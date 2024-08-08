Вячеслав Федорищев призвал предприятия региона сформировать предложения по развитию промышленности в России

Предварительные итоги были озвучены на отчетно-выборном собрание ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Оно состоялось в четверг, 8 августа в Тольятти на площадке ПАО "КуйбышевАзот". В заседании принял участие врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ при президенте РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Ассоциация в партнерстве с правительством Самарской области активно помогает решать задачи по модернизации производства, внедрению новейших научных технологий, по повышению конкурентоспособности предприятий региона, укреплению их позиций на внутреннем и международном рынках. Такое взаимодействие уже приводит к конкретным результатам.

По данным регионального минпромторга за первые шесть месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 110,7%, что на 6% выше общероссийского показателя. Положительную динамику демонстрируют такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, автомобилестроение, химия, готовые металлические, резиновые и пластмассовые изделия, электрооборудование, производство машинооборудования.

Промышленные предприятия Самарской области активно пользуются мерами государственной поддержки, в том числе налоговыми льготами, субсидиями федерального и регионального бюджетов. Так, федеральным и региональным Фондами развития промышленности с 2015 года всего было профинансировано 87 инвестиционных проектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Кроме того, компаниям региона оказывается содействие во внедрении инструментов бережливого производства.

"Сейчас оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, Самарской области работает на пределе своих возможностей и даже больше, чтобы обеспечивать своей продукцией нашу российскую армию, поэтому здесь важно, чтобы трудовые коллективы, каждый, кто трудится, знал, что его права защищены, знал, что в этой сложной опережающей работе всегда будет поддержка от предприятия — финансовая и нефинансовая, что иногда даже более важно. И здесь правительство Самарской области готово сделать многое, чтобы расширять возможности для наших трудовых коллективов", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас формируется программа развития Самарской области на ближайшие годы. В ее основе заложено основные направления социально-экономического роста. Значительный раздел посвящен промышленности.

"В программе социально-экономического развития на ближайшие пять лет мы заложили меры поддержки предприятий, в том числе федеральные. Я лично и моя команда сейчас работаем с тем, чтобы работы было еще больше. Это касается существующих производств и их развития. Нам необходимо инвестировать в модернизацию и достаточно много — с тем, чтобы наши производства были самыми высокотехнологичными, высокопроизводительными", — обозначил приоритеты Вячеслав Федорищев.

Накануне собрания руководитель региона, являясь председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" при президенте страны, на совещании с членами федерального правительства доложил Владимиру Путину предложения, которые были сформированы на основе реальных потребностей предприятий не только Самарской области, но и других субъектов.

"Докладывал о том, что сейчас среди основных направлений — вливание инвестиционного капитала для того, чтобы предприятия модернизировались, а также создание и расширение новых производств. В Самарской области — потенциал большой", — уверен Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что практически у каждой компании есть инвестиционные программы. По его мнению, в рамках их реализации необходимо создавать производственные кооперации, наращивая объемы выпускаемой продукции. Необходимо усилить работу по импортозамещению, развитию собственных технологий и подготовке квалифицированных кадров.

Президент ассоциации "Союз работодателей Самарской области", генеральный директор АО "Авиакор-авиационный завод" Алексей Гусев напомнил, что в состав Ассоциации на сегодняшний день входит 122 стратегические системообразующие предприятия регионального и федерального уровня, а также компании малого и среднего бизнеса, научные, образовательные учреждения с общим количеством работающих около 200 тысяч человек. Союз работодателей с момента своего образования — с 1996 года — объединяет представителей ведущих отраслей экономики.

На общих собраниях и встречах членов Союза работодателей рассматриваются и решаются актуальные для бизнеса вопросы.

"В настоящее время наиболее острыми являются: кадровый дефицит; внесение изменений в действующее законодательство, регулирующее вопросы начисления и взимания платы за сброс сточных вод, поддержка участников СВО и членов их семей, поддержка новых регионов", — добавил президент ассоциации.

Вячеслав Федорищев попросил руководителей региональных предприятий активно вносить предложения в сфере промышленности для их внедрения на федеральном уровне.

"Самое главное — у нас с вами есть возможность доводить до руководства страны наши предложения по промышленной политике, — отметил глава региона. — Нам с вами доверили вместе предлагать, обобщать мнение других субъектов, предприятий о том, что нужно дополнять, изменять в промышленной политике страны. Первый вице-премьер, министры, замруководителя администрации президента — все очень внимательно относятся к предложениям комиссии Госсовета при президенте, я это знаю точно".