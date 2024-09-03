Вячеслав Федорищев встретился с главой Минтруда РФ Антоном Котяковым

Во вторник, 3 сентября, в Самаре с рабочим визитом находится министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В рамках программы визита состоялась его встреча с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. Также Антон Котяков и Вячеслав Федорищев приняли участие в пленарной сессии Демографического форума Приволжского федерального округа, которая состоялась на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого.

В ходе двусторонней встречи обсуждались направления развития социальной сферы Самарской области. Глава региона подчеркнул: работа по повышению качества жизни граждан является приоритетом для областного правительства.

Он отметил, что в регионе снижается уровень безработицы, растет средняя зарплата. За последние восемь месяцев она достигла в среднем 63 тыс. рублей. "Уровень хороший, он третий в ПФО. Но, конечно, здесь есть к чему стремиться, поэтому мы работаем по нескольким направлениям, — сообщил руководитель субъекта. — Создаем большое количество рабочих мест, что позволяет "подтягивать" зарплату в экономике и, как следствие, за счет возможностей бюджета дополнительно финансировать зарплаты в социальной сфере".

По оценке главы Минтруда РФ, в Самарской области на сегодня хорошая ситуация с занятостью, показатели по уровню безработицы ниже среднероссийских.

"При этом мы видим, что есть достаточно серьезная потребность в квалифицированных кадрах. На портале "Работа России" сегодня зарегистрировано более 40 тысяч вакансий в регионе", — отметил Антон Котяков и подчеркнул важность кадровой работы со студентами вузов и учреждений среднего профессионального образования.

По словам главы Минтруда России, важнейшим элементом повестки Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 г., является подготовка и принятие стратегии демографической и семейной политики в Российской Федерации до 2036 года. Как подчеркнул Антон Котяков, Демографический форум ПФО в Самаре станет дискуссионной площадкой для экспертов и специалистов, чтобы совместно обсудить предложения для включения в проект стратегии.

Министр также напомнил, что президент России в своем послании Федеральному Собранию определил дополнительные объемы финансирования — 75 млрд руб. до 2030 г. — субъектам, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 г. ниже среднероссийского. "Самарская область вошла в число этих регионов. До 2030 г. между такими субъектами будет распределено 75 млрд рублей. Нам важно сегодня наполнить региональные программы субъектов эффективными мероприятиями, направленными на улучшение демографической ситуации", — сказал Антон Котяков.

В ходе встречи стороны обсудили также строительство двух домов престарелых на территории региона и перспективы роста объемов социального контракта на ближайшие три года. "Самарская область сегодня является одним из лидеров реализации такого инструмента, как социальный контракт", — подчеркнул Антон Котяков.

В рамках Демографического форума ПФО эксперты рассмотрели актуальные вопросы демографии. Обсуждение шло на дискуссионных площадках: "Сельская семья: как повысить рождаемость на селе", "Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах", "Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными", а также на пленарной сессии.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков поприветствовал участников форума и подчеркнул, что в России сегодня проживает 24,5 млн семей, где воспитываются более 30 млн детей. В ПФО проживает более 355 тыс. многодетных семей. "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия семей, их поддержка — это национальная цель в нашей стране, которая поставлена главой государства", — отметил он. Сегодня среднероссийский суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,41. При этом в 41 регионе страны этот показатель ниже среднероссийского, и только в двух субъектах суммарный коэффициент рождаемости превышает 2,1, что соответствует планке расширенного воспроизводства. Необходимо обеспечить достижение целевых показателей: к 2030 г. суммарный коэффициент рождаемости — 1,6, к 2026 г. — 1,8. Основной подход, по мнению главы ведомства — "плюс один ребенок в каждой семье". Для реализации этого принципа важны и финансовые меры поддержки, и факторы, влияющие на условия проживания в конкретном населенном пункте: создание новых рабочих мест, размещение тех или иных инфраструктурных объектов, доступность медицинской помощи, качество образования, возможность организации занятий спортом как для родителей, так и для детей.

Министр напомнил, что по решению президента программа материнского капитала продлена до 2030 г., а начиная с 2023 г. материнский капитал ежегодно индексируется на уровень фактической инфляции предыдущего финансового года. Также упрощается процедура его получения. До 2030 г. продлена программа субсидирования 450 тыс. руб. по ипотечным программам для семей, в которых рождается третий ребенок. Работают меры поддержки семей с невысоким уровнем дохода, многодетных семей, работающих родителей.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий особое внимание в своем выступлении уделил вопросам демографии и развития сельских территорий, поскольку округ является лидером по численности сельского населения в России: около 8 млн человек населения ПФО проживает на селе.

"Сохранение села и развитие сельских территорий — вклад в укрепление фундаментальных основ независимости страны и ее продовольственной безопасности. Для округа эти вопросы особенно важны, поскольку за последние несколько лет население на селе сокращается темпами в два раза выше, чем по России. При этом, большими темпами на селе сокращается женское население в репродуктивном возрасте", — отметил замполпреда.

На основе анализа ситуации в округе Алексей Кузьмицкий сформулировал для участников форума следующие подходы к организации работы по развитию территорий на всех уровнях власти: оценка текущего состояния и паспортизация каждого конкретного населенного пункта; определение потребностей его развития; формирование программы и приоритизация мероприятий по развитию населенного пункта с учетом текущих возможностей и прогнозов; оценка достижения ожидаемых результатов от реализации планируемых мероприятий.

"При этом важно обеспечить взаимосвязь мероприятий программ по развитию населенных пунктов и региональных программ повышения рождаемости, а также продолжить работу по совершенствованию механизмов и инструментов в сфере государственной демографической и семейной политики", — подытожил замполпреда.

Руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: в программе социально-демографического развития региона на ближайшие пять лет ключевым является народосбережение, повышение демографических возможностей и забота о каждом жителе. "Мы сформировали отдельный масштабный региональный проект "Моя семья". После утверждения программы, после его экспертного обсуждения будем реализовывать. По сути, мы сейчас смотрим на комплекс мер, который был бы направлен не только и не столько на социальную сферу, а на все сферы жизни, которые могут так или иначе влиять на то, чтобы семьи были больше", — пояснил он.

Сейчас в регионе предоставляется 38 мер финансовой поддержки, 14 из них новые, которые были внедрены в текущем году в рамках реализации указа президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей". "Важно, что в Самарской области все предусмотренные указом меры предоставляются без учета критерия нуждаемости. Ими охвачены свыше 229 тысяч семей, в которых проживает более 318 тысяч детей, — сказал глава области. — Но мы понимаем, что одного сохранения действующих мер поддержки недостаточно, и работаем над тем, чтобы предлагать новые". Новая мера поддержки, которая вводится в этом году, — предоставление единовременной выплаты 100 тыс. руб. женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, планируется охватить не менее 3 тыс. человек ежегодно.

Также в этом году состоится открытие первого в регионе "Семейного МФЦ" в Самаре. Он объединит ресурсы учреждений разной ведомственной принадлежности и позволит семьям с детьми получать всю необходимую помощь и поддержку в режиме единого окна.

По мнению Вячеслава Федорищева, помимо финансовых мер поддержки семей, нужно стремиться к повышению их собственных доходов. По прогнозам, средняя зарплата в регионе в ближайшие пять лет увеличится до 95 тыс. руб., а реальные доходы вырастут практически на 20%.

Важно и сохранить доступность дошкольного образования на уровне 100%. В планах — построить в регионе дополнительно 10 детских садов, ввести до 2029 г. до 20 новых школ, продолжить работать над улучшением условий и качества оказания медицинской помощи, развивать спорт.

Решению жилищного вопроса способствует программа "Молодая семья": в 2024 г. в ее рамках улучшат жилищные условия 1185 молодых семей региона, из них 256 семей — за счет дополнительно выделенных средств областного бюджета. На уровне области принято решение о введении новой меры, гарантирующей получение выплаты гражданам, утратившим право на участие в программе "Молодая семья" в связи с достижением возраста 36 лет.

В 2024 г. граждане, имеющие трех и более детей, будут иметь возможность получить единовременную денежную выплату взамен представления земельного участка в собственность бесплатно.

Большое значение для сохранения крепких семейных традиций и традиционных ценностей имеет сфера культуры, патриотическое воспитание. Этому также планируется уделить значительное внимание.

"Конечно, сейчас все наши мысли, все наши устремления — всесторонней поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Всего в регионе реализуются более 30 мер социальной поддержки участников СВО, членов их семей. Целый комплекс мер, но мы здесь не останавливаемся и смотрим, что мы еще можем сделать", — отметил Вячеслав Федорищев.

По итогам форума Антон Котяков оценил работу его площадок: "Считаю, что сегодня плодотворно поработали эксперты, представители разных субъектов, которые участвовали в дискуссионных площадках".

Глава Минтруда России отметил предложение ассоциации работодателей Самарской области о разработке нескольких позиций социального стандарта для предприятий по поддержке многодетный семей — минимальный, полный, максимальный. "Это как раз одна из тех задач, которые мы перед собой ставили, чтобы максимально вовлечь бизнес, предпринимательское сообщество в решение демографических проблем в нашей стране. Мы сегодня видим, что именно забота о своем коллективе, в том числе и о сотрудниках, которые имеют многодетные семьи, все чаще ставится во главу социальной политики любого предприятия, которое заинтересовано в своих кадрах", — прокомментировал Антон Котяков.

Предложения, озвученные субъектами-участниками в ходе Демографического форума ПФО, вошли в его итоговую резолюцию. "С учетом всех проводимых нами форумов, предложения, которые будут выработаны на площадках совместно с экспертами, семьями, родительским сообществом, войдут в стратегию социально-демографической политики в нашей стране до 2036 года. То есть это будут те опорные направления в работе органов государственной власти всех уровней, корпоративного сектора, которые направлены на рост демографической составляющей в нашей стране", — заключил Антон Котяков.