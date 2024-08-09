Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с жителями Отрадного

В пятницу, 9 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в городском округе Отрадный.

Первой точкой посещения стало акционерное общество "Таркетт" - крупнейшее предприятие в стране по выпуску напольных покрытий из ПВХ. Сегодня его мощности составляют более 100 млн кв. м в год, а доля завода в производстве напольных покрытий в Российской Федерации составляет 47%.

Глава региона осмотрел производственные линии, посетил участок цифровой печати, сервис-центр и склад готовой продукции. По словам генерального директора АО "Таркетт" Андрея Мочалова, у завода есть кооперация с рядом компаний. Глава области обсудил с руководством предприятия программу по привлечению инвесторов, а также возможность создания небольшого промышленного парка рядом с заводом.

"Промышленные площадки должны развиваться там, где уже есть зона производства. Нам любой инвестор важен, - отметил глава региона. - Это позволит создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и, как следствие, людям оставаться здесь жить, работать, создавать свои семьи".

В следующем году АО "Таркетт" отметит 30-летие с момента выпуска первого метра линолеума, к этой значимой дате планируется провести торжественное мероприятие с участием поставщиков, покупателей, а также отметить заслуженных работников.

Сотрудники предприятия обратились к Вячеславу Федорищеву с вопросом о ремонте дороги в промзоне, ведущей к предприятию. "С дорогами проблема не только здесь. Поэтому системно увеличиваем дорожный фонд, даем главам возможность больше ремонтировать. Эту дорогу точно отремонтируем в следующем году", - ответил руководитель области.

Также глава региона оценил ход капитального ремонта ГБОУ Гимназия "ОЦ" Гармония". Поводом для посещения объекта стало обращение в социальных сетях местной жительницы, которая обеспокоена тем, что ремонт не успеют закончить к учебному году. Завершить работы изначально планировалось до 15 августа, однако позже срок сдвинули до 1 ноября.

Как объяснил и.о. главы Отрадного Владимир Чихирев, в процессе ремонта потребовались новые технические решения, поскольку, когда вскрыли кровлю, обнаружилось, что необходимо полностью заменить все стропила. Глава региона поручил подготовить заключение по объекту с участием специалистов областного министерства строительства, Государственного архитектурно-строительного надзора. Строительством будет контролироваться на уровне области.

"Здесь проблема не только в крыше - готовность в целом по объекту, если смотреть на все, минимальна. Посмотрите внимательно, сколько людей должно быть на объекте, как организован контроль со стороны главы города. Проведите внутреннюю аналитику и дайте решение, как наладить работу с подрядчиком, чтобы она шла реально", - поручил он врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Вячеславу Романову.

Также глава региона посетил сквер Победы, благоустроенный по проекту "Формирование комфортной городской среды", и возложил цветы к стеле "Фронтовые письма". Сквер основан в 1960-е годы, а стелу открыли в честь 40-летия Великой Победы. Теперь здесь в дни Воинской Славы и 9 Мая выставляют почетный караул - Пост №1. Дарья Дмитриева, участница Постов №1, отметила, что в ее родном городе нет Вечного огня. Предложение о его устройстве поддержал глава региона.

"Мы решили, что в каждом муниципальном образовании (там, где был Вечный огонь, но он не работает) мы его восстанавливаем. А здесь, конечно, мы его сделаем", - отметил он. Значимый для города объект появится к 80-летию Победы.

Вячеслав Федорищев встретился с женами военнослужащих - участников СВО, выслушал их пожелания и предложения. Женщины отметили, что со стороны города им оказывается всесторонняя помощь, и озвучили один из основных вопросов, касающихся удостоверений ветерана боевых действий: "У многих семей остается проблема с получением удостоверения. У кого-то их нет совсем, у кого-то есть только информация о них в личных кабинетах военнослужащего. Кто-то из ребят, в оригинале получив это удостоверение, не имеет возможности передать его семье с передовой. А главная цель этих удостоверений - получение выплат. Без оригиналов этих документов семьи не смогут пользоваться положенными льготами".

Глава региона взял проблему на контроль: "Это порядок федеральный. Но у меня будет возможность докладывать руководству наши предложения по этому порядку, по упрощению - будем такое предлагать. Главное - передайте список тех семей, у которых нет еще удостоверения либо вообще не висят в базе. По этому списку индивидуально отработаю с Министерством обороны".

На встрече также отметили актуальную для Отрадного проблему износа теплосетей. Как отметил Вячеслав Федорищев, их обновление закладывается в программу на ближайшие три года: "В Отрадном это точно будет масштабно. В сентябре внимательно посмотрим по бюджету, какие есть возможности. Будем конкретно по каждому году показывать, сколько сетей будем менять, чтобы обеспечивать надежность".

В рамках рабочей поездки в Отрадный в местном ДК Вячеслав Федорищев встретился с жителями города, чтобы выслушать проблемы и обсудить пути их решения. Обращений из Отрадного главе региона поступило порядка 10 тысяч.

Местная жительница озвучила просьбу отремонтировать дорогу на улице Рабочей Трибуны, где с 2019 года нет нормального, по ее словам, асфальта. В дождь люди из-за грязи почти не могут выйти на улицу, а остановка общественного транспорта - в 700 метрах, и до нее тоже добраться затруднительно. "Мы это обсуждали сейчас с главой Отрадного, - ответил Вячеслав Федорищев. - Обращений по улице на самом деле много. В следующем году мы ее сделаем".

Фитнес-тренер обратила внимание на то, что в городе не хватает помещений для тренировок детей и взрослых. Глава региона подчеркнул, что в программе развития региона сейчас определяются ключевые точки на каждый год, и в Отрадном появится новое спортивное сооружение.

Актуальная проблема и для Отрадного - вывоз мусора. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что меняется система обращения с ТКО - подходы, механизмы, операторы, которые не справляются с работой. Особая задача - организация контейнерных площадок.

"Решено модернизировать имеющиеся и построить новых более 500 контейнерных площадок по региону. Это дорогое решение, но мы нашли возможность в бюджете. В течение ближайших нескольких лет сделаем", - сообщил глава региона.

Одна из жительниц Отрадного пожаловалась на выбросы с предприятия по переработке алюминия: "Это завод федерального значения. От производства идут выхлопы, и в городе заболеваемость онкологией среди детей в два раза выше, чем по области, - жалуется местная жительница. - Надзорные органы и администрация знают о ситуации. Несмотря на распоряжение об организации рабочих встреч в администрации четыре раза в год, они не проводятся регулярно. Проблема практически не решается".

Вячеслав Федорищев взял решение этого вопроса на личный контроль.

Обращения жителей касались также ремонта школ, получения жилья для многодетной семьи, нехватки врачей узкой специализации, развития ЖКХ, экологии и многих других тем.

"Конечно, это проблемы, характерные для каждого населенного пункта. Мы их системно решаем с правительством Самарской области. Из Отрадного - более 10 тысяч обращений, и проблемы на каждой улице, в каждом районе уникальны, хотя и типовые. С главой договорились: все, что зафиксировали по каждому району, будем предметно рассматривать и решать, когда можем помочь навести там порядок. Будем заниматься экономикой, зарабатывая больше для бюджета, чтобы больше тратить на развитие и вложение в самые проблемные вопросы", - подвел итог Вячеслав Федорищев.