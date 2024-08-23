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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Участие в нем приняли члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы видим необходимость первоочередного внимания к вопросам как по обеспечению отбора на службу по контракту, так и помощи тем ребятам, тем героям, которые защищают сейчас нашу страну от врага", — сказал руководитель области Вячеслав Федорищев.

Глава региона сделал акцент на необходимости принятия дополнительных мер по информированию жителей региона о службе по контракту:

"Каждому ответственному за отрасль, каждому главе города и района, руководству тех предприятий, которые работают с нами — это ваша персональная задача. Те планы, которые есть — это личная ответственность, в том числе и моя", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Самарской области увеличена сумма региональной выплаты для тех, кто подписывает контракт с министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. На сегодняшний день совокупная выплата составляет более 1 млн 200 тысяч рублей. Также в области ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных, при их личном обращении в медицинские организации по медицинским показаниям.

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