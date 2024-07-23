Вячеслав Федорищев вручил награды отличившимся в зоне СВО сотрудникам Росгвардии

Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной встрече сводного отряда Росгвардии, вернувшегося домой из зоны проведения СВО. Глава региона отметил вклад росгвардейцев в достижение целей спецоперации и вручил награды наиболее отличившимся бойцам.
С первых дней СВО подразделения Росгвардии выполняют боевые задачи специальной военной операции. Военнослужащие и сотрудники ведомства также участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности, защищают мирное население, охраняют важные объекты инфраструктуры, сопровождают колонны с гуманитарными грузами.
"Мы сегодня здесь с одной целью - сказать вам большое спасибо за вашу работу. Работу и здесь, в Самарской области, - вы ежедневно защищаете наших жителей. И большую работу, которую вы проводите на новых территориях, особенно в зоне боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к росгвардейцам. - Это, с одной стороны, священный долг, с другой - большое доброе дело. Пропуская через сердце всю боль людей, вы идете и защищаете нашу страну, каждого нашего жителя".
Вячеслав Федорищев вручил особо отличившимся сотрудникам Росгвардии награды - медали "За отличие в охране общественного порядка" и медали "За доблесть и отвагу".
Кроме того, от правительства Самарской области Управлению Росгвардии по Самарской области были переданы дополнительная спецтехника и оборудование. Вячеслав Федорищев подчеркнул: регион продолжит оказывать всю необходимую поддержку участникам СВО и их семьям.
"Чтобы вы знали, что, когда выполняете боевое задание, дома ваши семьи и близкие окружены заботой. А когда вы уходите на задание, у вас есть все самое необходимое, чтобы задачу выполнить четко, быстро и жестко. Мы знаем, что наша большая победа впереди, она близко. Вы - те люди, которые эту победу приближают с каждым днем, - сказал глава региона. - Мы с начальником Управления обсуждали, какая еще помощь нужна. Все будем делать постепенно и последовательно. Правительство Самарской области всегда будет обеспечивать вас, ваших товарищей и тех, кто служит в рядах Российской Армии, самым необходимым для приближения нашей цели - Победы".
Начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Евгений Панков поблагодарил руководство региона за помощь: "Это поможет нам в дальнейшей работе, выполнении поставленных задач и достижении скорейшей победы".
Значимость поддержки, оказываемой родным регионом и земляками, отметили и бойцы. "Это очень хорошо, что так к нам относятся - не только к спецподразделениям Росгвардии, но и ко всем участникам СВО. Там, на фронте, мы ощущаем эту поддержку. Мы видим, что народ за нас. Это придает нам сил", - сказал один из росгвардейцев, вернувшихся в Самару из зоны СВО.
После торжественной части Вячеслав Федорищев ознакомился с инфраструктурой самарского управления Росгвардии. Представители управления обратились к врио губернатора с просьбой оказать помощь в модернизации материально-технической базы. Глава региона сообщил, что поддержка будет оказана.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...