Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры

В Тольятти состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова.

Стороны обсудили ряд вопросов по развитию в регионе транспортной инфраструктуры, а также наметили перспективные шаги, в том числе возможность "прихода" базовой авиакомпании и реализацию субсидированных перевозок.

Глава региона рассказал, что взаимодействие с Росавиацией является одним из важных приоритетов развития транспортной инфраструктуры в Самарской области.

На встрече стороны зафиксировали увеличение количества граждан, желающих воспользоваться авиатранспортом для поездок в Самарский регион. По словам Дмитрия Ядрова, в прошлом году аэропорт Курумоч обслужил более 3,5 млн пассажиров, что на 22% больше по сравнению с 2022 годом.

Руководитель области отметил, что одним из влияющих факторов является туризм и сообщил о намерении региона продолжать активно развивать данную сферу. При этом Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на системном развитии авиахаба.

"Поэтому хотелось бы обсудить возможность прихода в Самарский регион базовой авиакомпании. Это тоже важный вопрос для развития нашего авиахаба", — сказал Вячеслав Федорищев.

Дмитрий Ядров обозначил, что Самарская область является опорным и надежным пунктом для гражданской авиации. В ходе встречи он отметил активное развитие Международного аэропорта Курумоч, а также ранее проделанную работу по созданию аэровокзальной инфраструктуры, подчеркнув готовность к обсуждению вопросов проведения реконструкции аэродромного комплекса и "прихода" базовой авиакомпании при соответствующем росте пассажиропотока.

Еще одним вопросом повестки стала реализация субсидированных перевозок. Обращаясь к главе 63-го региона, Дмитрий Ядров рассказал: "На сегодняшний день Росавиацией в рамках программы развития региональных перевозок на 2024 г. выделено 325 млн рублей. Планируется к выполнению 2764 рейса. Это те рейсы, билеты на которые будут предоставляться гражданам по более низкой стоимости, что позволит помимо привлекательности самого субъекта, осуществлять полеты в другие города жителям Самарской области".

Также на встрече стороны обсудили развитие беспилотной авиации.

Напомним, в рамках визита в Самарскую область руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров принял участие в совещании по вопросу развития беспилотных авиационных систем, которое прошло под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, а также посетил ООО "Транспорт Будущего Самара".