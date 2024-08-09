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Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Илзе и Андрисом Лиепа

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с народными артистами Российской Федерации Илзе и Андрисом Лиепа. На протяжении двух дней выдающиеся деятели культуры находятся с визитом в Самарском регионе.

Фото: Светлана Осьмачкина

Центральным вопросом встречи стало развитие хореографического искусства, а также сотрудничество с фондом "ИЛЗЕ ЛИЕПА" — их взаимодействие с учреждениями профессионального образования.

Андрис Лиепа рассказал о своем творческом становлении, а также поделился планами на следующий театральный сезон. В 2025 году на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоятся постановки двух одноактных балетов — "Жар-птица" и "Шахерезада".

Народный артист сообщил: "Я уже давал мастер-классы и ходил на классы в хореографическое училище. Замечательные молодые артисты работают и молодые ученики. Надеюсь, что все это даст еще больший толчок для развития русского балета".

Глава региона совместно с Илзе и Андрисом посетил репетицию "Щелкунчика" и осмотрел балетные залы в Самарском государственном театре оперы и балета.

"Имея такой театр, культуру, такую историю не надо ничего придумывать, надо просто это поддерживать. Мы счастливы, что интересны и нужны Самарской области, — поделилась председатель президиума фонда содействия развитию хореографического искусства Илзе Лиепа. — Мы готовы и свое умение, и свой опыт предложить, поделиться. Знаем: здесь действительно очень отзывчивые, добрые, талантливые люди".

Вячеслав Федорищев отметил, что существующих залов недостаточно для того, чтобы вывести балет на новый уровень. Поэтому в ходе встречи было принято решение о создании отдельной балетной школы в новом здании. Она войдет в программу социально-экономического развития региона.

"Это будет не сейчас, через несколько лет, но это точно сделаем. И у вас появится возможность, и у ваших коллег по цеху репетировать, заниматься самостоятельно, без ориентировки на то, есть ли зал или его нет. Будут все возможности, — сказал глава региона балетмейстеру-постановщику, художественному руководителю Самарского академического театра оперы и балета, заслуженному артисту России Юрию Бурлаке. — Самое главное будьте талантливыми и показывайте всем высокое искусство".

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