В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ

В среду, 14 августа, в областном правительстве состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и первого заместителя Министра культуры РФ Сергея Обрывалина.

Отметим, сегодня делегация Министерства культуры Российской Федерации работает в регионе. В программе визита — посещение ключевых объектов культуры.

На встрече с руководителем области первый замминистра культуры РФ поделился своими впечатлениями о Самаре, подчеркнув, что регион очень понравился.

В ходе диалога стороны обсудили модернизацию значимых для культуры региональных объектов. Вячеслав Федорищев рассказал о формировании новой программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 гг., сделав акцент на важности развития исторических, культурных ценностей.

"Много объектов будут учтены в программе развития. Мы их будем восстанавливать и знаем, что здесь найдем надежное плечо в лице министерства", — подчеркнул глава региона.

Говоря о достижениях самарских творческих объединений, руководитель области отметил: "У нас работают десятки замечательных коллективов, которые уже сейчас представлены на всех площадках страны и побеждают в международных фестивалях". При этом особое внимание Вячеслав Федорищев обратил на их дальнейшее развитие.

В настоящее время по поручению президента РФ Владимира Путина формируются новые национальные проекты. Как рассказал Вячеслав Федорищев, важно показать все возможности Самарской области и представить их на федеральный уровень, чтобы они были учтены при подготовке программы развития.

Обращаясь к первому замминистра РФ, руководитель области подчеркнул: "В регионе есть что поддерживать и кого поддерживать. И самое главное — у нас впереди очень большое развитие".