Вячеслав Федорищев: Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Ульяновской областью

В среду, 24 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с делегацией региона находился с рабочим визитом в Ульяновской области. В составе делегации - представители правительства области, крупнейших предприятий, высших учебных заведений. Как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" руководитель области ознакомился с выставкой беспилотных летательных аппаратов и местными разработками.

Также Вячеслав Федорищев посетил индустриальную площадку УАЗ, где осмотрел производственные линии завода "СОЛЛЕРС Карго". УАЗ, входящий в состав автомобильного холдинга "СОЛЛЕРС", специализируется на производстве полноприводных легковых и коммерческих автомобилей под торговой маркой УАЗ. Осенью прошлого года на индустриальной площадке УАЗа стартовала сборка легких коммерческих автомобилей Sollers Argo - это компактная модель для внутригородских перевозок.

Также состоялась рабочая встреча главы Самарской области с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой стороны обсудили продолжение взаимодействия регионов. В июне делегация Ульяновской области в составе представителей 22 производственных компаний посетила Самарскую область, обсуждалось сотрудничество прежде всего по экономическому и промышленному трекам, был намечен ряд перспективных направлений партнерства.

"Немногим более месяца прошло с начала нашей совместной работы, и как результат - наши предприятия реально вступили в кооперацию, - отметил Вячеслав Федорищев. - Это очень важно по автокомпонентам, по всем направлениям промышленной кооперации". Также руководитель Самарской области подчеркнул предпринятые значимые шаги в сфере образования и туризма.

В ходе встречи главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве между Самарской и Ульяновской областями в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Также в присутствии Вячеслава Федорищева и Алексея Русских был заключен ряд межрегиональных отраслевых соглашений. Так, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Ульяновского государственного университета и ООО "АнтенМед" подразумевает разработку, создание и трансфер в сектор реальной экономики России новых продуктов и технологий в сфере фармации и медицинского приборостроения, создание совместной инфраструктуры. Соглашение между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П.Королева и Ульяновским государственным техническим университетом - развитие научно-образовательной деятельности по приоритетным отраслевым направлениям научно-технологического развития Самарской и Ульяновской областей. Цель соглашения между АНО ДО "Агентство технологического развития Ульяновской области" и АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" - развивать сотрудничество в области применения беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики и социальной сферы, включая сферу услуг.

"Кооперации должно быть много, поэтому главное - добрососедство, - добавил Вячеслав Федорищев. - Оно очень знаковое для нас, для команд правительства Ульяновской и Самарской областей. Уверен, что мы из месяца в месяц будем находить новые поводы, новые возможности для кооперации".

Как отметил Алексей Русских, соседское расположение регионов помогает тесно взаимодействовать в области промышленной кооперации. "Многие ульяновские компании исторически являются поставщиками АО "АвтоВАЗ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Авиаагрегат" и других системообразующих компаний в автомобиле- и авиастроении Самарской области. Уверен, что мы активно будем сотрудничать по развитию новых логистических возможностей и цепочек в рамках торгово-логистического канала "Средняя Волга - Каспийское море - Персидский залив". Этот проект интенсивно развивается, мы рассчитываем, что в ближайшем будущем проект поможет значительно увеличить объем товарооборота со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, развить судоходство по Волге, а также будет способствовать модернизации портовой инфраструктуры Приволжского федерального округа", - сообщил глава Ульяновской области. В круг взаимных интересов регионов, по словам Алексея Русских, входят образование и культура, молодежная политика и туризм, физическая культура и спорт. "Опыт взаимного обмена опытом в сфере культуры и образования обязательно нужно культивировать. Совместная инициатива по созданию национального туристического маршрута между нашими регионами еще больше укрепит наши добрососедские отношения", - сказал Алексей Русских.

Итоги работы делегации Самарской области подвели на совместном совещании. В рамках этого визита в Ульяновской области работали представители 37 компаний региона. Проведены переговоры, сотрудничество с ульяновскими компаниями будет расширяться. Так, АвтоВАЗ заинтересован в расширении сотрудничества по поставкам автокомпонентов. Представители предприятий ОПК обсудили взаимодействие с коллегами в рамках выполнения гособоронзаказа. Большой потенциал развития имеет сфера туризма. В прошлом году почти 240 тыс. самарцев посетили Ульяновскую область, первый квартал 2024 г. дал прирост 30%. Регионы входят в состав макрорегиона "Большая Волга" - единой туристической территории из 13 регионов, объединенной вокруг реки Волги. Самарскую и Ульяновскую области связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута в рамках проекта "Великий Волжский путь". Это будет гастрономический, культурно-познавательный маршрут протяженностью 620 км и длительностью пять дней (четыре ночи). Он охватит исторический центр Ульяновска, Ундоры, объекты сельского туризма, территорию Самарской Луки, город Тольятти, исторический центр Самары. Крупные туроператоры Самарской области сейчас осматривают объекты, которые могут войти в этот тур. Предполагается организация аналогичного визита ульяновских туроператоров в Самарскую область. В этом году новый туристический продукт планируется выдвинуть на получение статуса национального туристического маршрута.

Сегодняшняя поездка в Ульяновск, отметил Вячеслав Федорищев, - это продолжение совместной работы двух регионов. "Визит является ответным, но он будет очередным, потому что у нас впереди много работы. По приоритетам - это беспилотная составляющая, у нас сильные производители и в Ульяновской области, и в Самарской. У нас создаются научные центры, которые могут работать только в кооперации. И только вместе ученые и разработчики могут создавать по-настоящему качественные изделия, которые будут служить обороноспособности нашей страны. Будем работать над сотрудничеством в области машиностроения, производства автокомпонентов. Также базовые приоритеты - образование, туризм".