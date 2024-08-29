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Вячеслав Федорищев и Юрий Борисов обсудили развитие ракетно-космической отрасли

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялась двусторонняя встреча врио губернатора Вячеслава Федорищева и генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мероприятие стало частью программы рабочего визита делегации Роскосмоса в Самарский регион, во время которого глава Госкорпорации посетил ракетно-космический центр "Прогресс" и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при президенте РФ по направлению "Промышленность", отметил, что вопросы функционирования флагманского предприятия ракетно-космической отрасли — АО "РКЦ "Прогресс" и разработки национального проекта "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 г. и перспективу до 2036 года" обсуждались неоднократно.

"Уверен, сегодня мы найдем решения, которые позволят предприятию с его и так достаточно высокой загрузкой, высокой производительностью быть еще сильнее, — подчеркнул руководитель области. — И самое главное — по линии комиссии Госсовета мы готовы вырабатывать вместе с вами те решения, которые необходимы для развития отрасли, и доводить их до федерального Правительства с тем, чтобы они были приняты".

Глава Госкорпорации акцентировал, что одну из решающих ролей в национальном проекте играет АО "РКЦ "Прогресс".

Предприятие входит в состав Госкорпорации "Роскосмос" и является одним из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз".

Ключевым вопросом обсуждения стало создание нового космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс "Амур-СПГ" был подписан марте 2023 г., его головным исполнителем определен РКЦ "Прогресс".

"РКЦ "Прогресс" — одно из ведущих предприятий отрасли. Загрузка предприятия большая и коллектив отлично справляется с поставленными задачами. Сегодня перед "Прогрессом" стоят важные стратегические задачи по созданию перспективного носителя по проекту "Амур-СПГ". Это инновационная разработка, требующая огромного внимания и отдачи", — отметил Юрий Борисов.

Ракета-носитель "Амур" — двухступенчатая, выполнена по тандемной схеме с первой ступенью многоразового использования и возможностью пуска в одноразовом исполнении. В качестве компонентов топлива ракеты "Амур" будут использоваться сжиженный природный газ и жидкий кислород.

Также на встрече стороны обсудили вопрос сотрудничества Самарского региона и Роскосмоса по внедрению гражданской продукции, в частности трамваев. "У нас есть завод в Усть-Катаве, который может поставить необходимое количество трамваев для обновления парка. Трамваи пользуются хорошей репутацией", — предложил генеральный директор госкорпорации.

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