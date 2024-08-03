Глава региона Вячеслав Федорищев взял на контроль капитальный ремонт ДК "Искра" в Самаре

В субботу, 3 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Красноглинском районе Самары. Один из объектов, который глава региона осмотрел в первую очередь, — Дом культуры "Искра". Это единственный ДК в поселке Красная Глинка, располагающий помещениями для массовой кружковой работы, зрительным залом на 224 мест, фойе, кинозалом 45 мест, конференц-залом на 54 места. Четырехэтажное здание было построено в 1952 г., с октября 2021 г. деятельность здесь не ведется, поскольку объект находится в аварийном состоянии.

Жители обеспокоены состоянием ДК. Мама семилетнего Олега Наталья Катина обратилась к Вячеславу Федорищеву с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. По ее словам, раньше здесь была активная культурная жизнь — проходили спектакли, приезжали с концертами артисты, были представления цирка, проходил КВН между командами предприятий, работали кружки. Со своим сыном в последний раз на новогодней елке в ДК они были в 2019 г., сейчас приходится ездить в поселок Управленческий, на Мехзавод, кружки работают в разных местах. Кроме того, отметила она, несмотря на ленточные ограждения, здание в ветхом состоянии представляет опасность для проходящих рядом людей — с фасада осыпается штукатурка. Сейчас коллектив "Искры", кружки базируются в ДК "Чайка" в поселке Управленческий.

"Мы своими силами стараемся поддержать жителей района, проводим мероприятия — в детской библиотеке, взрослой. На данный момент идут переговоры, чтобы проводить мероприятия в детской школе искусств № 15. Люди переживают, постоянно спрашивают, когда откроют клуб", — рассказала Ирина Фазылова, художественный руководитель ДК "Чайка".

ДК "Искра" с 1953 г. был в составе ГК "Электрощит". В 2019 г. его передали муниципалитету. Проект капитального ремонта здания был разработан, но дважды не прошел госэкспертизу. Вячеслав Федорищев осмотрел объект и прилегающую к нему территорию. Сквер возле "Искры" в прошлом являлся центром общественной и культурной жизни поселка. Сейчас он также нуждается в полной реконструкции. Ранее глава региона ознакомился с документами по данному ДК.

"Тот проект, который подготовлен, недостаточен для того, чтобы по-настоящему капитально отремонтировать весь Дом культуры", — считает Вячеслав Федорищев. Он поручил врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Александру Фетисову организовать выход на объект специалистов областного минстроя, управления капитального строительства, экспертизы в строительстве, чтобы оценить реально необходимый объем работ. Глава региона обратил внимание, что прилегающая территория вместе с ДК будут определять облик близлежащих кварталов. "Поэтому именно сейчас нужно очень правильно посмотреть на то, какие урбанистичекие, дизайнерские решения тут предлагались и сделать это единым ансамблем, — отметил он. — Когда откроется ДК, у нас здесь будет еще благоустроенная территория с фонтаном и самыми современными подходами, чтобы было комфортно всем — и маленьким, и взрослым".

Также, по мнению руководителя области, необходимо уделить внимание наполнению ДК, решить, какие коллективы, общественные организации можно здесь разместить, предусмотреть современный коворкинг для творческой молодежи. "Это тоже нужно сейчас закладывать в саму модель, потому что проектирование без понимания, кто в конкретном помещении будет, чей штаб или какой коворкинг, несосотоятельно. Нам придется потом опять перепроектировать — этого мы себе позволить не можем", — отметил он.

Глава региона поручил Александру Фетисову создать рабочую группу для комплексной работы над этим проектом: "Нужно сделать правильно, с тем чтобы мы точно знали, когда, в какие сроки и за какие деньги мы этот объект вернем в жизнь и сделаем ее с учетом истории и традиций ДК еще и современной, которая всем жителям будет в удовольствие и в пользу". Кроме ремонта, предусмотрено оснащение ДК современным звуковым, световым, видеооборудованием.

Вопрос капитального ремонта объекта Вячеслав Федорищев взял на личный контроль. Восстановить ДК и прилегающую территорию планируется в течение двух лет.