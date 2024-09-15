Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил в воскресенье, 15 сентября, всех причастных с Днем работников леса.

Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет всех, кто заботится о сохранении и восстановлении лесных ресурсов, их рациональном использовании, любит и ценит уникальные природные богатства Самарского края, болеет душой за будущее своей малой родины.

Он напомнил, что важнейшим направлением каждодневной работы является реализация региональной составляющей национального проекта "Экология" — "Сохранение лесов".

"За 5 лет специалисты отрасли восстановили почти 4 тысячи гектаров лесного фонда, вырастили 26 млн. единиц посадочного материала, заготовили более 50 тонн семян лесных растений. По решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета стартует новый одноименный нацпроект, рассчитанный на период до 2030 года. Уверен, это позволит нам решить многие задачи в сфере лесного хозяйства и сделать Самарскую область еще более комфортным для проживания, инвестиционно привлекательным регионом России", - сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил ветеранов отрасли за честное и добросовестное исполнение профессионального долга, самоотверженность, преданность делу и высокую ответственность за результаты своего труда.

"Спасибо ветеранам отрасли, усилиями которых удалось сберечь живописную природу родного края для наших детей и будущих поколений. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", - поблагодарил Вячеслав Федорищев.