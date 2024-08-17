Вячеслав Федорищев встретился с коллективом ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2" в Октябрьске

В субботу, 17 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продолжил свой рабочий день в городском округе Октябрьск, где посетил ООО "Аутокомпонент Инжиниринг-2" — одно из главных градообразующих предприятий муниципального образования.

Компания создана в 2007 году и специализируется на производстве и сборке пластмассовых изделий для автомобильной промышленности. В настоящее время на предприятии трудятся 330 человек, большинство из которых жители Октябрьска и Сызрани, а руководит компанией Джорджио Вердучи — итальянец с российским гражданством.

Напомним, в июле текущего года состоялась встреча руководителя области и главы Октябрьска Александры Гожей, на которой обсуждались проблемные вопросы, планы по развитию муниципалитета и ключевые проекты, требующие внимания.

В рамках визита глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета при Президенте РФ по направлению "Промышленность", осмотрел производственные мощности предприятия, ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и пообщался с его работниками.

В настоящее время компания располагает парком оборудования из 29 литьевых машин. Она специализируется, прежде всего, на дверных ручках, дефлекторах вентиляции, деталях интерьера автомобиля и рейлингах крыши. Гордостью предприятия является проект "Единая Модульная Платформа", более известный под маркой "АУРУС" или "автомобиль Президента РФ": специалисты компании разрабатывают и изготавливают детали интерьера для автомобиля марки "Аурус", в том числе его рестайлинговой версии.

Генеральный директор Джорджио Вердучи презентовал главе региона недавно построенный цех литья пластмасс.

"Это другая миссия, другая система, — пояснил руководитель предприятия. — Здесь установлены пять литьевых машин до 1080 тонн и одна станция сварки пластика. Это новая технология, ранее не применявшаяся на производстве".

Глава 63-го региона подчеркнул: "Хороший пример правильного подхода к новым производственным помещениям".

Как рассказал генеральный директор, в ближайшее время цех начнет свою работу, что позволит увеличить производственные мощности и расширить номенклатурный ряд собственного производства деталями массой до 3500 грамм. Кроме того, его запуск создаст порядка 50 новых рабочих мест.

Также Вячеслав Федорищев провел на предприятии встречу с трудовым коллективом.

"Мы начали работу над программой развития, и я хотел бы лично пообщаться с каждым из вас, чтобы узнать ваше мнение о том, какие задачи стоят перед нами в городе, что можно сделать для его дальнейшего развития", — обратился руководитель области к сотрудникам завода.

Работница предприятия Алена Ригерт поинтересовалась продолжением ремонта в поликлинике, а также попросила отремонтировать дорогу до рентген-кабинета. Глава региона сообщил, что ему известно о проблеме — по этому поводу к нему поступило около 10 обращений. "Ремонт доведем до конца в течение двух лет — в 2025 и 2026 годах, а дорогу сделаем уже в следующем году", — поделился Вячеслав Федорищев.

Жители Октябрьска также обратили внимание на проблему с вывозом мусора. Глава региона подчеркнул, что она ему хорошо знакома, и озвучил ряд принятых решений. "Во-первых, перешли на тариф — с квадратного метра на человека. Во-вторых, решили сменить регионального оператора. Компания, которая сейчас работает, не справляется со своими обязанностями", — акцентировал руководитель области.

Одна из поднятых тем касалась работы очистных сооружений и водоснабжения в городе. Вячеслав Федорищев подчеркнул: вопрос чистой воды — важнейший. "Сейчас планируем региональную программу по очистным сооружениям и качеству воды. Вместе с главами муниципальных образований внимательно смотрим, что нужно сделать: где дополнительную скважину, где требуется замена систем. Вопрос очень капиталоемкий — в программе развития города покажем, как и в какие сроки будем делать", — рассказал глава региона.

Также местные жители обратили внимание руководителя области на работу общественного транспорта и уборку дорог в зимний период.

В завершение встречи Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Вы делаете для промышленной отрасли очень важную работу. Впереди — большое развитие. У предприятия — масштабные планы, и правительство Самарской области будет оказывать поддержку в их реализации".