Вячеслав Федорищев обсудил с жителями региона решение волнующих их проблем

Во вторник, 20 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан. Среди рассмотренных вопросов — строительство социальной инфраструктуры, ремонт дорог, решение проблем муниципалитетов.

Жительницы с. Подстепки Ставропольского района Татьяна Моисеенко и Анастасия Валиулова обратились к главе региона по поводу строительства поликлиники. "Наше село быстро растет, строится. У нас живет много молодежи, семей с детьми, пожилых людей, но при этом нет поликлиники, — рассказали жительницы Подстепок. — Работает отделение обшей врачебной практики, без узких специалистов. Ехать в город — это минимум полтора часа. Просьба помочь в строительстве поликлиники. Она нам очень нужна".

Вячеслав Федорищев сообщил, что проблема будет решена — поликлинику в с. Подстепки построят. "Это решение, которое давно обсуждалось, проектно-сметная документация готовилась последние несколько лет, она менялась. Мы решение приняли — поликлинику в селе Подстепки будем строить, — сказал глава региона. — Сейчас необходимо завершить проектирование, до конца годы выйдем на контракт и в следующем году начнем строить. Процесс выстроим обстоятельно, вдумчиво, чтобы построить хороший, удобный, комфортный объект. Ход строительства и подготовки объекта к запуску будет у меня на контроле".

Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2025 года. Как отметил Вячеслав Федорищев, перед министерством здравоохранения Самарской области поставлена задача заранее начать подбор специалистов, которые будут работать в поликлинике.

Глава региона отметил важность того, что жители Подстепок проявляют активность, выступают с инициативами благоустройства своего села.

"Мы с вами потом еще встретимся, посмотрим, как идет строительство, чтобы вы знали и были в курсе. Поликлиника — это не единственный вопрос, который есть. Когда приеду в Подстепки, вместе с вами посмотрим, что еще необходимо сделать для развития села".

Татьяна Моисеенко и Анастасия Валиулова поблагодарили Вячеслава Федорищева за помощь и внимание к вопросам развития села и всего Ставропольского района. "Помогать — наша работа", — подчеркнул глава региона.

Предприниматели Владимир и Анна Карповы пришли на прием к руководителю области с проблемой состояния дороги на ул. Шоссейной в Самаре, которая находится на границе Кировского района и пос. Смышляевка. Необходим ремонт участка с обустройством тротуара от Смышляевского шоссе до улицы Чапаева.

"Дорога в убитом состоянии, а она очень важна. Здесь ездит много легкового и большегрузного транспорта, возят детей в школу. Просьба помочь, найти средства на ремонт", — обратился к главе региона Владимир Карпов.

Вячеслав Федорищев отметил: дорогу отремонтируют уже в этом году. "Средства мы уже нашли. Когда два месяца назад уточняли областной бюджет, то выделили дополнительно несколько миллиардов на ремонт дорог, довели средства до муниципалитетов, — сказал глава региона. — С главой Самары Еленой Владимировной Лапушкиной вопрос ремонта этого участка дороги обсуждали. Мы его капитально отремонтируем. Прошла подготовка проектно-сметной документации, сейчас определяется подрядчик. До середины октября дорогу сделаем. Контроль качества будем держать на региональном уровне с главой города, министерство профильное будет также контролировать".

Руководители региональной общественной организации "Скорая Молодежная Помощь" Константин и Наталья Третьяковы обозначили проблемные вопросы развития Сызрани и Сызранского района. В частности, они обозначили проблему подготовки школ к новому учебному году.

"Контроль за подготовкой школ к новому учебному году мы значительно усилили. Этот вопрос находится на моем контроле и глав муниципальных образований. Поставлена задача в ближайшие две недели довести все работы до завершения. Исполняющий обязанности главы Сызрани пригласит вас, чтобы вместе с вами проехать по школам города, все проверить, — сообщил общественникам Вячеслав Федорищев. — Есть много нареканий по школам, где ведется ремонт. Есть объекты, где срывы по срокам выполнения работ. Мы это знаем, фиксируем. Там будет максимально быстрая работа по устранению замечаний, с другой стороны — жесткие наказания тех, кто эти срывы допустил".

Один из объектов, где подрядчиком допущены срывы сроков завершения капитального ремонта — ГБОУ СОШ № 12 Сызрани. И. о. главы города Сергей Володченков доложил, что сейчас ведется ежедневный контроль за ходом работ, подрядчик пообещал увеличить количество строителей на объекте. Кроме того, он сообщил, что проработан вопрос размещения учеников в других местах, если ремонт их школы не будет завершен к 1 сентября.

В ходе общения руководители общественной организации "Скорая Молодежная Помощь" обсудили с Вячеславом Федорищевым и Сергеем Володченковым ряд других проблем и вопросов, связанных с развитием Сызрани и Сызранского района.

Пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список пунктов размещен на сайте областного правительства.

Также в Самарской области начала работу "Горячая линия" по обращениям граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону: 8 800 707 61 23.