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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вручил награды отличившимся в зоне СВО сотрудникам Росгвардии

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной встрече сводного отряда Росгвардии, вернувшегося домой из зоны проведения СВО. Глава региона отметил вклад росгвардейцев в достижение целей спецоперации и вручил награды наиболее отличившимся бойцам.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба) Иван Макеев

С первых дней СВО подразделения Росгвардии выполняют боевые задачи специальной военной операции. Военнослужащие и сотрудники ведомства также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности, защищают мирное население, охраняют важные объекты инфраструктуры, сопровождают колонны с гуманитарными грузами.

"Мы сегодня здесь с одной целью - сказать вам большое спасибо за вашу работу. Работу и здесь, в Самарской области, - вы ежедневно защищаете наших жителей. И большую работу, которую вы проводите на новых территориях, особенно в зоне боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к росгвардейцам. - Это, с одной стороны, священный долг, с другой - большое доброе дело. Пропуская через сердце всю боль людей, вы идете и защищаете нашу страну, каждого нашего жителя".

Вячеслав Федорищев вручил особо отличившимся сотрудникам Росгвардии награды - медали "За отличие в охране общественного порядка" и медали "За доблесть и отвагу".

Кроме того, от правительства Самарской области Управлению Росгвардии по Самарской области были переданы дополнительная спецтехника и оборудование. Вячеслав Федорищев подчеркнул: регион продолжит оказывать всю необходимую поддержку участникам СВО и их семьям.

"Чтобы вы знали, что, когда выполняете боевое задание, дома ваши семьи и близкие окружены заботой. А когда вы уходите на задание, у вас есть все самое необходимое, чтобы задачу выполнить четко, быстро и жестко. Мы знаем, что наша большая победа впереди, она близко. Вы - те люди, которые эту победу приближают с каждым днем, - сказал глава региона. - Мы с начальником Управления обсуждали, какая еще помощь нужна. Все будем делать постепенно и последовательно. Правительство Самарской области всегда будет обеспечивать вас, ваших товарищей и тех, кто служит в рядах Российской Армии, самым необходимым для приближения нашей цели - Победы".

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Евгений Панков поблагодарил руководство региона за помощь: "Это поможет нам в дальнейшей работе, выполнении поставленных задач и достижении скорейшей победы".

Значимость поддержки, оказываемой родным регионом и земляками, отметили и бойцы. "Это очень хорошо, что так к нам относятся - не только к спецподразделениям Росгвардии, но и ко всем участникам СВО. Там, на фронте, мы ощущаем эту поддержку. Мы видим, что народ за нас. Это придает нам сил", - сказал один из росгвардейцев, вернувшихся в Самару из зоны СВО.

После торжественной части Вячеслав Федорищев ознакомился с инфраструктурой самарского управления Росгвардии. Представители управления обратились к врио губернатора с просьбой оказать помощь в модернизации материально-технической базы. Глава региона сообщил, что поддержка будет оказана.

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