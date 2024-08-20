Руководитель области Вячеслав Федорищев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Во вторник, 20 августа, в Самарской области работает большая делегация Республики Татарстан во главе с Раисом Республики Рустамом Миннихановым. На площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого в Самаре состоялась встреча руководителя Республики Татарстан и врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с активом татарской национально-культурной автономии Самарской области.

Также руководители регионов провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили расширение сотрудничества Самарской области и Республики Татарстан.

Татары — второй по численности народ в Самарской области, около 2/3 татарского населения региона проживает в городах, в Самаре это более 30% населения. В области зарегистрировано 11 татарских национально-культурных объединений, в том числе три региональные организации: Самарская региональная творческая общественная организация "Дуслык" ("Дружба"), Самарское областное татарское общество "Туган тел" ("Родной язык") и национально-культурная автономия татар Самарской области. В 11 общеобразовательных организациях Самарской области ведется преподавание татарского языка и литературы, более 25 лет работает школа "Яктылык" с углубленным изучением татарского языка и литературы. При поддержке правительства области издаются газеты "Бердэмлек" ("Единство"), "Салям". В регионе действуют национальные татарские коллективы "Ялкынлы Яшьлек" ("Пламенная молодость"), "Ак каен" ("Белая береза"), "Идель" ("Волга"), "Заман" ("Время"), "Йолдыз" ("Звездочка"), Камышлинский драматический театр и другие.

"Самара для нас стратегический сосед, и у нас исторически прекрасные отношения. Мы всегда открыты по любым вопросам", — подчеркнул Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На встрече с активом обсуждались актуальные вопросы, а также подготовка программы развития Самарской области, в том числе поддержка участников СВО и их семей. С начала проведения специальной военной операции татарская общественность активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи военнослужащим.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность всем, кто участвует в этой работе: "Сегодня все наши мысли, наши дела — с ребятами, которые защищают нашу страну от врага. Большое внимание сейчас приграничным территориям, которые подвергаются массированному удару наших противников. Но победа будет за нами. И каждый на своем месте делает то, что от него зависит. Вместе победим".

Глава региона подчеркнул: программа развития региона охватывает все сферы жизни, в ее основе — народосбережение. Он также поблагодарил участников встречи за активную работу по развитию региона, которую каждый ведет по своему направлению. Общая цель — развитие добрососедских отношений между регионами, укрепление межнационального, межконфессионального мира. "В решении этих вопросов, безусловно, огромная заслуга муфтия Талипа-хазрата Яруллина и возглавляемого им регионального духовного управления мусульман Самарской области", — отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе двусторонней встречи руководители двух регионов обсудили дальнейшее взаимодействие между Самарской областью и Республикой Татарстан, а также подписали дорожную карту — план мероприятий на 2024–2027 гг. по реализации соглашения между Республикой Татарстан и Самарской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В том числе планируется выстраивать кооперационные связи в сфере производства беспилотных авиационных систем, создании научных, опытно-конструкторских разработок, в сфере сельского хозяйства, туризма.

"Для нас наши добрососедские отношения очень важны. Мы настроены на то, чтобы их развивать, тем более у нас столько совместных проектов. Это и развитие транспортной инфраструктуры, развитие водной инфраструктуры, туризм, который объединяет Республику Татарстан и Самарскую область, — отметил Вячеслав Федорищев. — По поручению президента возглавляю комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" — здесь, конечно же, большой индустриальный потенциал, мощные предприятия Республики Татарстан также будут принимать активное участие в формировании нашей общей повестки промышленного развития".

В настоящее время осуществляется сотрудничество между ПАО "ОДК "Кузнецов" и организациями Республики Татарстан по поставке авиадвигателей для самолетов стратегической авиации, покупке различных комплектующих для авиадвигателей и других производственных нужд, выполнению проектных, изыскательских работ. Основное взаимодействие предприятия ведется с Казанским авиационным заводом. Также с этим заводом сотрудничает по изготовлению самолета ТУ-214 АО "Тяжмаш". В сфере вертолетостроения АО "Самарский металлургический завод" плотно сотрудничает с Казанским вертолетным заводом в части изготовления профиля лопасти. Также развивается взаимодействие предприятий двух регионов в сфере нефтяной, автомобильной промышленности.

"Наши регионы — основные промышленные регионы нашей страны, и мы соседи. У нас всегда были очень добрые теплые отношения не только в вопросах экономики, и культурный обмен, и передовой опыт нашего и вашего регионов — это всегда было важной составляющей нашей работы. Вы правильно сказали, сегодня мы наметили следующий этап в наших контактах. Это очень важно", — подчеркнул Рустам Минниханов, возглавляющий также комиссию Госсовета по направлению "Инфраструктура для жизни".

"Сильнейшие предприятия Республики Татарстан и Самарской области уже в кооперации, и мы сейчас будем смотреть на то, чтобы они вместе работали еще больше и, как следствие, создавали еще более высокотехнологичные конкурентоспособные продукты", — отметил Вячеслав Федорищев, добавив, что совместная работа планируется и в рамках комиссий Госсовета, чтобы предлагать решения, которые позволят стране быть еще сильнее по этим направлениям.

"Мы, два промышленных региона, друг друга очень сильно дополняем. Будем работать не только во благо интересов наших регионов, мы будем работать во благо развития и процветания нашей страны — Российской Федерации", — добавил глава Республики Татарстан.



