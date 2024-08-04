В воскресенье, 4 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с рабочим визитом Чапаевск, где осмотрел город, его предприятия и инфраструктурные объекты, пообщался с представителями общественных организаций и жителями городского округа.

Одной из центральных тем стало создание современных общественных пространств и благоустройство территорий. Особое внимание уделили парку имени В. И. Чапаева.

Напомним, в прошлом году проект преображения парка одержал победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В ходе визита глава региона оценил ход работ по благоустройству парка. В настоящее время выполнено 80% запланированных работ: в парке обустроены пешеходные дорожки, идет подготовка к монтажу оборудования и озеленению территории. Планируется реконструкция мемориального комплекса, установка детских игровых комплексов с большой площадкой и качелями, строительство сцены и амфитеатра. Также появятся фитнес-зона и фотоарки, а для любителей граффити будет создано арт-пространство.

Руководитель области отметил, что темпы пока недостаточны, и требуется увеличение количества рабочих на объекте. Особенно, по оценке главы региона, не хватает озеленителей. Вячеслав Федорищев обсудил с подрядчиком возможность ускорения работ.

"В середине августа ожидается поставка фонарей и оборудования, что позволит завершить основные работы раньше срока. Отдельное внимание — ремонту площади вокруг фонтана, должны закончить в этом году, — отметил глава региона. — Уверен, парк станет комфортным местом для отдыха горожан и гостей Чапаевска. Здесь будут проводиться концерты и другие мероприятия".

Руководитель области подчеркнул, что качество и сроки выполнения работ находятся у него на личном контроле.

Также Вячеслав Федорищев побывал на стадионе, где встретился с юными баскетболистами и их тренером. Молодые спортсмены рассказали главе региона о своих проблемах — для полноценных тренировок им не хватает крытого зала. По решению Вячеслава Федорищева в следующем году начнется проектирование нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Чапаевске. Это позволит создать более комфортные условия для занятий спортом и будет способствовать его массовому развитию в муниципалитете.

В завершение рабочей поездки Вячеслав Федорищев провел встречу с жителями городского округа, на которой были затронуты ключевые вопросы, волнующие горожан. Среди них — работа общественного транспорта, отсутствие загородного парка, нехватка узких специалистов в сфере здравоохранения, ЖКХ, благоустройство городского кладбища, проблемы с бездомными животными, состояние дворов.

Также на встрече жители Чапаевска отметили необходимость оздоровления озера Ильмень, которое находится в заросшем состоянии, и недостаточное благоустройство прибрежной территории.

Глава региона взял вопрос на личный контроль и подчеркнул, что в следующем году начнутся работы по расчистке озера и благоустройству.

Еще одним животрепещущим вопросом стало качество питьевой воды. Горожане рассказали, что она не соответствует нормам, в чайниках образуется накипь, а бытовая техника "выходит из строя".

Вячеслав Федорищев обозначил необходимость немедленного реагирования на сложившуюся ситуацию.

По решению главы региона в ближайшее время будет изучена проектная документация и начнется проектирование новой системы водоснабжения. Также городской округ будет включен в программу "Чистая вода".

"Все озвученные проблемы взяли в работу. Чапаевск — важный промышленный центр, и мы обязаны создать здесь комфортные условия для жизни и отдыха", — акцентировал Вячеслав Федорищев.