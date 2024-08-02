В пятницу, 2 августа, врио губернатора Вячеслав Федорищев принял участие в совещании судей Самарской области.
Ключевым вопросом повестки стало подведение итогов работы в первом полугодии текущего года, а также определение стратегических задач на предстоящий период.
Обращаясь к участникам совещания, глава региона отметил тесное взаимодействие в работе и подчеркнул, что во все времена судебная система была призвана обеспечивать охрану правопорядка, быть гарантом отправления справедливого и качественного правосудия.
"Открытость, доступность и прозрачность правосудия — основа доверия граждан и организаций к судебной системе, — сказал руководитель области. — Ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод и законных интересов наших граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами к работе судов".
Анализируя и оценивая работу судов области, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов доложил, что суды в своей деятельности, как и прежде, руководствовались поручениями президента РФ Владимира Владимировича Путина, председателя Верховного Суда РФ, определенными на X Всероссийском съезде судей, а также положениями, закрепленными Конституцией РФ, законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность судов.
По его словам, за первые шесть месяцев суды региона рассмотрели около 500 тыс. судебных дел и материалов всех видов судопроизводства. В их числе более 33 тыс. уголовных дел и материалов, гражданских — свыше 310 тыс., административных — более 100 тыс., об административных правонарушениях — более 44 тысяч.
При рассмотрении гражданских дел особое внимание уделяется социальным спорам, связанным с предоставлением гарантий, компенсаций, пособий, в особенности, споров с участием бойцов специальной военной операции и членов их семей.
"Следует сосредоточить особое внимание на защите прав и законных интересов тех, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы в ходе СВО, своевременном выявлении, успешном и правильном разрешении всех категорий дел, касающихся гарантированных государством выплат, разрешения всех категорий споров, касающихся защитников отечества и членов их семей в том случае, если они обратились за помощью в суд", — отметил председатель Самарского областного суда.
Вячеслав Федорищев акцентировал, что приоритетной задачей, в том числе для судебных органов, являются вопросы соблюдения и защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Глава региона подчеркнул готовность органов исполнительной власти оказывать полное содействие для принятия судами объективных и справедливых решений по таким делам.
Руководитель области обратил внимание участников совещания и на работу судей по рассмотрению дел, связанных с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
"Миграционная политика государства совершенствуется, поэтому судам особенно важно обеспечивать баланс прав и законных интересов государства, общества и конкретных лиц", — сказал руководитель области.
Вместе с тем повышению эффективности работы судебных органов и установлению единого подхода при назначении наказания по уголовным делам способствует проводимая региональным правительством работа по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции. В Самарской области они включают более 270 тыс. местных жителей и ежегодно уточняются.
В ходе совещания глава 63-го региона отметил необходимость обновления материально-технической базы органов правосудия: "Для улучшения условий работы судов в первом полугодии 2024 года на организационное обеспечение деятельности мировых судей из областного бюджета было выделено чуть более 170 млн рублей".
Говоря о результатах, Вадим Кудинов заявил, что Самарский регион находится в тройке судов по Шестому судебному кассационному округу по количеству рассмотренных дел на судью. По сравнению с прошлым годом их нагрузка увеличилась на 20%.
Руководитель области акцентировал внимание на важности сохранения профессионального штата сотрудников.
"Нами было принято решение о повышении статуса помощников мировых судей Самарской области. Теперь они будут отнесены к ведущей группе должностей государственной службы категории "специалисты", что будет способствовать увеличению оплаты их труда, — поделился Вячеслав Федорищев. — Соответствующее бюджетное решение принято, и оно далеко не последнее. Будем смотреть, какие еще мероприятия необходимы, чтобы обеспечивать престиж профессии и самое главное — достойную оплату труда".
На совещании было отмечено, что совместная работа Самарского областного суда и Самарской губернской думы помогает в формировании корпуса мировых судей, а также способствует совершенствованию регионального законодательства, регулирующего деятельность мировых судей.
"Мы видим, что в последние годы повышается уровень открытости судебной системы, повышается качество работы судов, заметно возрастает доступность правосудия для граждан. В своей ежедневной деятельности вы выполняете и важную социальную миссию: всегда быть объективными и беспристрастными, а за буквой закона — видеть конкретного человека. Убежден, что судейский корпус губернии — в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней — успешно продолжит свою большую и важную работу", — подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Также основой совершенствования законотворчества является судебная практика.
"Ваши обсуждения, выводы, итоговые документы важны как для законодательной и исполнительной власти, так и для правоохранительных органов, юридического сообщества в целом, — отметил Вячеслав Федорищев. — Убежден, что профессионализм, верность долгу, высокая правовая культура, внимательное отношение к людям, беспристрастность при вершении правосудия и в дальнейшем будут залогом эффективности вашей нелегкой службы, направленной на торжество справедливости".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...