В Самарской области обсудили вопросы безопасности в День знаний и Единый день голосования

Во вторник, 20 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
В начале совещания, обращаясь к участникам, глава региона отметил: "События в приграничных субъектах, подвергшихся нападению со стороны ВСУ, показали, что нам всем необходимо быть в полной готовности к любым действиям противника. Преступный киевский режим фактически перешел к открытому террору. Необходимо учитывать, что формы и методы ведения террористической деятельности нашего врага становятся все более циничными и изощренными. Поэтому борьбу с этими явлениями необходимо вести и здесь, на дальних подступах к границе".
В центре внимания участников — вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.
На территории Самарской области расположено 2269 образовательных организаций. Обеспечение антитеррористической защищенности этих учреждений и других мест массового скопления людей требует постоянных скоординированных усилий.
"У нас нет задачи более важной, чем защита наших детей, — акцентировал внимание присутствующих руководитель области. — Крайне важно также обезопасить жителей региона от возможных угроз в дни голосования".
Предметом обсуждения стало и создание дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и мест массового пребывания людей с учетом современных реалий.
Также во время совещания прошла церемония вручения наград. Почетного знака губернатора Самарской области "За служение людям" был удостоен Игорь Иванов — начальник ГУ МВД России по Самарской области. Генерал-лейтенант полиции работает в органах внутренних дел более 30 лет, а с сентября 2022 г. он возглавляет ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...