В Самаре прошло выездное совещание Совета Государственной думы

В среду, 4 сентября, в рамках рабочей поездки в Самарскую область председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел расширенное совещание Совета ГД. Врио губернатора региона Вячеслав Федорищев и члены областного правительства, представители фракций и председатели профильных комитетов ГД обсудили социально-экономическое развитие региона.

Вячеслав Володин подчеркнул, что выездное совещание Совета ГД в Самаре проходит впервые. "Это не случайно, ведь нам очень важно при принятии законов знать ситуацию на местах, понимать, как работают законы, насколько эффективна правоприменительная практика уже принятых решений, и, конечно, не уходить от обсуждения проблем, которые существуют", - заявил председатель ГД.

Он отметил, что депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. "Самарская область - регион развивающийся, по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России. Но если говорить о проблемах - они существуют", - констатировал председатель Госдумы. Так, по его словам, требуют решений вопросы защиты прав обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, городского электротранспорта, нехватки медицинских кадров и другие.

Вячеслав Федорищев добавил, что жители региона в первую очередь обращают внимание на систему здравоохранения. "Мы говорили сегодня об этом, посещали университет. Но здесь главная задача, главные люди - это кадры. Мы посмотрели внимательно и уже ввели в программу развития Самарской области пять дополнительных мер, направленных на привлечение компетентных кадров. Причем меры направлены на воспитание своих, и мы будем расширять механизм целевого набора. И главное, вместе предложим несколько решений, подумаем, как сделать его более предметным, чтобы ребята не уезжали потом, чтобы выполняли ту часть договора, контракта, которая позволяла бы нашим муниципальным образованиям потом получать специалистов.Это и решения в жилищной политике. Мы будем существенно расширять возможности нашего служебного и арендного жилья. По арендному жилью будем сейчас с правительством России, с ДОМ.РФ активно смотреть на масштабное строительство.

Это необходимо не только в здравоохранении, это необходимо и для наших специалистов в образовании, во многих других сферах. Арендное жилье - сейчас необходимость. Мы точно знаем, что масштабное строительство позволит нам получить большое количество специалистов. Но мы на этом не останавливаемся, расширяем программу "Земский доктор". Здесь очень предметные решения, они уже погружены в бюджет, они позволят нам привлекать примерно 60 высококвалифицированных специалистов в узкие специальности, которых нет сейчас, к сожалению, в наши регионы с других субъектов, обеспечивая хороший уровень достатка и, главное, жилищные условия, которые позволят им переехать сюда", - отметил руководитель области.

Во время совещания Вячеслав Володин также отметил, что к депутатам обращаются жители Самарской области с просьбами навести порядок в сфере миграционной политики. Он подчеркнул, что этот вопрос - приоритетный в работе ГД.

"Государственная дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года, - сказал он. - Считаем, что нам надо находить решения проблем, которые людей волнуют".

Председатель ГД отметил, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие. "При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семьи, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку в законодательстве есть пробел, который позволяет это делать", - заявил он.

"Однозначно нам надо постараться сделать все для того, чтобы, с одной стороны, трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а с другой - чтобы те, кто приезжает, соблюдали наши законы, традиции, знали язык. Тогда у нас не будет проблем", - заключил Вячеслав Володин.

В ходе визита в Самарскую область Вячеслав Володин ездит на российском автомобиле "Лада Аура", также этим автомобилем пользуется врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Мы сегодня с врио губернатора опробовали новую модель, которую Вячеслав Андреевич Федорищев выбрал для себя. Машина "Лада Аура" стала его персональным автомобилем", - уточнил председатель ГД.

Вячеслав Володин напомнил - решено, чтобы все депутаты Государственной думы также пользовались отечественными автомобилями. Он предложил председателям комитетов присмотреться именно к модели "Лада Аура".

"Самарская область - автомобильная столица. И я очень рад, что сегодня удалось вам продемонстрировать наш новый продукт - машину "Лада Аура". Она хорошая, крепкая. Мы в Самарской области видим возможность перехода правительства региона, муниципалитетов на отечественные автомобили. И конечно, когда "Аура" пойдет в серию, будем рекомендовать всем нашим коллегам из других субъектов присмотреться к автомобилю. Мы - автомобильная столица, а дороги - это лидирующая по количеству жалоб и обращений тема общения с жителями. Поэтому будем усиливаться здесь и будем просить вашей поддержки", - сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания Совета ГД председатель Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подчеркнул, что развитие речных пассажирских перевозок имеет большой потенциал, особенно для регионов Поволжья. Депутат напомнил, что в прошлом году выездное совещание Совета ГД проходило в Нижнем Новгороде, где как раз и обсуждался этот вопрос. По мнению Евгения Москвичева, проведение таких выездных советов в регионах позволяет депутатам контролировать решение вопросов.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также обозначил важность подготовки кадров для речного пассажирского транспорта и развития профильных вузов.

Председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем выступлении подчеркнул важность поддержки российской науки. "Ученые должны понимать, что их труд востребован", - уверен парламентарий.

По словам председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, также необходимо развивать передовые инженерные школы, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами отечественную промышленность.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил провести в Самаре выездное заседание комитета по наиболее актуальным для региона вопросам.

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова рассказала, что в осеннюю сессию комитет будет работать над вопросом развития среднего профессионального образования в России, и подчеркнула, что депутаты открыты предложениям регионов.

"Удалось обсудить принципиальные решения, которые уже принимаются и приняты на региональном уровне, но в привязке к большой работе, которая проводится Государственной думой по законодательству РФ. Мы предметно обсудили вопросы транспорта, ЖКХ, нашего кадрового потенциала, причем как в социальной сфере (здравоохранении, образовании), так и в помощь нашим предприятиям, особенно оборонно-промышленного комплекса. Наши коллеги в правительстве смогли доложить руководителям комитетов практику, которая сложилась, а также решения, которые, как нам кажется, необходимо принимать", - подвел итоги насыщенного дня врио губернатора Вячеслав Федорищев.