Вячеслав Федорищев встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой

Во вторник, 30 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Глава региона обсудил с федеральным омбудсменом вопросы развития социальной сферы и оказания дополнительной помощи жителям губернии в решении их проблем.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Самарскую область 29 июля в рамках двухдневной рабочей поездки. В ее графике — ряд рабочих совещаний, общение с жителями, обсуждение правозащитных вопросов. Сегодня с ней встретился руководитель региона Вячеслав Федорищев.
"Прежде всего, хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня работаете с нами в Самарской области. Наше с вами регулярное взаимодействие позволяет всем жителям нашего региона чувствовать себя увереннее и спокойнее, — сказал Вячеслав Федорищев. — У нас работает очень сильный ваш представитель, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова. Мы с ней в постоянном контакте, обсуждаем все насущные вопросы, которые есть в повестке, их достаточно много. Ваш сегодняшний визит и наша совместная работа придают уверенность в том, что мы эти вопросы будем решать более четко, более своевременно и самое главное — с государственным подходом. Знаю, что у вас есть те вопросы, которые наши жители вам направляют, сегодня их с вами обсужу".
Татьяна Москалькова отметила, что в последнее время к ней из Самарской области поступает меньше обращений, чем раньше. Она подчеркнула, что это следствие работы Вячеслава Федорищева, его открытости к жителям региона, готовности решать их проблемы.
"Люди отмечают, что обращения в ваш адрес быстрее разрешаются, и находятся такие форматы, которые для жителей являются результативными, — сказала Уполномоченный по правам человека в РФ. — Я вчера переговорила с главой Самары, с вашим заместителем, ответственным за социальную работу, много вопросов обсудила с Уполномоченным по правам человека в Самарской области. И те проблемы, которые сегодня стоят перед жителями региона, мы будем продолжать решать вместе".
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Татьяна Москалькова подробно обсудили ряд вопросов, с которыми жители Самарской области обращаются к федеральному омбудсмену чаще всего. Рассматривались перспективы развития в Самарской области социальной сферы, оказания помощи людям в конкретных жизненных ситуациях.
Татьяна Москалькова также сообщила, что в первый день работы в Самарской области посетила пункт временного размещения эвакуированных граждан, где проживают 93 человека — в основном из ЛНР, ДНР и Харьковской области. Им созданы комфортные условия для проживания, детям обеспечивают досуг и образовательный процесс, людям оказывается необходимая помощь.
"Люди благодарят за ту заботу, которая проявлена на самарской земле, — отметила омбудсмен. — Эвакуированные граждане обозначали вопросы своего будущего, очень много вопросов связано с восстановлением документов. У нас отработана эта система, на федеральном уровне приняты новые нормативные правовые акты".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...