В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ

В среду, 14 августа, в областном правительстве состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина.
Отметим, сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита — посещение ключевых объектов культуры.
На встрече с руководителем области первый замминистра культуры РФ поделился своими впечатлениями о Самаре, подчеркнув, что регион очень понравился.
В ходе диалога стороны обсудили модернизацию значимых для культуры региональных объектов. Вячеслав Федорищев рассказал о формировании новой программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 гг., сделав акцент на важности развития исторических, культурных ценностей.
"Много объектов будут учтены в программе развития. Мы их будем восстанавливать и знаем, что здесь найдем надежное плечо в лице министерства", — подчеркнул глава региона.
Говоря о достижениях самарских творческих объединений, руководитель области отметил: "У нас работают десятки замечательных коллективов, которые уже сейчас представлены на всех площадках страны и побеждают в международных фестивалях". При этом особое внимание Вячеслав Федорищев обратил на их дальнейшее развитие.
В настоящее время по поручению президента РФ Владимира Путина формируются новые национальные проекты. Как рассказал Вячеслав Федорищев, важно показать все возможности Самарской области и представить их на федеральный уровень, чтобы они были учтены при подготовке программы развития.
Обращаясь к первому замминистра РФ, руководитель области подчеркнул: "В регионе есть что поддерживать и кого поддерживать. И самое главное — у нас впереди очень большое развитие".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...