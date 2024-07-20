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Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с университетом "СТАНКИН"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на площадке технопарка "Жигулевская долина" провел совещание по реализации национального проекта "Средства производства и автоматизации" в регионе. Также были подписаны два соглашения в интересах развития станкоинструментальной отрасли.

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

Участие в обсуждении актуальной проблематики по нацпроекту приняли ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева Владимир Богатырев, ректор СамГТУ Дмитрий Быков, ректор ТГУ Михаил Криштал, а также ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Владимир Серебренный, представители предприятий машиностроительной отрасли области.

Новый национальный проект "Средства производства и автоматизации" имеет огромное значение для развития станкостроения в России, особенно в условиях жестких экономических санкций. Этот проект призван обеспечить достижение показателей, которые определены президентом России Владимиром Путиным в части технологического лидерства. Станкостроение — ключевой элемент в цепочке создания высокотехнологичной продукции. От того, насколько развито это направление, напрямую зависит конкурентоспособность отечественной промышленности.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарская область, как индустриальный регион, обладает большим потенциалом для развития станкостроения, здесь работают сильные предприятия и университеты. "Готовы показывать очень высокий уровень работы в рамках национального проекта", — отметил он.

В ходе совещания участники обсудили предложения по реализации нацпроекта. В частности, было отмечено, что сегодня необходимо создавать оборудование, которое будет обладать производительностью в 2-5 раз выше, чем существующие, даже модернизированные, мощности. Именно такое оборудование позволит обеспечить технологический суверенитет. В рамках региона нужно подключать имеющиеся предприятия, в том числе ОПК, объединять усилия науки и производства, ориентируясь на нужды предприятий-потребителей этих технологий. Исходя из их конкретных потребностей — планировать предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

На площадке "Жигулевской долины" глава региона Вячеслав Федорищев и ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Владимир Серебренный подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и вузом, специализирующимся на подготовке кадров для станкоинструментальной промышленности. Соглашение предусматривает сотрудничество по таким направлениям, как научно-технологическое прогнозирование и планирование, развитие кадрового потенциала региона, проведение мероприятий по повышению эффективности производственных предприятий Самарской области.

"Самарская область — одна из самых технически развитых областей нашей страны, и тот потенциал, который здесь есть, до конца еще не раскрыт. Но два ключевых направления в машиностроении — это автомобильная и аэрокосмическая промышленность — традиционно очень развиты в регионе. Сегодня, в условиях того, что предпринимаются огромные усилия по достижению технологического суверенитета в области станкоинструментальной промышленности и средств автоматизации, очень важно, что мы подписали соглашение. Президентом РФ, правительством уделяется много внимания развитию направления, которое является ключевым для всего машиностроения. Очень важно, что "СТАНКИН", который сегодня будет выполнять роль оператора федерального проекта, будет тесно работать с Самарской областью и предпринимать повышенные усилия для развития предприятий", — прокомментировал ректор вуза.

Также в присутствии руководителя области было заключено соглашение с управляющей сервисной компанией "РУДА". Подписи под документом поставили врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко и директор ООО СК "РУДА" Антон Борзаев. Тольяттинская компания "РУДА" объединяет шесть предприятий Самарской области, которые специализируются на разработке и производстве металлообрабатывающего станочного оборудования с числовым программным управлением.

"Это партнерство поможет создать производственную инфраструктуру для станкостроения в регионе. Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения", — подытожил Вячеслав Федорищев.

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