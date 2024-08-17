Вячеслав Федорищев поддержал инициативу о воссоздании Соборной площади в Сызрани

В субботу, 17 августа, в рамках рабочей поездки в Сызрань врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев осмотрел новую набережную реки Крымза, строительство которой планируется завершить в ноябре этого года. Глава региона поручил в дальнейшем провести дополнительное благоустройство территории в интересах жителей города.

Строительство набережной реки Крымза (3-я очередь благоустройства набережных города Сызрань) реализуется благодаря победе Сызрани в VIII всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект включает создание прогулочной зоны с освещением и скамейками, возведение детской, культурно-развлекательной и спортивной площадок, различных архитектурных форм. Площадь новой набережной составит 4,7 га. Работы ведутся на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Как доложил Вячеславу Федорищеву руководитель компании-подрядчика Леонид Бойничев, сейчас техническая готовность набережной составляет 69%. "Срок завершения работ — ноябрь, рисков по завершению не усматриваем, — сообщил Леонид Бойничев.

Глава региона подчеркнул: нельзя сбавлять темп строительных работ. "Первое ноября не стоит ждать. Важно, чтобы люди как можно скорее смогли наслаждаться новой набережной", — сказал руководитель Самарской области.

Также Вячеслав Федорищев поручил в следующем году провести дополнительное благоустройство, тем самым расширить набережную у реки Крымза. Территория позволяет дополнительно установить малые архитектурные формы, игровые площадки, пешеходные и парковочные зоны.

"Следующий этап набережной у реки Крымза мы точно сделаем, — отметил Вячеслав Федорищев. — Сейчас главное текущие работы завершить качественно, для этого от подрядчиков требуется максимальная, предельная концентрация".

После строящейся набережной реки Крымза Вячеслав Федорищев посетил Казанский кафедральный собор Сызрани. Здание собора — объект культурного наследия регионального значения. Для его поддержания в надлежащем состоянии в 2023 году из бюджета Самарской области были выделены средства на проведение ремонта. Благодаря этому провели значительный объем работ, в том числе полностью заменили крышу, обновили систему отопления, освещения, фасады и главное крыльцо, сделали ливневую канализацию, благоустроили территорию. Ранее финансовую помощь в реставрации собора оказало АО "Тяжмаш".

"Работы в целом завершены, сейчас заканчивается мощение, детали буквально остались, кое-что надо доделать по фасаду", — сказал Епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

Вячеслав Федорищев уточнил: чем дополнительно помочь собору. Епископ Сызранский и Шигонский Леонтий сообщил, что в непосредственной близости к Казанскому собору находится частный рынок, его территория не благоустроена. Исторически здесь была Соборная площадь, есть предложение ее восстановить. И.о. главы Сызрани Сергей Володченков уточнил, что в настоящее время собственник рынка принял решение о его продаже. Потенциальный покупатель в случае приобретения рынка готов в дальнейшем передать земельный участок для благоустройства.

"Отрабатывайте вопрос, готовьте концепцию развития территории. Здесь должна быть Соборная площадь, порядок нужно наводить, — поручил Вячеслав Федорищев Сергею Володченкову. — Если нужна будет моя помощь — говорите, при необходимости меня подключайте".