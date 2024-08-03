Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры

В Тольятти состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова.
Стороны обсудили ряд вопросов по развитию в регионе транспортной инфраструктуры, а также наметили перспективные шаги, в том числе возможность "прихода" базовой авиакомпании и реализацию субсидированных перевозок.
Глава региона рассказал, что взаимодействие с Росавиацией является одним из важных приоритетов развития транспортной инфраструктуры в Самарской области.
На встрече стороны зафиксировали увеличение количества граждан, желающих воспользоваться авиатранспортом для поездок в Самарский регион. По словам Дмитрия Ядрова, в прошлом году аэропорт Курумоч обслужил более 3,5 млн пассажиров, что на 22% больше по сравнению с 2022 годом.
Руководитель области отметил, что одним из влияющих факторов является туризм и сообщил о намерении региона продолжать активно развивать данную сферу. При этом Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на системном развитии авиахаба.
"Поэтому хотелось бы обсудить возможность прихода в Самарский регион базовой авиакомпании. Это тоже важный вопрос для развития нашего авиахаба", — сказал Вячеслав Федорищев.
Дмитрий Ядров обозначил, что Самарская область является опорным и надежным пунктом для гражданской авиации. В ходе встречи он отметил активное развитие Международного аэропорта Курумоч, а также ранее проделанную работу по созданию аэровокзальной инфраструктуры, подчеркнув готовность к обсуждению вопросов проведения реконструкции аэродромного комплекса и "прихода" базовой авиакомпании при соответствующем росте пассажиропотока.
Еще одним вопросом повестки стала реализация субсидированных перевозок. Обращаясь к главе 63-го региона, Дмитрий Ядров рассказал: "На сегодняшний день Росавиацией в рамках программы развития региональных перевозок на 2024 г. выделено 325 млн рублей. Планируется к выполнению 2764 рейса. Это те рейсы, билеты на которые будут предоставляться гражданам по более низкой стоимости, что позволит помимо привлекательности самого субъекта, осуществлять полеты в другие города жителям Самарской области".
Также на встрече стороны обсудили развитие беспилотной авиации.
Напомним, в рамках визита в Самарскую область руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров принял участие в совещании по вопросу развития беспилотных авиационных систем, которое прошло под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, а также посетил ООО "Транспорт Будущего Самара".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...