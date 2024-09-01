Вячеслав Федорищев проинспектировал ход строительства нового здания театра "Грань"

В воскресенье, 1 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев находится с рабочим визитом в Новокуйбышевске. Глава региона побывал на строительной площадке нового здания театра "Грань", проинспектировал ход работ.
Сейчас техническая готовность составляет 63%. В новом здании будет три сцены: историческая с залом на 80 мест, основная сцена и зал на 200 мест, а также камерная сцена с залом на 88 мест.
Как отметил художественный руководитель театра "Грань" Денис Бокурадзе, строительство театра не останавливается, при благотворительном участии главы правления компании "НОВАТЭК" Леонида Михельсона в новое здание театра поставляется оборудование.
Вячеслав Федорищев детально осмотрел площадку нового здания театра. Завершить строительство изначально планировалось до конца 2024 года. Однако сроки будут скорректированы. Причина этого, в частности, в том, что необходимо изменить проектно-сметную документацию, повторно пройти экспертизу. Проект корректируется в части планирования земельного участка с учетом фонтанов, световых опор, покрытия, а также изменения фасадной системы и некоторых других деталей.
"Это очень проблемная стройка, — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев. — К сожалению, многие решения были приняты за последние годы неправильно, непоследовательно. Поэтому вместо того, чтобы вводить театр в этом году, как изначально планировалось, мы будем сейчас устранять ошибки, которые были допущены при проектировании, многие ошибки, которые за последний год накопились в строительной части. Театр будем делать в следующем году. Сейчас большая работа будет проведена павительством для того, чтобы исправить те ошибки, которые были".
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...