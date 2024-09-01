Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра "Грань"

В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев находится с рабочим визитом в Новокуйбышевске. Глава региона побывал на строительной площадке нового здания театра "Грань", проинспектировал ход работ.

Сейчас техническая готовность составляет 63%. В новом здании будет три сцены: историческая с залом на 80 мест, основная сцена и зал на 200 мест, а также камерная сцена с залом на 88 мест.

Как отметил художественный руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе, строительство театра не останавливается, при благотворительном участии главы правления компании "НОВАТЭК" Леонида Михельсона в новое здание театра поставляется оборудование.

Вячеслав Федорищев детально осмотрел площадку нового здания театра. Завершить строительство изначально планировалось до конца 2024 года. Однако сроки будут скорректированы. Причина этого, в частности, в том, что необходимо изменить проектно-сметную документацию, повторно пройти экспертизу. Проект корректируется в части планирования земельного участка с учетом фонтанов, световых опор, покрытия, а также изменения фасадной системы и некоторых других деталей.

"Это очень проблемная стройка, — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев. — К сожалению, многие решения были приняты за последние годы неправильно, непоследовательно. Поэтому вместо того, чтобы вводить театр в этом году, как изначально планировалось, мы будем сейчас устранять ошибки, которые были допущены при проектировании, многие ошибки, которые за последний год накопились в строительной части. Театр будем делать в следующем году. Сейчас большая работа будет проведена павительством для того, чтобы исправить те ошибки, которые были".