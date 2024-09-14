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Воспитанники областной спортивной школы получили опыт игры на стадионе "Солидарность Самара Арена"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре летом 2024 года юные футболисты — воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва № 1 — тренировались на основном поле стадиона "Солидарность Самара Арена". Это стало возможным благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

Напомним, в июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области — стадионе "Солидарность Самара Арена". Он подчеркнул: ребята должны тянуться к большому спорту.

"Развитие и поддержка спорта — один из приоритетов нашей работы. Причем важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый спорт, и стимулирование спортсменов к повышению мастерства. На это направлена новая региональная программа "Мастер спорта", — отметил Вячеслав Федорищев. — Тренировки на стадионе "Солидарность Самара Арена" — это возможность для юных футболистов получить опыт и мотивацию для достижения высоких результатов. В дальнейшем мы продолжим поддерживать наших спортсменов и создавать условия для развития молодых талантов в Самарской области".

Отметим, в Программе социально-экономического развития региона на 2024–2029 гг. значительное внимание уделено развитию спорта. Планируется, что в период ее реализации в Самарской области будет создано порядка 500 современных спортивных объектов.

В течение лета юные футболисты тренировались на основном поле главного стадиона области, а в начале учебного года занятия возобновились на спортивных объектах ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 1". Команды разных возрастов — от младших школьников до U18 — получили возможность зарядиться энергией и попробовать свои силы там, где проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 г., а сейчас играют футболисты ведущих клубов страны.

В настоящее время на стадионе "Солидарность Самара Арена" проводят домашние матчи две команды — самарские "Крылья Советов" и тольяттинский "Акрон" в двух турнирах — Российской премьер-лиге и Кубке России. Так, 15 сентября "Акрон" сыграет с "Химками", 18 сентября — с "Факелом" и 21 сентября — с "Краснодаром". 29 сентября пройдет встреча "Крыльев Советов" и "Химок".

Большое значение для игроков имеет качество газона. Профессиональный уход, работы по его поддержанию, среди которых — восстановление поврежденных участков травяного покрытия после каждого матча, регулярный локальный подсев семян, внесение удобрений, проветривание, досветка, стрижка газона, позволяют сохранять поле в оптимальном состоянии.

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