Вячеслав Федорищев посетил Самарский металлургический завод вместе с акционером предприятия

В Самаре врио губернатора Вячеслав Федорищев и акционер Самарского металлургического завода Михаил Шелков с рабочим визитом посетили одно из системообразующих предприятий российский экономики и региона.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при президенте РФ по направлению "Промышленность", ознакомился с работой цехов листопрокатного и прессового производства АО "СМЗ".

Самарский металлургический завод является единственным в России производителем баночной ленты. Предприятие также выпускает алюминиевые листы, профили, трубы, прутки, штамповки и поковки. Продукция широко используется в авиационной, космической, судостроительной, автомобильной, строительной и других отраслях: крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов формирует порядка 65% отгрузки. При этом часть номенклатуры не имеет аналогов в России.

Во время рабочего визита глава региона и акционер провели встречу с трудовым коллективом предприятия. Обращаясь к заводчанам, руководитель области рассказал о формировании программы социально-экономического развития региона, а также о принятых решениях по ключевым проблемам, характерным для городских округов и муниципальных районов Самарской области, — дороги, транспорт, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и качества оказания услуг.

"Производственная программа очень серьезная, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — В настоящее время вместе с командой областного правительства активно работаем над программой развития. Буквально в каждом городе смотрим, что необходимо сделать в первую очередь. Очень много получаю запросов, конкретных требований от жителей".

В частности, глава региона отметил, что на ремонт дорог будет выделяться в два раза больше средств, также планируется пополнение парка общественного транспорта, смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и переход на новую систему оплаты за вывоз ТКО.

"Подходы будем менять, — акцентировал глава 63-го региона. — Наша задача, чтобы услуги поставлялись качественно".

В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.

Как рассказал руководитель области, действительно накопилась большая проблема: многие кварталы строились без объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник. "Наша задача — восстановить справедливость. В регионе запланировано строительство двадцати новых школ", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Также была поднята проблема очистки озера в Парке им. 50-летия Октября и отсутствия уличного освещения на участке между ул. Ставропольская и пр. Карла Маркса.

Глава региона отметил: "Приняли решение — парк Металлургов будем благоустраивать. Здесь хорошие деревья, зелень, но необходимо комплексное благоустройство. По поводу водного объекта — будем очищать, приводить в порядок, причем работы проведем в течение текущего и следующего года".

Не останется без внимания и будет учтен в программе и вопрос уличного освещения.

Также один из вопросов, заданных руководителю области, касался работы общественного транспорта. Как рассказал специалист предприятия, многие работники, проживающие в микрорайоне Кошелев-Парк, сталкиваются с трудностями добраться до места работы: существует лишь один маршрут № 368, автобус всегда переполнен по утрам, а после второй и третьей смены практически невозможно уехать.

Вячеслав Федорищев подтвердил существование данной проблемы и сообщил о ее решении: "По Кошелев-парку будем добавлять транспорт. Начали закупать автобусы для Самары и Тольятти, потом и дальше по региону. Будем добавлять маршруты. Не факт, что в этом году, в следующем — точно сделаем".

Акционер предприятия сделал акцент на развитии завода, его перспективах, инвестициях. Особое внимание он уделил вопросу привлечения молодежи: "Нужно привлекать специалистов от 18 до 30 лет, при этом не ущемляя более опытных коллег и не создавая несправедливый разрыв в зарплатах".

Глава 63-го региона неоднократно подчеркивал важность кооперации различных отраслей с научными и образовательными организациями.

По его инициативе руководители крупнейших компаний войдут в попечительские советы университетов. В профессиональных образовательных организациях такая практика уже применяется и позволяет предприятиям вести будущего работника буквально с первых дней учебы. Ключевую роль в этом процессе играют высококвалифицированные педагогические кадры.

"Считаю, что успех любой страны зависит от учителей и воспитателей детских садов, — отметил акционер Самарского металлургического завода Михаил Шелков. — Без них невозможно появление хороших физиков, математиков, инженеров. Построить самолет или космический корабль "Союз" не будет возможным через 10-20 лет, если сейчас мы не сможем сохранить в школах лучших педагогов, способных вырастить думающих людей. Поэтому совместно с правительством региона решили запустить программу поддержки учителей".

Михаил Шелков анонсировал запуск программы, направленной на развитие творческих, интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций педагогов Самарской области. Он поделился, что уже осенью текущего года в регионе впервые пойдет конкурс педагогического мастерства "Призвание — учить!" Работники сферы образования смогут принять участие в одной из 15 номинаций, а победители получат денежные выплаты от благотворительного фонда "Эмпатия".

В завершение встречи глава региона заверил, что все поднятые вопросы будут проработаны и найдут свое отражение в программе социально-экономического развития Самарской области.