16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самарской области поздравил жителей с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства Самарской области Воспитанники областной спортивной школы получили опыт игры на стадионе "Солидарность Самара Арена" Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили реализацию Программы развития региона Владимир Богатырев: Мы должны привлечь в регион молодежь и обеспечить экономику кадрами

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства Самарской области

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил в воскресенье, 15 сентября, всех причастных с Днем работников леса.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона подчеркнул, что праздник объединяет всех, кто заботится о сохранении и восстановлении лесных ресурсов, их рациональном использовании, любит и ценит уникальные природные богатства Самарского края, болеет душой за будущее своей малой родины.

Он напомнил, что важнейшим направлением каждодневной работы является реализация региональной составляющей национального проекта "Экология" — "Сохранение лесов".

"За 5 лет специалисты отрасли восстановили почти 4 тысячи гектаров лесного фонда, вырастили 26 млн. единиц посадочного материала, заготовили более 50 тонн семян лесных растений. По решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета стартует новый одноименный нацпроект, рассчитанный на период до 2030 года. Уверен, это позволит нам решить многие задачи в сфере лесного хозяйства и сделать Самарскую область еще более комфортным для проживания, инвестиционно привлекательным регионом России", - сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил ветеранов отрасли за честное и добросовестное исполнение профессионального долга, самоотверженность, преданность делу и высокую ответственность за результаты своего труда.

"Спасибо ветеранам отрасли, усилиями которых удалось сберечь живописную природу родного края для наших детей и будущих поколений. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", - поблагодарил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6