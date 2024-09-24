Губернатор Вячеслав Федорищев участвует в семинаре-совещании по подготовке к Госсовету по развитию экспорта

Во вторник, 24 сентября, накануне расширенного заседания президиума Государственного совета России по вопросам развития экспорта в Москве проходит семинар-совещание по его подготовке.

В обсуждении и выработке конкретных предложений участвует губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев. Руководитель региона вместе с другими главами субъектов страны работает в круглом столе, где рассматриваются комплекс мер и система инструментов государственной поддержки для стимулирования развития экспорта.

Руководитель области отметил, что для комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которую он возглавляет, экспортное направление - одно из приоритетных. "Экспорт формирует для регионов почти 20% налогооблагаемой базы, являясь существенным подспорьем для развития экономик. Каждый регион заинтересован в том, чтобы предприятия больше экспортировали. Сегодня мы готовимся к заседанию президиума Госсовета, который состоится завтра. В каждой рабочей группе обсуждаются конкретные направления логистики, усиления мер поддержки, т.е., по сути, все те решения, которые будут "погружены" в новый нацпроект "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Президент страны Владимир Путин своим указом определил национальные цели развития, одна из которых - развитие внешнеэкономической деятельности. На семинаре-совещании секретарь Государственного Совета, помощник главы государства Алексей Дюмин подчеркнул, что экспорт несырьевой, неэнергетической продукции служит стратегическим ресурсом развития России, это "ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны". Именно поэтому президент выделил экспортное направление в отдельную профильную комиссию Госсовета, задача которой состоит в том, чтобы совместно с регионами и федеральным центром, с экспертным сообществом и институтами развития выработать новые решения и механизмы для достижения поставленных задач.

"Развитие экспорта обеспечивают тысячи предприятий по всей России. В этом задействованы миллионы наших людей. Это примерно четверть ВВП, - отметил Алексей Дюмин. - В конце года завершается нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Благодаря ему несырьевой, неэнергетический экспорт за пять лет составил порядка 60 трлн рублей, а в доходы бюджетов всех уровней он принес более 15 триллионов. Для регионов это сопоставимо с доходами сырьевого экспорта. Это неплохой результат, но поставлены новые цели и задачи. И нам надо двигаться вперед. Мы понимаем, что без развития экспорта и международной кооперации будет достаточно сложно достигнуть экономического суверенитета и технологического лидерства".

Развитие экспорта непременно должно стать точкой роста и развития российских предприятий, а в конечном итоге - основой для увеличения доходов и благосостояния граждан страны.

"Определяющая роль в достижении этих целей лежит на регионах, у каждого из которых есть экспортный потенциал. Его реализация будет серьезным подспорьем для развития экономик регионов и устойчивого развития бюджета отдельно взятого субъекта", - считает помощник президента России Алексей Дюмин.

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина отметила, что важно не просто удержать экспортные позиции страны, имевшие место до 2020 г., но и наращивать количественные и качественные показатели. "Это будет "раскатка" новых рынков, это будет выход новых товаров, идентификации и поиска возможностей для новых экспортных товаров, которые мы производим, но они еще не являются экспортными. И национальный проект будет состоять из нескольких федеральных проектов. Один будет сконцентрирован на мерах поддержки промышленных товаров. Второй сосредоточится на мерах поддержки товаров АПК. Третий проект коснется системных мер, которые будут применяться к товарам из любого сектора отрасли промышленности, - отметила эксперт. - Что делать - понятно. Какие задачи перед нами стоят - понятно. Ресурсы, несмотря на все сложности бюджетного процесса, в объемах, достаточных для выполнения ранее взятых обязательств и развития экспорта на предстоящие годы, также существуют. Поэтому мы исходим из того, что экспортеры должны продолжать выходить на внешние рынки".

Губернатор Самарской области добавил, что в рамках этого национального проекта все предприятия региона получат дополнительные возможности развития экспортного потенциала. "Мы определяемся сейчас с ключевыми потенциальными партнерами, как с ними вести экспортную деятельность, на что обращать внимание. Важнейший вопрос - логистика, причем не только товаров, но и денег - оплата услуг", - отметил Вячеслав Федорищев.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на семинаре-совещании акцентировал внимание на том, что сейчас, в условиях действия различного рода санкций, происходит кардинальная перестройка экспортного направления. Это касается изменения рынков, логистики и платежей. "Национальный проект должен поддерживать не то, что уже идет по накатанной, а формировать новые маршруты, каналы экспорта", - подчеркнул он. Поэтому задача участников совещания подумать над тем, чтобы эта перестройка прошла максимально гладко, быстро, а главное - эффективно.

Семинар-совещание будет идти в течение всего дня. "Много вопросов предстоит сегодня обсудить с тем, чтобы завтра докладывать президенту России уже готовые решения, - резюмировал Вячеслав Федорищев. - Будем и дальше делать все для расширения отечественных компетенций в самых разных сферах".