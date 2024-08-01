Вячеслав Федорищев с незапланированным визитом побывал в Сызрани

В четверг, 1 августа, глава Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным с незапланированным визитом побывал в Сызрани.

После насыщенного рабочими встречами и совещаниями дня в Тольятти, где обсуждалось развитие беспилотных технологий в Самарской области, они на автомобиле "Нива" по новому участку трассы "Обход Тольятти" отправились в Сызрань.

Там они посетили приемную, где собираются обращения горожан в адрес главы региона, а также набережную и площадь у Кремля. Основной целью визита стало посещение точек, на которые указали сызранцы в своих обращениях.

"Я первый раз в городе. У меня запланирован большой рабочий визит 17 августа. Я всех жду и приглашаю на встречи. Их будет не одна. Будет посещение предприятий, социальных объектов. И самое главное — встреча с жителями, с вами", — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Руководитель области подчеркнул, что внимательно изучит и отработает все обращения горожан, чтобы 17 августа ответить на все вопросы.