Вячеслав Федорищев ознакомился с работой клинического госпиталя ИДК в Самаре

В воскресенье, 18 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил клинический госпиталь ИДК на Волжском шоссе в Самаре, ознакомился с его работой, пообщался с коллективом. Также в ходе встречи с генеральным директором группы компаний "Мать и дитя" Марком Курцером глава региона обсудил перспективы развития деятельности медицинского учреждения в Самаре.

В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров. Он развивается с 1992 года, начав работу с проведения лапароскопических операций по лечению бесплодия. Компания была первой в Самаре и третьей в России, где появился ребенок после ЭКО. В 2007 году открылся филиал в Тольятти, в 2008 — детская клиника ИДК в Самаре. В 2012 году появилась клиника ИДК в Новокуйбышевске. В 2013 году медицинская компания ИДК вошла в группу компаний "Мать и дитя" — федеральную сеть клиник, оказывающих услуги для взрослых и детей. Госпиталь на Волжском шоссе функционирует с 2018 года. Компания сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом, Самарским медицинским колледжем имени Ляпиной и другими организациями.

На сегодняшний день многопрофильный клинический госпиталь ИДК вышел на максимальную загрузку коечного фонда и операционных мощностей. Глава региона осмотрел отделения медицинского учреждения, оценил его оснащенность оборудованием.

Как пояснил главный врач АО "Медицинская компания ИДК" Марат Тугушев, компания предоставляет медицинские услуги как по ОМС, так и на коммерческой основе. Госпиталь оснащен самым современным оборудованием. Так, например, на компьютерном томографе с кардиосинхронизатором, который позволяет изучать артерии сердца, за год по ОМС за год выполнены 862 исследования. В госпиталь направляются пациенты Красноярского и Красноглинского районов с сосудистыми патологиями. В клинике есть собственная диагностическая лаборатория, лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий.

В год в компании выполняются около 2000 комплексных программ ЭКО, из них по ОМС — около 40%. В родовом отделении в этом году приняли 785 родов, а в целом за время с открытия госпиталя — более 5500.

Вячеслав Федорищев пообщался с пациентами, которые проходят лечение в медицинском учреждении — все отметили хорошие условия и внимательное отношение медицинского персонала. Одна из пациенток, которую на днях доставили в госпиталь на машине скорой помощи из Красноярского района, обратилась к главе региона с просьбой уделить внимание развитию медицинской помощи в сельских территориях.

По ее словам, в Шилане — большом селе Красноярского района — нет аптеки, медперсонала. В больнице, которая находится в Красном Яру, большая очередь по записи на исследования и на прием к специалистам. Руководитель области взял этот вопрос на контроль.

Также Вячеслав Федорищев пообщался с сотрудниками госпиталя. Он подчеркнул: чтобы быть в помощь в работе, хотел бы услышать от медработников, на что они хотят обратить внимание — не только в части здравоохранения, но и в целом по городу.

Один из заданных главе региона вопросов касался закрепления в регионе молодых специалистов. Сотрудница госпиталя, работающая также в медицинском университете, обратила внимание на актуальность данного вопроса не только для медицинских учреждений, но и для школ.

"Здесь целый комплекс работы, — отметил Вячеслав Федорищев. — Влияет все, что вокруг". Он пояснил, что сейчас ребята, имея доступ к интернету, могут сопоставить условия: какие школы — отремонтированные или нет, какие дворы — благоустроенные или нет, какие спортивные площадки.

"Поэтому в широком смысле все, что мы будем делать, направлено на то, чтобы здесь было комфортно и ребята принимали решение оставаться", — пояснил руководитель области.

Для предметного решения вопроса планируется расширять практику целевых наборов — расширять целевое задание от правительства Самарской области на подготовку врачей, учителей. Федеральную программу "Земский доктор" предполагается расширять на региональном уровне, вводить дополнительные выплаты молодым специалистам, которые принимают решение оставаться работать в труднодоступных муниципальных образованиях.

"Что касается врачей узких специальностей, то, помимо опоры на наших ребят, будем приглашать специалистов из других регионов. У нас есть большой дефицит, его нужно расшивать здесь и сейчас, не дожидаясь, пока выпустятся ребята из университета. Поэтому делаем отдельную программу по привлечению кадров из других субъектов", — добавил Вячеслав Федорищев. Кроме того, есть задача повышать заработную плату врачей в бюджетном секторе, а также закреплять молодых учителей, в том числе мерами поддержки в части обеспечения жильем.

Глава региона напомнил, что сейчас формируется программа развития региона, и жители могут предложить свои идеи через специальный сайт, в том числе подсказать и меры по поддержке молодых специалистов.

Еще один вопрос сотрудников касался планов развития территории рядом с госпиталем. "Сюда сложно добираться, особенно интересует транспорт. Мы понимаем, это зависит от того, кто здесь рядом с нами будет работать", — отметили они.

Вячеслав Федорищев пояснил, что в следующем году начнется строительство кампуса: "Это большой кампус, там будет порядка 5000 мест в общежитии, большие учебные площади. Это будет наукоград, который мы делаем в интересах наших крупнейших предприятий, ребята будут там учиться и делать научные работы, будем его очень серьезно развивать".

Также на территории предполагается жилищная застройка, строительство культурного учреждения.

"Транспорт — самое важное. Транспортная доступность сейчас очень низкая. Это и про стадион, и про ваше учреждение, — отметил глава региона, обращаясь к медикам. — Поэтому сейчас мы анализируем и будем добавлять государственные маршруты и к спорткомплексу, и к вам. А стратегически — район все-таки будет развиваться очень серьезно — мы думаем о том, чтобы планы по развитию метро вести сюда, наружного метро. Это долго, но необходимо. Связанность района с городом должна повышаться. Хорошие дороги, нормальные маршруты и новый комфортабельный транспорт — будем делать".

Также волнующая людей тема — экология, сфера обращения с отходами. Как сообщил Вячеслав Федорищев, в этой сфере планируется большой комплекс мер.

"Во-первых, мы поменяем регоператора. У нас будет государственный оператор, который перестроит работу, логистику. Будем строить новые контейнерные площадки — 500 новых построим осенью, потом будем добавлять. Будем строить новые площадки для утилизации и переработки, причем это нужно сделать достаточно быстро. Будем наверстывать", — сказал он.

Кроме того, в регионе есть объекты накопленного ущерба — их нужно ликвидировать.

"Мы сделаем пятилетнюю программу ликвидации накопленного ущерба и 14 объектов, которые остались, за 5 лет полностью уберем. Ну и, конечно, будем заниматься очисткой водоемов. Почти в каждом населенном пункте есть такие вопросы", — добавил он.

Медики поинтересовались и планами по поддержке спорта. По словам главы региона, уже сделана региональная программа "Мастер спорта". Она предусматривает систему мотивации для спортсменов и тренеров, создание спортивной инфраструктуры. Предстоит большая работа по восстановлению разрушенных, неработающих спортивных объектов. Над двумя такими стадионами работу будут вести по федеральной программе — такое решение принято министром спорта России Михаилом Дегтяревым, четыре стадиона — по региональной программе.

"Будем строить порядка 100 новых объектов спорта, это и плоскостные сооружения, и порядка 20 ФОКов в ближайшие 5 лет", — сказал глава региона.

Отдельное направление — поддержка спорта высоких достижений.

На встрече с коллективом госпиталя речь зашла и о восстановлении исторического центра Самары. Эта работа будет строиться с привлечением инвесторов. Большие знаковые объекты восстанавливать планируется с помощью федеральных средств, по двум уже есть договоренности с министерством культуры РФ.

Одна из сотрудниц рассказала о трудностях с определением ребенка в школу. По ее словам, в Советском районе города мест в школе не хватает.

Глава региона отметил, что проанализирует ситуацию по району, и сообщил, что принято решение сделать региональную программу по строительству школ: "Пока запланировали 20 — на ближайшие пять лет. Это сейчас по предварительному анализу кажется достаточным, но из года в год будем корректировать, при необходимости добавлять".

Сотрудники отделения клиники на ул. Энтузиастов рассказали, что пациенты к ним приезжают из разных регионов, и обратили внимание на состояние дорог в городе. Глава региона ответил, что сейчас проводится аудит дорожного хозяйства с участием федеральных специалистов, чтобы определить, где в первоочередном порядке нужен капремонт, а где — новые развязки. Кроме того, будет усилен контроль за подрядчиками.

"Даже по вопросам видно, что вы переживаете за родной город, край, — обратился Вячеслав Федорищев к медикам. — Мы с Правительством области все планы, которые верстаем, после анализа переводим в управленческие решения, мы действительно видим, как где-то за за три года, где-то за пять лет поменять ситуацию, сделать родную добрую Самару еще уютнее, чище, красивее. Как сделать так, чтобы для гостей, которые к нам приезжают, было много разных интересных видов досуга, видим возможности развития туризма на воде. Поэтому — будем работать".