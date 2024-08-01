Вячеслав Федорищев с незапланированным визитом побывал в Сызрани

В четверг, 1 августа, глава Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным с незапланированным визитом побывал в Сызрани.
После насыщенного рабочими встречами и совещаниями дня в Тольятти, где обсуждалось развитие беспилотных технологий в Самарской области, они на автомобиле "Нива" по новому участку трассы "Обход Тольятти" отправились в Сызрань.
Там они посетили приемную, где собираются обращения горожан в адрес главы региона, а также набережную и площадь у Кремля. Основной целью визита стало посещение точек, на которые указали сызранцы в своих обращениях.
"Я первый раз в городе. У меня запланирован большой рабочий визит 17 августа. Я всех жду и приглашаю на встречи. Их будет не одна. Будет посещение предприятий, социальных объектов. И самое главное — встреча с жителями, с вами", — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Руководитель области подчеркнул, что внимательно изучит и отработает все обращения горожан, чтобы 17 августа ответить на все вопросы.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...