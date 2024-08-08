В Самаре появится хоспис для паллиативных пациентов

В Самаре построят хоспис для паллиативных пациентов. Это решение озвучил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорщев на встрече с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер, которая в эти дни работает в регионе.

"В Самарской области выстроена помощь и детям, и взрослым, которые имеют неизлечимые диагнозы. Но здесь работа никогда не будет достаточной. Надо стремиться к более качественному обеспечению комфортными условиями жизни, поддержке семей, которые ухаживают за больными, психологическому, медицинскому, юридическому сопровождению", — заявил врио главы региона.

Вячеслав Федорищев уточнил, что в паллиативной помощи в губернии нуждается более 25 тыс. взрослых и 305 детей. "Важно быть рядом с каждым!", — подытожил он.