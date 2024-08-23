Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Богатовского района

В областном правительстве состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главы Богатовского района Михаила Чернова.

На ней стороны обсудили проблемные вопросы, а также задачи по дальнейшему развитию муниципалитета. Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Михаил Чернов на своем посту находится менее двух месяцев. На встрече с главой региона он обозначил приоритетные направления в своей работе. Среди первоочередных задач, которые перед собой ставит Михаил Чернов, подготовка к отопительному сезону, строительство дорог и решение вопросов, волнующих жителей района. Вместе с тем, по информации главы муниципального образования, по многим из них необходима помощь регионального правительства.

Руководитель области обратил внимание Михаила Чернова на необходимость работы по формированию доходной базы муниципального образования и качественного взаимодействия с предприятиями, расположенными на территории района. Глава региона поручил внимательно изучить "кадастровые истории" на предмет постановки объектов на учет, убедиться в правильности сбора налогов. Также Вячеслав Федорищев подчеркнул инвестиционные возможности района, отметив "хорошую туристическую историю".

В ходе диалога глава 63 региона озвучил ряд принятых решений, сделав акцент на "понимании того, что в настоящее время возможности муниципального бюджета ограничены".

"Первое — это подготовка к отопительному сезону. Безусловный приоритет, и вы знаете, что сейчас нет ничего важнее", — сказал Вячеслав Федорищев, поручив особое внимание уделить социальным объектам.

Со своей стороны, Михаил Чернов выразил обеспокоенность по поводу восстановления котельной в пос. Заливной.

Весной 2024 г. в Богатовском районе несколько населенных пунктов оказались в зоне затопления, наиболее сложная ситуации сложилась в пос. Заливной.

"Котельную необходимо приводить в порядок, — обратился руководитель области к главе муниципалитета. — Знаю, предварительно была проведена оценка стоимости работ — порядка 11 миллионов рублей. Областное правительство эти расходы возьмет на себя, чтобы вы могли оперативно провести необходимые мероприятия к началу отопительного сезона".

По решению главы региона правительство Самарской области поможет району и с ремонтом водозабора в с. Максимовка: сейчас отмечается большой процент изношенности сооружений. "По-моему, на 80% водозабор не работает, а это ежедневное качество жизни людей, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Поэтому тоже приняли решение о региональной поддержке, пока вы формируете предложения по доходной базе". В дальнейшем муниципалитет должен будет обеспечивать их содержание за счет собственных средств.

Отдельной темой разговора стал ремонт дорог. По словам главы региона, больше всего обращений от жителей Богатовского района поступило по ул. Лесной. Руководитель области поручил главе муниципалитета внимательно проанализировать ситуацию и провести возможные работы с учетом уходящего теплого времени года.

"Если есть проекты, то сразу же отрабатываем. Если не проектировались еще, то предлагайте быстрые проектные решения, которые позволят гарантировать качественное выполнение работ в текущем году. В случае невозможности, нормально проектируемся на следующий год. Региональное правительство это тоже обеспечивает", — сказал глава 63-го региона.

Руководитель области также поручил Михаилу Чернову совместно с командой муниципалитета разработать предложения по развитию района и предприятий.

В конце встречи Вячеслав Федорищев, говоря о планах, поделился, что в октябре собирается посетить Богатовский район.