Т1 Интеграция перевела 50% сотрудников ВТБ на российские решения по виртуализации

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, перевела половину сотрудников ВТБ на российскую платформу виртуализации ВТБ.Cloud и систему создания и управления виртуальными рабочими столами (VDI) от российского разработчика "Базис", решение Basis Workplace. К концу 2024 года планируется перевод всех сотрудников ВТБ на отечественные решения, аналоги американской системы Citrix.

Для реализации этой задачи Т1 Интеграция помогла построить в технологическом ландшафте ВТБ высокодоступную отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих мест на основе облачной платформы банка и импортонезависимого решения Basis Workplace. Специалисты Т1 Интеграция разработали стратегию и план перевода нескольких десятков тысяч пользователей на отечественные программные продукты. Инженеры провели цикл обучающих мероприятий для службы технической поддержки, чтобы совместно решать вопросы, возникающие при миграции рабочих мест.

"Для ускорения темпов миграции был разработан и внедрен инструмент, который позволяет автоматически переносить рабочие столы с импортного решения по виртуализации на отечественное, что особенно важно для банка в рамках достижения технологического суверенитета. Таким образом, стало возможно переносить до 500 виртуальных рабочих мест сотрудников в неделю, или до 2500 мест в месяц, сохранив все документы пользователей, а также настройки их рабочих мест. Это позволило значительно сократить сроки, снизить нагрузку на администраторов, сделать миграцию для пользователей комфортной и бесшовной и уменьшить количество ошибок", — сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Бизнес испытывает потребность в гибких, хорошо масштабируемых системах, реализованных на безопасном технологическом стеке. Замена западного ПО на отечественные решения ВТБ.Cloud и Basis Workplace позволят финансовой организации снизить зависимость от иностранных решений и получить доступ к технической поддержке от производителя. На сегодняшний день наши эксперты провели миграцию на новое решение с минимально возможным простоем половины виртуальных рабочих мест сотрудников ВТБ. Инженеры Т1 Интеграция решают вопросы конечных пользователей, связанные с переходом на новый программный продукт, а также поддерживают функционирование инфраструктуры, обеспечивая ее катастрофоустойчивость с сохранением привычного функционала", — отметил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

"Огромная инфраструктура, повышенные требования к ее доступности и масштабированию, профессиональная команда, с которой нужно быть наравне, — все это стало вызовом для нас как для поставщика системного ПО в проекте ВТБ. Мы справились с этим вызовом и успешно помогли импортозаместить иностранное решение в инфраструктуре банка, но не только — мы также получили новый релевантный опыт и одновременно сделали свой продукт лучше. Недавно аналитическое агентство "ТМТ Консалтинг" опубликовало результаты исследования российского рынка VDI и серверной виртуализации (on premise). По его итогам Basis Workplace стал лидером в своем сегменте, заняв практически половину (41%) российского рынка VDI. Это говорит о том, что развитие наших продуктов движется по правильному пути", — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор "Базис".

VTB.Cloud — гибридная облачная платформа, которая обеспечивает 95% потребностей команд разработки и ИТ-сопровождения инфраструктуры банка и позволяет масштабировать вычислительные ресурсы за пределы контура организации. Платформа предоставляет ресурсы разработки и тестирования для более 800 информационных систем банка в полном соответствии с требованиями надежности и безопасности.

Basis Workplace — один из флагманских продуктов экосистемы российского разработчика системного ПО "Базис", предназначенный для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Платформа автоматизирует жизненный цикл виртуальных рабочих столов и терминальных серверов, позволяет подготовить и настроить устойчивую виртуальную среду с помощью собственного агента. Заменяет зарубежные программы, такие как Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Citrix Workspace, WindowsVirtual Desktop.