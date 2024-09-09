ВТБ переходит на российскую систему взаимодействия с клиентами

ВТБ импортозамещает ИТ-систему взаимодействия с клиентами банка. Вместо использовавшихся ранее зарубежных решений банк переходит на отечественный инструмент НОТА МОДУС. Маркетинг CRM-системы от вендора НОТА (Холдинг Т1).

Когда клиент выполняет любое действие со своей банковской картой: приходит в отделение или же звонит в контакт-центр, в различных ИТ-системах банка запускаются цепочки действий, которые позволяют оказывать качественный сервис. Такими же событиями становятся и обращения банка к клиенту — направления рекламных и информационных сообщений, коммуникации в чат-боте и другие. Все эти действия — события — оптимизирует модуль НОТА МОДУС. Маркетинг. Решение отличается повышенной производительностью и позволяет обрабатывать до 15 млн операций в день и до 1 тысячи — в секунду.

Внедренная платформа представляет собой модуль CRM-системы НОТА МОДУС, разработанной технологическим партнером банка Холдингом Т1 при непосредственном участии технических специалистов ВТБ.

"Решение НОТА МОДУС. Маркетинг необходимо ВТБ для обеспечения технологической независимости банка от решений зарубежных вендоров. Это важно в сложившейся практике отключения зарубежных сервисов для российских компаний. Система представляет модульное решение, которое позволяет постоянно интегрировать в него новые элементы. Это обеспечивает возможность его использования при решении различных задач банка. Важным критерием является для нас и коммерциализация продукта Холдингом Т1: надеемся, что различные заказчики решения будут ставить перед его разработчиками все новые и новые задачи, что позволит постоянно совершенствовать его работу, не допуская "консервации" продукта в контуре одного клиента", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Наша задача — стать для клиента банком первого выбора, предлагать необходимые ему продукты и услуги в правильное время в удобном канале. С одной стороны, это позволяет удовлетворять текущую потребность клиента, а с другой — он привыкает ежедневно пользоваться нашими сервисами. Для этого мы используем систему предложений в режиме реального времени на базе НОТА МОДУС. Маркетинг. Она помогает нам предлагать релевантный времени продукт, сервис или решение. Важно сделать предложение именно в тот момент, когда оно необходимо, а еще лучше предвосхитить потребности. ВТБ одним из первых российских банков полностью переводит аналитический CRM с зарубежных решений на собственную разработку. Система обрабатывает порядка 15 млн событий в день и способна формировать до 700 предложений в секунду, что примерно вдвое больше, чем прежнее решение", — прокомментировал Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ.

"Холдинг Т1 пересмотрел стратегию развития в пользу разработки собственных продуктов еще в 2020 году. Мы в сотрудничестве с корпоративными заказчиками конвертируем многолетний опыт работы с ИТ-решениями в продукты, которые не просто становятся аналогами популярных ранее систем иностранных вендоров, а созданы на более современном технологическом стеке, глубже понимают запросы российского бизнеса и полностью соответствуют требованиям законодательства. И внедрение модуля одного из наших флагманских продуктов — CRМ-системы НОТА МОДУС — в периметр банка — лучшее этому подтверждение", — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора Холдинга Т1.