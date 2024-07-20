По инициативе Вячеслава Федорищева грантовый фонд на форуме Движения Первых "iВолга" увеличат на 10 млн рублей

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проинспектировал ход подготовки к проведению на территории Самарской области Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События.

Форум проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. "iВолга" стартует уже 24 июля и продлится до 1 августа.

На протяжении 12 лет на фестивальной поляне Мастрюковских озер собираются инициативные молодые люди со всей России, готовые учиться новому у экспертов в различных сферах, представлять свои разработки и получать гранты на развитие проектов. В 2024 г. "iВолга" пройдет в новом статусе — форум стал всероссийским и объединился с Движением Первых.

Глава региона ознакомился с инфраструктурой форума. Посетил палаточный лагерь участников, в том числе инклюзивный городок, образовательные шатры, шатер самарской делегации и другие объекты.

Во время знакомства с площадкой проведения "iВолги" директор форума Кристина Гнатюк обратила внимание на одну из основных, где ключевой композицией станет выставка "Герои среди нас". Впервые она была открыта в 2023 г. и состояла из историй участников форума из разных уголков страны, которые защищают интересы родины на фронтах специальной военной операции. В 2024 г., в Год семьи, на выставке представят 20 историй о родственниках участников, которые находятся в зоне проведения СВО или помогают нашим бойцам.

Готовность региона к проведению масштабного события обсудили на заседании организационного комитета форума. В нем приняли участие председатель правления "Движение первых" Марат Закиров, представители профильных ведомств и дирекции форума. В режиме ВКС подключились заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Обращаясь к участникам заседания, руководитель области акцентировал внимание на регионах-участниках форума — в настоящее время их 86.

"Некоторые субъекты не смогли обеспечить переездом на территорию Самарской области уже сформированные делегации. Мы приняли решение, что несколько регионов поддержим, окажем помощь, и делегации всех субъектов РФ смогут принять участие в форуме здесь, на замечательной самарской земле, — отметил Вячеслав Федорищев. — Нам очень важно, что форум ведет патриотические, традиционные духовно-нравственные ценности в молодежь, в общество. За время его существования он закрепился и как образовательная площадка и, конечно, как площадка, на которой проводятся важные творческие активности".

Глава региона констатировал высокую готовность площадки к проведению масштабного события: "Важно сегодня посмотреть, как мы выполняем все требования безопасности и, при необходимости, по некоторым направлениям усилиться. Форум является одним из ключевых в России, который объединяет очень большое количество молодежи со всей страны. Нам очень важно, чтобы Самарская область достойно, как и всегда, приняла его".

Финальную готовность подтвердил и председатель правления Движение Первых Марат Закиров, отметив, что все необходимые инфраструктурные решения и организационные задачи выполняются на самом высоком уровне.

"Для нас форум "iВолга" — магистральный форум Движения Первых. Это единственный из всего калейдоскопа форумов Росмолодежи, который полностью посвящен Движению и развитию 12 направлений", — рассказал он.

В этом году в числе участников — представители родительского сообщества и наставники движения. Результатом их работы по 12 направлениям станут конкретные практики, которые в дальнейшем будут заложены в фундамент развития Движения Первых на территории всей страны. Как отметил Марат Закиров, Движение Первых — это движение детей и молодежи, которое создано по инициативе самих ребят. Впервые на форуме будет работать детская дирекция, в состав которой войдут 65 представителей из разных субъектов страны.

Еще одним нововведением станет расширение географии — впервые за всю свою историю "iВолга" будет представлена в черте областного центра. Это позволит жителям и гостям Самары стать частью форума, совершая прогулку по набережной. На Некрасовском спуске будет установлен шатер, где все желающие смогут познакомиться с форумом, поучаствовать в образовательной или культурной программе, провести время в зоне отдыха за беседой или настольными играми.

Большие традиции Самарской области и форума "iВолга" отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, напомнив, что в 2021 и 2023 гг. в рамках Всероссийской премии молодежных достижений "iВолга" была признана лучшим окружным форумом. Как рассказал Дамир Фаттахов, миссией Росмолодежи является создание среды для самореализации молодых людей. При этом одним из ключевых направлений, которое помогает ребятам найти себя, безусловно, являются уникальные форумные площадки, где проводятся грантовые конкурсы Росмолодежи. В их числе и "iВолга". Участники могут получить поддержку на реализацию разработанных проектов в размере до 1 млн руб., а общий грантовый фонд составляет 10 млн рублей.

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева в текущем году Самарская область выделит дополнительно еще 10 млн руб. на проведение конкурса в рамках форума.

"Форум постоянно меняется, улучшается, появляются дополнительные смыслы. Это, безусловно, способствует повышению качества программы. Самое главное — на протяжении многих лет мы работаем над повышением комфорта пребывания участников, — рассказал Олег Машковцев, отметив слаженную работу дирекции форума, которая в прошлом году обеспечила качественную координацию команд из всех регионов округа. — Это была наша инициатива. Нам удалось".

Подробно о подготовке площадки доложила Кристина Гнатюк. "В настоящее время вся необходимая инфраструктура установлена. 43 шатра общей площадью более 7 тыс. кв. метров. Каждый из них оборудован всем необходимым для комфортного пребывания, а также оформлен внутренним и внешним брендированием. К 22 июля предполагается оснащение шатров мебелью, техникой, будут установлены кондиционеры, — поделилась она. — В палаточном лагере установлено более 900 туристических палаток для участников и организаторов. Участники спецнаправлений разместятся в армейских палатках с кроватями и тумбочками".

Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость инфраструктурного обновления площадки и поручил в течение месяца подготовить предложения.

"Это касается и подъездных путей, оборудования пляжной зоны, телекоммуникационной инфраструктуры. Здесь есть над чем работать, — отметил глава региона. — То же самое необходимо посмотреть по поводу размещения. Какие домики мы здесь можем сделать, построить — не капитальные, но при этом всесезонные. Будем наращивать площадку. Она ключевая для нас сейчас для проведения таких мероприятий. Нужно из года в год показывать хорошую динамику".

Организаторами Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО.