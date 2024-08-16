Вячеслав Федорищев принял участие в панельной дискуссии по градостроительному развитию области

В пятницу, 16 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в панельной дискуссии "Стратегические точки роста региона — градостроительное развитие территории Самарской области". Мероприятие состоялось на площадке Дома архитектора в Самаре с участием представителей областного правительства и администрации Самары, Самарской региональной общественной организации Союза архитекторов России, руководителей архитектурных бюро и членов авторских коллективов по разработке проектов.

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что для правительства Самарской области благоустройство, развитие урбанистики является абсолютным приоритетом: "Мы этим направлением начинаем заниматься всерьез, по-настоящему. Мы хотим, чтобы у вас, у людей, которые уже достигли очень больших, выдающихся результатов, было больше возможностей реализовывать свои идеи здесь, в городах Самарской области. Для этого мы будем административно и финансово помогать".

По словам Вячеслава Федорищева, в структуре областного правительства будет выделено отдельное направление — появится министерство градостроительной политики, чтобы на уровне региона "обеспечивать правильную последовательную систему градостроительной политики, повышение градостроительного потенциала, введение единых высоких стандартов, мониторинг и контроль". Работа по его формированию уже началась.

Также сейчас в регионе формируются планы по ключевым и знаковым площадкам, сообщил глава субъекта. Это касается, в частности, стрелки рек Волги и Самары. "В течение пяти лет на стрелке появится новый ландшафтный парк для всех наших жителей, гостей, и большой культурный объект — концертный зал. Это будет непростой процесс, но точно это сделаем вместе с вами. У нас будет большое количество конкурсов на те или иные виды работ по самому парку, благоустройству, по концертному залу. Мы хотели бы с вами посоветоваться, как правильно это сделать и, самое главное, как сделать так, чтобы наши самарские архитекторы стали непосредственно участниками этого большого события".

Также обсуждается продление набережной, так называемая пятая очередь, много объектов благоустройства в городах. Опираться в работе над проектами, считает глава региона, нужно на местное профессиональное сообщество.

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил определить перечень из 200 крупных и малых городов страны, для которых будут разработаны и реализованы свои мастер-планы по развитию. "Мы подали заявки на то, чтобы в числе этих 200 городов были Самара, Тольятти и Сызрань, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Даже если по каким-то причинам некоторые из них не попадут, мы все равно их будем развивать. Мастер-план — это обязательный для нас документ".

Работа над мастер-планами этих трех городов начнется в текущем году. "Она масштабная, объемная, но мы ее обязаны сделать, потому что дальше от нее будет уже строиться работа по градплану, его изменения и многие векторы нашей работы", — пояснил глава региона.

Участники дискуссии обсудили потенциал Самарской архитектурной школы в градостроительном развитии региона, примеры архитектурных концепций и проектов, способствующих развитию региона и его туристической сферы, достижения и проблемы, механизмы комплексного развития территорий, исторического поселения Самары.

По словам помощника врио губернатора по урбанистике Анастасии Сорокиной, на базе АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" будет развиваться большой центр компетенций. "Он будет учитывать все планы, что мы сегодня обсуждаем, затронет вопросы благоустройства, исторического наследия, мастер-планирования. Там будут собраны все компетенции, которые, с одной стороны, помогут вести сложные проекты, с другой стороны, какие-то проекты, например, разрабатывать, работать по направлению комплексного развития территорий, помогать сопровождать градостроительный совет", — отметила она.

Одна из задач при подготовке мастер-планов — расширить в регионе возможности для путешествий по воде. "Сейчас они очень сильно ограничены — относительно того, как было раньше, и того, как люди этого хотят. И туризм рядом с Жигулевскими горами, с Самарской Лукой — водный", — отметил Вячеслав Федорищев.

Для того чтобы удовлетворить существующий спрос, необходимо увеличивать номерной фонд — создать порядка 10 тысяч номеров. Для решения этой задачи рассматриваются территории, подходящие для создания современных комфортных экоотелей, кемпингов.

Говоря об организации туристической инфраструктуры, глава региона привел в пример Ширяево, где побывал недавно. "Место замечательное, люди хорошие, очень берегут его. А инфраструктуры нет — и самый главный вопрос, а чем занимается здесь турист, когда приезжает. Там мало активностей. Сейчас туристы там не очень организованы. А должно быть по-другому — организованно и комфортно, — подчеркнул он. — Поэтому здесь будет большая работа".

В Самаре также запланирована большая работа в границах исторического поселения. По словам руководителя области, обеспечивать ее будет отдельная структура. С одной стороны, это взаимодействие с органами власти, с другой стороны — привлечение квалифицированных инвесторов, которые могут восстанавливать дома. "Дома будет восстанавливать не только бизнес, но и мы как регион. У нас уже есть предварительные договоренности с министерством культуры по нескольким знаковым объектам, которые будут восстановлены", — отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящее время обновляется градостроительный совет региона. Первое его заседание состоится в ближайшее время. "Это будет регулярно, системность очень важна, потому что проектов много. Мы возьмем определенный темп и не реже раза в месяц будем проводить градсовет, чтобы рассматривать проекты, которые появляются", — отметил глава субъекта.

Кроме того, в течение недели будет запущен конкурс на должности главных архитекторов региона и города Самары. Руководитель области подчеркнул, что сейчас готовятся изменения в подходах к развитию градостроительного потенциала: "Это будет и в программе развития региона, а самое главное — в наших нормативных документах. Утвердив их в том числе на градсовете, будем жить по правилам открытым, понятным, прозрачным".