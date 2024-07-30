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Вячеслав Федорищев встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Глава региона обсудил с федеральным омбудсменом вопросы развития социальной сферы и оказания дополнительной помощи жителям губернии в решении их проблем.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Самарскую область 29 июля в рамках двухдневной рабочей поездки. В ее графике — ряд рабочих совещаний, общение с жителями, обсуждение правозащитных вопросов. Сегодня с ней встретился руководитель региона Вячеслав Федорищев. 

"Прежде всего, хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня работаете с нами в Самарской области. Наше с вами регулярное взаимодействие позволяет всем жителям нашего региона чувствовать себя увереннее и спокойнее, — сказал Вячеслав Федорищев. — У нас работает очень сильный ваш представитель, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова. Мы с ней в постоянном контакте, обсуждаем все насущные вопросы, которые есть в повестке, их достаточно много. Ваш сегодняшний визит и наша совместная работа придают уверенность в том, что мы эти вопросы будем решать более четко, более своевременно и самое главное — с государственным подходом. Знаю, что у вас есть те вопросы, которые наши жители вам направляют, сегодня их с вами обсужу".

Татьяна Москалькова отметила, что в последнее время к ней из Самарской области поступает меньше обращений, чем раньше. Она подчеркнула, что это следствие работы Вячеслава Федорищева, его открытости к жителям региона, готовности решать их проблемы.  

"Люди отмечают, что обращения в ваш адрес быстрее разрешаются, и находятся такие форматы, которые для жителей являются результативными, — сказала Уполномоченный по правам человека в РФ.  — Я вчера переговорила с главой Самары, с вашим заместителем, ответственным за социальную работу, много вопросов обсудила с Уполномоченным по правам человека в Самарской области. И те проблемы, которые сегодня стоят перед жителями региона, мы будем продолжать решать вместе". 

В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Татьяна Москалькова подробно обсудили ряд вопросов, с которыми жители Самарской области обращаются к федеральному омбудсмену чаще всего. Рассматривались перспективы развития в Самарской области социальной сферы, оказания помощи людям в конкретных жизненных ситуациях. 

Татьяна Москалькова также сообщила, что в первый день работы в Самарской области посетила пункт временного размещения эвакуированных граждан, где проживают 93 человека — в основном из ЛНР, ДНР и Харьковской области. Им созданы комфортные условия для проживания, детям обеспечивают досуг и образовательный процесс, людям оказывается необходимая помощь. 

"Люди благодарят за ту заботу, которая проявлена на самарской земле, — отметила омбудсмен. — Эвакуированные граждане обозначали вопросы своего будущего, очень много вопросов связано с восстановлением документов. У нас отработана эта система, на федеральном уровне приняты новые нормативные правовые акты".

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