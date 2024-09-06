Глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора

В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на участке молодежной избирательной комиссии.

"Участие в выборах — гражданский долг каждого из нас", — глава региона Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатор.

В пятницу, 6 сентября, в регионе первый день голосования на выборах губернатора Самарской области, а также выборах депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск восьмого созыва, депутатов представительных органов отдельных муниципальных образований по одномандатным избирательным округам. Работает 47 территориальных избирательных комиссий, 1751 избирательный участок.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев с супругой проголосовали на избирательном участке № 3045 в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королева, где работает молодежная участковая комиссия.

Она была сформирована в 2017 г. и стала первой самой молодой участковой комиссией в России. Цель — привлечь молодежь к работе в участковых комиссиях, повысить интерес к этой работе. В ее составе 12 человек — студенты и работающая молодежь, средний возраст команды — 23 года, многие ребята не в первый раз принимают участие в избирательных кампаниях.

"Участие в выборах — гражданский долг каждого из нас, — отметил Вячеслав Федорищев. — Выборы — это тот период, в который мы принимаем решение о судьбе региона, каждому необходимо прийти проголосовать — за курс, который мы будем в нашем регионе видеть ближайшие пять лет. У нас много кандидатов, замечательные программы у всех, у всех жителей есть возможность принять свое решение".

Глава региона пояснил, что проголосовал в первый день — в пятницу, поскольку в выходные тоже запланировано рабочее расписание. К тому же, уверен Вячеслав Федорищев, важен личный пример: "Если ты кого-то приглашаешь на выборы, нужно и самому прийти. Мы с семьей пришли".

Напомним, избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени 6, 7 и 8 сентября.