Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову. Предметом встречи стало ее обращение к главе региона за помощью в решении проблемы с капитальным ремонтом многоквартирного дома по ул. Фрунзе, 146 в Самаре.

В годы Великой Отечественной войны в этом здании жил и работал композитор Дмитрий Шостакович. Именно здесь в 1942 г. он завершил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которая впервые была исполнена в Куйбышеве и стала гимном жизни, побуждающим людей верить в себя, свой народ и неотвратимую победу.

Как рассказала председатель ветеранской организации при ТОС № 5, в доме, где она живет, капитальный ремонт длится уже семь лет. При этом у жильцов есть серьезные нарекания по качеству проводимых работ: практически в каждой квартире возникают проблемы.

"Заливало с пятого по первый этаж, — поделилась Галина Шахова. — Буквально четыре раза подряд лопнула батарея во втором подъезде, и со второго этажа на улицу рекой текла вода, потому что это случилось ночью. В этом же подъезде на пятом этаже прорвало отопительный радиатор, который они поставили. И так в каждом подъезде".

Также Галина Шахова рассказала, что недавно жильцам сообщили о завершении капитального ремонта, оставив их с неразрешенными проблемами.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Георгий Выводцев пояснил: до сих пор работы по контракту, заключенному с ООО "Репер" в 2017 г., не приняты. Кроме того, в адрес подрядчика выставлено девять претензий.

Руководитель области отметил: претензионная работа должным образом не проведена.

"Люди страдают в каждом подъезде", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Глава региона поручил руководителю областного Фонда капитального ремонта выехать на место вместе с подрядчиком и профильными службами, чтобы внимательно изучить все указанные замечания и устранить их в кратчайшие сроки.

"Если подрядчик недобросовестный и не выполняет те обязательства, которые он на себя берет, особенно в рамках взаимодействия с фондом, с бюджетными деньгами, не стесняемся обращаться в правоохранительные органы", — сказал глава 63-го региона.

Георгий Выводцев заверил, что до конца августа 2024 г. подрядчик обязуется устранить замечания. После этого будет назначен комиссионный осмотр выполненных работ.

В ходе диалога Галина Шахова отметила, что это не единственный вопрос, в решении которого помогает руководитель области. Председатель ветеранской организации при ТОС № 5 поделилась, что в начале июня ей стало известно о кадровой проблеме, вызванной низким уровнем зарплаты социальных работников Самарского центра соцобслуживания, которые обслуживают пожилых людей и инвалидов на дому.

К решению вопроса подключился глава региона. В результате были изменены подходы к зарплате соцработников, а их оплата труда возросла на 15%.

Также на встрече Галина Шахова рассказала Вячеславу Федорищеву о своей общественной деятельности: 25 лет она занимается ветеранами Великой Отечественной войны, а на протяжении 15 лет ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и реализует свои авторские проекты. Среди них — "Война глазами правнуков и праправнуков" и "Подвиги героев".

Пункты приема обращений в адрес главы региона, куда жители могут обратиться со своими проблемами, работают в каждом муниципальном образовании. Список размещен на сайте областного правительства.

Также в Самарской области начала работу "Горячая линия" по обращениям граждан. Теперь жители региона могут высказать свое мнение, проинформировать о проблеме или внести предложение, позвонив по телефону 8 800 707 61 23.