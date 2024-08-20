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Губернатор Власть и политика

В Самарской области обсудили вопросы безопасности в День знаний и Единый день голосования

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

В начале совещания, обращаясь к участникам, глава региона отметил: "События в приграничных субъектах, подвергшихся нападению со стороны ВСУ, показали, что нам всем необходимо быть в полной готовности к любым действиям противника. Преступный киевский режим фактически перешел к открытому террору. Необходимо учитывать, что формы и методы ведения террористической деятельности нашего врага становятся все более циничными и изощренными. Поэтому борьбу с этими явлениями необходимо вести и здесь, на дальних подступах к границе".

В центре внимания участников — вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.

На территории Самарской области расположено 2269 образовательных организаций. Обеспечение антитеррористической защищенности этих учреждений и других мест массового скопления людей требует постоянных скоординированных усилий.

"У нас нет задачи более важной, чем защита наших детей, — акцентировал внимание присутствующих руководитель области. — Крайне важно также обезопасить жителей региона от возможных угроз в дни голосования".

Предметом обсуждения стало и создание дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и мест массового пребывания людей с учетом современных реалий.

Также во время совещания прошла церемония вручения наград. Почетного знака губернатора Самарской области "За служение людям" был удостоен Игорь Иванов — начальник ГУ МВД России по Самарской области. Генерал-лейтенант полиции работает в органах внутренних дел более 30 лет, а с сентября 2022 г. он возглавляет ГУ МВД России по Самарской области.

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