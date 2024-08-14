16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом жигулевского завода "Энерготехмаш" В Самаре в 2025 году начнут реконструкцию речного вокзала Глава региона Вячеслав Федорищев провел прием граждан Вячеслав Федорищев обозначил принятые решения в сфере миграционной политики

Губернатор Власть и политика

В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 августа, в областном правительстве состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Отметим, сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита — посещение ключевых объектов культуры.

На встрече с руководителем области первый замминистра культуры РФ поделился своими впечатлениями о Самаре, подчеркнув, что регион очень понравился.

В ходе диалога стороны обсудили модернизацию значимых для культуры региональных объектов. Вячеслав Федорищев рассказал о формировании новой программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 гг., сделав акцент на важности развития исторических, культурных ценностей.

"Много объектов будут учтены в программе развития. Мы их будем восстанавливать и знаем, что здесь найдем надежное плечо в лице министерства", — подчеркнул глава региона.

Говоря о достижениях самарских творческих объединений, руководитель области отметил: "У нас работают десятки замечательных коллективов, которые уже сейчас представлены на всех площадках страны и побеждают в международных фестивалях". При этом особое внимание Вячеслав Федорищев обратил на их дальнейшее развитие.

В настоящее время по поручению президента РФ Владимира Путина формируются новые национальные проекты. Как рассказал Вячеслав Федорищев, важно показать все возможности Самарской области и представить их на федеральный уровень, чтобы они были учтены при подготовке программы развития.

Обращаясь к первому замминистра РФ, руководитель области подчеркнул: "В регионе есть что поддерживать и кого поддерживать. И самое главное — у нас впереди очень большое развитие".

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1