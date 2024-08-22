Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 "Ермак"

В самарском храме в честь святого Великомученика и Победоносца Георгия прошла церемония крепления полкового знамени добровольческого отряда Барс-15 "Ермак". Ритуал имеет давнюю историю и служит официальным символом, реликвией воинских подразделений.

В событии принял участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона, обращаясь к присутствующим, подчеркнул: добровольческий отряд - гордость Волжского казачества, гордость Самарской области - обретает свое освященное боевое знамя.

Вячеслав Федорищев отметил достижения единственного штурмового казачьего отряда, который придан 15-й гвардейской Александрийской отдельной миротворческой бригаде и уже не первый год активно участвует в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, защищая нашу страну.

"Вы по зову сердца встали на защиту жителей Донбасса и храбро сражаетесь за честь Волжского казачества, за православную веру и Отечество. Неукоснительно следуя вековым казачьим заповедям, вы подаете хороший пример подрастающему поколению, - сказал руководитель области. - Низкий поклон вам от лица всех жителей области за то, что бесстрашно защищаете интересы нашей Родины, храните мирную, спокойную жизнь на родной земле".

Глава региона выразил уверенность, что добровольцы продолжат успешно выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и станут достойными продолжателями нашей героической истории, хранителями памяти старшего поколения, спасшего мир от фашизма.

Церемония крепления полкового знамени прошла в торжественной обстановке с соблюдением традиций: издавна полотнище прибивалось к древку особым молоточком и специальными знаменными гвоздями в определенном порядке - от старшего чина и высокопоставленных гостей до рядовых служащих. Это символизировало единство и сплоченность полка.

В ходе церемонии первым забил гвоздь в древко Вячеслав Федорищев, после него следовал атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян. Знаменные гвозди забили и участники специальной военной операции. По окончании крепления войсковой священник о. Сергий Нестеров провел чин освящения, кропя знамя святой водой и читая благодарственный молебен.

Важность события для добровольческого отряда отметил Константин Давитьян. "Вот уже более двух лет мы прославляем Волжскую землю своими подвигами - а их у нас немало. Но со знаменем нам будет легче двигаться вперед! Это как икона в храме", - сказал войсковой старшина.

В ближайшее время освященное знамя будет доставлено в боевой отряд.