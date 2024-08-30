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Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Самарской области

МОСКВА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 августа, президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Темой разговора стала реализация инвестпроектов на территории региона, поддержка участников СВО и другие вопросы.

Фото: KREMLIN.RU

"Вячеслав Андреевич, вижу, что вы подготовили доклад. Если вы не против, давайте начнём с инвестпроектов. У вас много интересных, хороших направлений", — сказал глава государства.

По словам Вячеслава Федорищева, основа социально-экономического развития Самарской области — это динамично развивающаяся инвестиционная активность.

"Уже сейчас, в этом году, завершим реализацию порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 миллиардов рублей. По сути, это десятки тысяч новых рабочих мест и, самое главное, бюджетная обеспеченность", — сообщил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев озвучил приоритетные направления развития региона.

"Работая в Самарской области уже третий месяц, общаясь с жителями, вижу, что очень много вопросов, связанных с дорожным хозяйством, с коммунальной инфраструктурой, требуют опережающего инвестиционного развития. Здесь доходы бюджета, их наращивание. Это приоритет работы правительства Самарской области. Поэтому делаем ставку на взаимодействие с крупными предприятиями, которые работают в Самарской области, с госкомпаниями, частными компаниями и подтягиваем к этой работе малый бизнес. Он очень активен в Самарской области, причём в сферах машиностроения, комплектации. И мы обеспечиваем вертикально-интегрированный заказ от крупных компаний для малого бизнеса, видим в этом основу развития нашей экономики", — отметил врио губернатора.

Среди важных направлений работы правительства Самарской области Вячеслав Федорищев отметил поддержку военнослужащих и членов их семей.

"За последние три месяца, общаясь непосредственно с командирами подразделений, где служат наши ребята, с самими военнослужащими, их семьями, приняли дополнительные меры поддержки, хотя в Самарской области достаточно серьёзный комплекс мер был реализован. В частности, за эти три месяца ввели единовременную выплату за ранение для наших бойцов, также дополнительную материальную поддержку для членов семей участников СВО, которые погибли, — дополнительные 300 тысяч рублей к федеральным, региональным мерам поддержки, которые сразу же выплачиваются, — рассказал глава региона. — Кроме того, для членов семей военнослужащих с 1 октября вводим бесплатный проезд в транспорте по транспортной карте, а также присваиваем статус многодетной семьи — распространяем его даже на семьи, в которых старшие дети, уже старше 18 лет, принимают участие в специальной военной операции".

Регион продолжает оказывать помощь подшефному городу Снежное Донецкой Народной Республики. Сейчас там завершаются работы, порядка 70 объектов сделали в этом году.

"Выезжал на место сам лично с нашими строителями, контролировал ход работ по подготовке к отопительному сезону, по капительному ремонту домов. 18 домов в этом году прошли по ремонту, в том числе крыш, капитальному ремонту. Ко 2 сентября в 1-й школе в Снежном завершим уже работы по благоустройству и восстановлению фасада. В прошлом году её капитально отремонтировали. В этом году дети пойдут уже в полностью завершённый объект, в завершённую школу", — сообщил Вячеслав Федорищев. 

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