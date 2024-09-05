В Самарскую область планируют привлечь 4 трлн руб. инвестиций в ближайшие 5 лет

В четверг, 5 сентября, накануне 100 дней в должности врио губернатора, Вячеслав Федорищев представил Программу социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы.

"Первостепенной задачей станет рост производства обрабатывающего сектора, который будет достигаться, в том числе, за счет развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области — автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии", — заявил глава региона Вячеслав Федорищев.

Содействие предприятиям ОПК по их участию в гособоронзаказе, а также в различных федеральных целевых программах будет одним из главных приоритетов деятельности Правительства Самарской области. Глава региона подчеркнул, что инновационные предприятия, которые будут формировать будущие отрасли российской экономики должны развиваться ускоренными темпами.

"Продолжится работа по созданию и развитию инвестиционных площадок. Будут введены объекты инфраструктуры 3-й очереди ОЭЗ "Тольятти". Начнем строительство 4-й очереди ОЭЗ. Расширим сеть государственных индустриальных и логистических парков — планируем создать новые площадки в Самаре и Сызрани, что вкупе с уже созданными, позволит создать 21 тысячу новых рабочих мест", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Привлечению инвестиций в регион в программе будет уделено особое внимание. "Нам нужно выполнить поставленную Президентом России задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с 2020 годом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — подчеркнул руководитель Самарской области.

Приоритетом в сфере развития АПК глава региона обозначил наращивание объемов производства опережающими темпами. "У нас есть для этого вся необходимая база. Будем и дальше помогать аграриям в технологической модернизации сельхозтехники", — отметил Вячеслав Федорищев.

Важная задача — это обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами. Будет создан центр опережающей подготовки кадров для АПК. Уже в текущем году будут увеличены единовременные выплаты для молодых специалистов (для студентов и выпускников высших учебных заведений — с 69 до 207 тысяч рублей, для студентов и выпускников средних специальных образовательных учреждений — с 34,5 до 103,5 тысяч рублей).

Цель для обеспечения технологического лидерства — достичь доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП к 2030 году на уровне не менее 30% при сохранении динамики роста ВРП. Необходимо популяризировать науку, обеспечить поток фундаментальных и прикладных научных исследований.

"Практически в 2 раза увеличим средства регионального бюджета на развитие науки и высшего образования — с 566 млн. рублей до 1 млрд. рублей", — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

До 2030 года передовыми инженерными школами региона будет выпущено более 3 тыс. высококвалифицированных инженерных кадров. "Разработаем новую региональную программу "Доктор наук". Важно выделять проекты, способные быстро дать коммерческую отдачу от их внедрения. Таким проектам должен быть предоставлен весь спектр услуг и мер поддержки", — подчеркнул глава региона. До 2027 года планируется завершить строительство международного межвузовского кампуса.

В планах расширение инфраструктуры сервисов действующей инновационной экосистемы технопарка "Жигулевская долина", в том числе регионального центра инжиниринга, создаваемого НПЦ БАС "Самара".

Согласно программе развития, поток туристов должен вырасти в 1,5 раза (до 4,5 млн человек ежегодно). Это позволит увеличить объем туристических доходов региона не менее чем до 50 млрд рублей в год. Продолжится развитие комфортной и безопасной туристической инфраструктуры. Практически в 1,5 раза будет увеличен номерной фонд.

"Самарская область должна стать местом притяжения для отдыха всех россиян, — заявил глава региона. — Нам есть что показать. Самарская область — настоящий Волжский курорт, в наших силах сделать его еще более привлекательным", — подчеркнул глава региона. Отдельное внимание будет уделено развитию речного туризма и в целом повышению качества туристических услуг.

Цифровая трансформация общества и эффективное государственное управление –важное направлений программы развития региона. Самарская область — один из ведущих регионов по развитию ИТ-сферы.

"Мы будем и дальше заниматься цифровизацией управления. Создаем ситуационный центр для интеграции информационных систем и больших данных различных секторов экономики", — отметил Вячеслав Федорищев.

В Самарской области будет создан Экспертный совет при губернаторе Он станет эффективной площадкой для обсуждения инициатив и одновременно — инструментом контроля.

"В связи с этим обращаюсь ко все неравнодушным жителям региона — не оставайтесь в стороне, подключайтесь к нашей совместной работе — работе Команды развития Самарской области", — заявил Вячеслав Федорищев.

Руководитель региона поручил главам городов в течение сентября представить жителям ключевые тезисы программы развития, получить от них обратную связь и утвердить в октябре уже программы развития каждого города.

"Это очень важно, потому что мы сильны своими районами, муниципальными образованиями. И именно там первый приоритет нашей работы", — подытожил глава региона.