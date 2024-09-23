Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей и оружейников с профессиональными праздниками

В понедельник, 23 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича состоялось награждение работников машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, приуроченное к Дню оружейника и Дню машиностроителя. С профессиональными праздниками поздравил присутствующих губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы чествуем людей, которые создают оружие Победы. Сегодня в зале присутствуют выдающиеся профессионалы - инженеры, конструкторы, люди, которые, объединившись в коллективы, создают то, что сейчас является ведущими образцами вооружения и техники. День машиностроителя празднуется традиционно, и мы сегодня чествуем те коллективы, которые из десятилетия в десятилетие показывают, что такое - выпускать самую высокотехнологичную продукцию. Я хотел бы отдельно поздравить ветеранов отраслей, людей, которые, работая на предприятиях, не только стали выдающимися профессионалами, но еще и воспитывают молодое поколение", - отметил руководитель области.

День оружейника отмечают 19 сентября, а День машиностроителя - 29 сентября. День оружейника - праздник молодой, и традиция его отмечать только зарождается в Самарской области. Сегодня на стыке этих двух знаковых праздников чествовали заслуженных работников отраслей.

Впервые награды были вручены целым коллективам. Так за значительный вклад в развитие промышленности в Самарской области удостоены почетного знака Трудовой Славы "Ракетно-космический центр "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов".

"Страна проходит очень сложный период, важнейшее испытание, в котором мы - каждый на своем месте - должны и обязаны делать все от нас зависящее. Вы создаете ту технику, вооружение, которое позволяет нам быть сильной и непобедимой страной. Победа точно будет за нами, мы будем всегда обеспечивать выпуск самой необходимой продукции", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Почетным знаком Трудовой Славы награждены токарь-расточник акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Игорь Веселов, токарь инструментального цеха акционерного общества "Челно-Вершинский машиностроительный завод" Михаил Полетаев, токарь акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Анатолий Чижов.

Почетного звания "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области" удостоены начальник отдела акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Владимир Дуплихин, начальник цеха акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Андрей Иванычев, заместитель главного конструктора-заместитель начальника отделения акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Андрей Межевихин, токарь акционерного общества "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александр Паркаев.

Почетного звания "Заслуженный работник промышленности Самарской области" удостоена начальник технологического бюро по термообработке отдела главного металлурга ОАО "ЕПК Самара" Татьяна Черванова.

Предприятия авиационно-космического и тяжелого машиностроения, автомобилестроения, производства машин и оборудования очень тесно связаны с ОПК региона. Фактически они составляют основу промышленного и оборонного потенциала Самарской области, самый высокотехнологичный сектор региональной экономики. Потребности предприятий оборонного комплекса максимально учтены в программе опережающего социально-экономического развития Самарской области.

В машиностроении трудится почти 120 тыс. жителей региона. Объем отгрузки региональными машиностроительными предприятиями за семь месяцев 2024 года составил почти 535 млрд рублей. Это около трети от общего объема отгрузки относительно соответствующего периода 2023 года по промышленности Самарской области. В Самарской области реализуются инициированные президентом РФ В.В.Путиным национальные проекты "Производительность труда", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт".