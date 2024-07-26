16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По поручению главы региона в рамках программы развития Самарской области формируется раздел "Культурные люди" Вячеслав Федорищев по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ обратился к работникам ведомства Глава Самарского региона оценил работу крупнейшего химического предприятия АО "Тольяттиазот" Вячеслав Федорищев: "Одна из задач - повышение инновационного потенциала промпредприятий" Вячеслав Федорищев: Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Ульяновской областью

Губернатор Власть и политика

По поручению главы региона в рамках программы развития Самарской области формируется раздел "Культурные люди"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра культуры Самарской области Ириной Калягиной. В ходе встречи они обсудили ход работы над программой социально-экономического развития Самарской области, а именно над разделом, посвященным культуре.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Это один из определяющих разделов — это социальное самочувствие всех наших жителей, это возможность иметь у себя дома — в городе, в маленьком селе — варианты для проведения культурного досуга", — отметил глава региона. Самарская область, по словам Вячеслава Федорищева, большой сильный регион с богатой историей, и задача не только сохранять его культурное наследие, но и знакомить с ним жителей и гостей.

Ирина Калягина представила наработки. По ее словам, приоритетные направления были определены по итогам встреч и общения с коллегами — творческими деятелями региона. Так, раздел программы предложено назвать "Культурные люди", он будет включать в себя четыре направления — "Культурные пространства", "Культурный потенциал", "Культурные инициативы", "Культурный старт".

Основная задача в части культурных пространств — продолжение реализации нацпроекта "Культура". Как отметила врио министра, в области уже есть хороший задел: отремонтированы более 50 объектов культуры, обновлены материально-технические средства в 75 учреждениях, созданы более 36 модельных библиотек. На последующие годы заявки уже сформированы и направлены в федеральный минкульт.

"Надеемся, что большинство наших предложений, которые мы отправили в Министерство культуры, будут поддержаны", — отметила Ирина Калягина.

Обсуждаются планы по созданию новых творческих пространств, которые бы отвечали в первую очередь запросам молодежи. Они связаны с современными технологиями, анимацией, фото и видео. "Мы бы хотели на базе таких учреждений, как Дома культуры и библиотеки, создать эти специализированные пространства, причем не только в крупных городах, но и сельских территориях, потому что такая потребность есть и там", — подчеркнула руководитель ведомства.

Еще одна важная задача — предусмотреть на региональном уровне формы поддержки молодых специалистов отрасли, молодых талантливых ребят, которые обучаются в детских школах искусств и достигают определенных успехов, а также их педагогов.

"Мы подготовили предложения по созданию молодежного центра и по культурно-выставочному кластеру. Также в качестве приоритета мы видим поддержку и развитие креативных индустрий в части проектной деятельности", — сообщила Ирина Калягина. Эта необходимость в том числе была отмечена на встрече главы региона с представителями креативных индустрий. Кроме того, при формировании раздела "Культурные люди" предложено сделать акцент на организации форумов с приглашением известных представителей отрасли для обмена опытом.

"Я вас прошу обратить особое внимание на все, что связано с поддержкой наших людей, — обратился глава региона к врио министра культуры. — Первое — это зарплата, на зарплату в сфере культуры в отдаленных населенных пунктах. Есть программа "Земский доктор", "Земский учитель", надо здесь подумать над расширением практики и в сфере культуры тоже". Вячеслав Федорищев подчеркнул, что зачастую Дома культуры в таких населенных пунктах — единственное место, где можно провести время, помимо дома и работы, там нужны хорошие специалисты. "Если не будет хороших организаторов культуры в населенных пунктах, жизнь будет не такой насыщенной, интересной, правильной, и это же еще и воспитание подрастающего поколения, поэтому прошу сделать акцент на этом", — поручил он Ирине Калягиной.

Также глава региона подчеркнул, что стержнем программы "Культурные люди" должна стать поддержка талантливых людей, причем безотносительно возраста. Нужна система мотивации талантливых ребят, чтобы они, становясь узнаваемыми профессионалами, оставались и продолжали творить в Самарской области, имели возможность участвовать в различных мероприятиях и выставках.

"То же самое касается профессиональных коллективов, наших театров, школ искусств. В основе развития культуры — люди, поэтому — программа "Культурные люди". Прошу внимательно посмотреть и предложить те или иные дополнительные меры поддержки, которые позволят нам создавать возможности для наших людей", — поручил он врио министра культуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4