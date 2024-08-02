В пятницу, 2 августа, врио губернатора Вячеслав Федорищев принял участие в совещании судей Самарской области.

Ключевым вопросом повестки стало подведение итогов работы в первом полугодии текущего года, а также определение стратегических задач на предстоящий период.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона отметил тесное взаимодействие в работе и подчеркнул, что во все времена судебная система была призвана обеспечивать охрану правопорядка, быть гарантом отправления справедливого и качественного правосудия.

"Открытость, доступность и прозрачность правосудия — основа доверия граждан и организаций к судебной системе, — сказал руководитель области. — Ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод и законных интересов наших граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами к работе судов".

Анализируя и оценивая работу судов области, председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов доложил, что суды в своей деятельности, как и прежде, руководствовались поручениями президента РФ Владимира Владимировича Путина, председателя Верховного Суда РФ, определенными на X Всероссийском съезде судей, а также положениями, закрепленными Конституцией РФ, законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность судов.

По его словам, за первые шесть месяцев суды региона рассмотрели около 500 тыс. судебных дел и материалов всех видов судопроизводства. В их числе более 33 тыс. уголовных дел и материалов, гражданских — свыше 310 тыс., административных — более 100 тыс., об административных правонарушениях — более 44 тысяч.

При рассмотрении гражданских дел особое внимание уделяется социальным спорам, связанным с предоставлением гарантий, компенсаций, пособий, в особенности, споров с участием бойцов специальной военной операции и членов их семей.

"Следует сосредоточить особое внимание на защите прав и законных интересов тех, кто сегодня с оружием в руках защищает интересы в ходе СВО, своевременном выявлении, успешном и правильном разрешении всех категорий дел, касающихся гарантированных государством выплат, разрешения всех категорий споров, касающихся защитников отечества и членов их семей в том случае, если они обратились за помощью в суд", — отметил председатель Самарского областного суда.

Вячеслав Федорищев акцентировал, что приоритетной задачей, в том числе для судебных органов, являются вопросы соблюдения и защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Глава региона подчеркнул готовность органов исполнительной власти оказывать полное содействие для принятия судами объективных и справедливых решений по таким делам.

Руководитель области обратил внимание участников совещания и на работу судей по рассмотрению дел, связанных с нарушениями пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

"Миграционная политика государства совершенствуется, поэтому судам особенно важно обеспечивать баланс прав и законных интересов государства, общества и конкретных лиц", — сказал руководитель области.

Вместе с тем повышению эффективности работы судебных органов и установлению единого подхода при назначении наказания по уголовным делам способствует проводимая региональным правительством работа по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции. В Самарской области они включают более 270 тыс. местных жителей и ежегодно уточняются.

В ходе совещания глава 63-го региона отметил необходимость обновления материально-технической базы органов правосудия: "Для улучшения условий работы судов в первом полугодии 2024 года на организационное обеспечение деятельности мировых судей из областного бюджета было выделено чуть более 170 млн рублей".

Говоря о результатах, Вадим Кудинов заявил, что Самарский регион находится в тройке судов по Шестому судебному кассационному округу по количеству рассмотренных дел на судью. По сравнению с прошлым годом их нагрузка увеличилась на 20%.

Руководитель области акцентировал внимание на важности сохранения профессионального штата сотрудников.

"Нами было принято решение о повышении статуса помощников мировых судей Самарской области. Теперь они будут отнесены к ведущей группе должностей государственной службы категории "специалисты", что будет способствовать увеличению оплаты их труда, — поделился Вячеслав Федорищев. — Соответствующее бюджетное решение принято, и оно далеко не последнее. Будем смотреть, какие еще мероприятия необходимы, чтобы обеспечивать престиж профессии и самое главное — достойную оплату труда".

На совещании было отмечено, что совместная работа Самарского областного суда и Самарской губернской думы помогает в формировании корпуса мировых судей, а также способствует совершенствованию регионального законодательства, регулирующего деятельность мировых судей.

"Мы видим, что в последние годы повышается уровень открытости судебной системы, повышается качество работы судов, заметно возрастает доступность правосудия для граждан. В своей ежедневной деятельности вы выполняете и важную социальную миссию: всегда быть объективными и беспристрастными, а за буквой закона — видеть конкретного человека. Убежден, что судейский корпус губернии — в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней — успешно продолжит свою большую и важную работу", — подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Также основой совершенствования законотворчества является судебная практика.

"Ваши обсуждения, выводы, итоговые документы важны как для законодательной и исполнительной власти, так и для правоохранительных органов, юридического сообщества в целом, — отметил Вячеслав Федорищев. — Убежден, что профессионализм, верность долгу, высокая правовая культура, внимательное отношение к людям, беспристрастность при вершении правосудия и в дальнейшем будут залогом эффективности вашей нелегкой службы, направленной на торжество справедливости".