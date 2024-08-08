В Самаре появится хоспис для паллиативных пациентов

В Самаре построят хоспис для паллиативных пациентов. Это решение озвучил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорщев на встрече с учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер, которая в эти дни работает в регионе.
"В Самарской области выстроена помощь и детям, и взрослым, которые имеют неизлечимые диагнозы. Но здесь работа никогда не будет достаточной. Надо стремиться к более качественному обеспечению комфортными условиями жизни, поддержке семей, которые ухаживают за больными, психологическому, медицинскому, юридическому сопровождению", — заявил врио главы региона.
Вячеслав Федорищев уточнил, что в паллиативной помощи в губернии нуждается более 25 тыс. взрослых и 305 детей. "Важно быть рядом с каждым!", — подытожил он.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...