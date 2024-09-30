На оперативном совещании областного правительства обсудили готовность к зимнему периоду

В понедельник, 30 сентября, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева прошло оперативное совещание регионального правительства.

На заседании участники обсудили готовность к содержанию автомобильных дорог в зимний период, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону, а также рассмотрели обращения граждан по проблемным вопросам.

Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов отметил: в настоящее время общая готовность муниципальных образований региона к предстоящему отопительному периоду по всем объектам жилищно-коммунального комплекса составляет 99,9%.

"На 100% подготовлены водозаборы, водопроводные и канализационные сети, медицинские учреждения, учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения, учреждения образования и культуры. На сегодняшний день не завершены работы по 10 МКД г. о. Тольятти. Из 2 141 котельной не готовы 2 — в муниципальных районах Борский и Кошкинский, из 3461,2 км тепловых сетей подготовлено 3458. Ведутся работы в городских округах Самара и Тольятти", — отчитался руководитель профильного ведомства.

Михаил Белоусов акцентировал, что решение о старте отопительного сезона принимается главами муниципальных образований, исходя из температурного режима: в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха должна держаться на отметке восемь градусов тепла и ниже. В настоящее время в 29 муниципалитетах уже изданы нормативные правовые акты и началась подача тепла.

Так, по информации и. о. главы городского округа Самара Елены Атановой, отопительный сезон начат 25 сентября 2024 года в отношении социальных объектов. "Также по состоянию на сегодняшний день уже включено 148 объектов социальной сферы, а с 1 октября планируется в отношении жилищного фонда и иных потребителей", — сообщила и. о. главы г. о. Самара.

О готовности управляющих компаний к работе в отопительный сезон доложила врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова. Специалисты ведомства обследовали 1776 многоквартирных домов и выявили 330 нарушений. Управляющим компаниям было выдано 51 предостережение.

Нарекания к работе управляющих компаний со стороны жителей зафиксировала и исполняющая обязанности руководителя областного Центра управления регионом Дина Черемушкина.

"На старте отопительного сезона мы проанализировали обращения в социальных сетях, которые касаются работы управляющих организаций. Отмечу, что за 9 месяцев этого года количество жалоб непосредственно на работу УК выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В систему поступило порядка 2700 обращений", — прокомментировала руководитель Центра.

Также проведены проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Как рассказал и. о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Васильев, всего было проверено 95 организаций из 117, что составляет 81,2%.

"Проверки выявили 1117 нарушений обязательных требований нормативных документов, влияющих на прохождение отопительного периода. Все замечания передаются в администрации соответствующих муниципальных образований, после чего осуществляется контроль их устранения", — пояснил Евгений Васильев.

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов обратил внимание глав муниципалитетов на важность получения паспортов готовности к отопительному сезону.

"В прошлом году не все муниципальные образования своевременно получили паспорта готовности. Сегодня мы ставим себе задачу обеспечить 100% муниципалитетов паспортами готовности. Хотел бы в рабочем порядке еще раз обратиться к главам муниципальных образований. Необходимо срочно заявить те объекты, которые требуют текущих ремонтов для бесперебойного прохождения отопительного сезона", — акцентировал Михаил Смирнов.

В числе первоочередных задач глава региона обозначил "устранение всех замечаний до конца" и поручил держать вопрос на контроле.

Особое внимание участники совещания уделили готовности к содержанию автомобильных дорог регионального и местного значения в зимний сезон 2024–2025 годов.

Как рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, протяженность дорог регионального значения составляет 6,9 тыс. км. Их содержанием занимается АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог". В парке предприятия имеется 670 единиц техники, используемой при выполнении работ по зимнему содержанию. В прошлом году около половины находилось в ремонте, что создавало трудности при расчистке дорог в период обильных снегопадов. По словам врио министра, в настоящее время к зиме готово более 89% машин.

"У нас впереди зимний сезон со снегопадами, заносами — погодными явлениями, характерными для холодного времени года. Здесь необходимо сделать все возможное с тем, чтобы проходить этот сезон максимально комфортно для людей", — подчеркнул глава региона.

В свою очередь генеральный директор АО "Агентство по содержанию автомобильных дорог" Владимир Терентьев рассказал об имеющихся проблемах и отметил, что износ техники составляет более 90%.

Также о подготовке к содержанию дорог доложили и руководители городских округов Самара и Тольятти. Заслушав информацию, Вячеслав Федорищев поручил Михаилу Смирнову перевести работу с городами в штабной режим.

"Компании "АСАДО" необходимо максимально быстро провести инвентаризацию и ремонт техники, которая еще осталась неотремонтированной, — сказал губернатор. — В течение недели перечень техники, которую мы будем закупать для конкретных муниципальных образований, на конкретные участки, сформировать по линии Минтранса. Главам, помимо обеспечения полной готовности спецтехники, еще раз провести инвентаризацию противогололедных материалов, всех необходимых комплектующих".

Традиционно в ходе совещания участники рассмотрели ряд обращений граждан. Одно из них поступило от жительницы Самарской области по вопросу отсутствия автобусов общественного транспорта из Самары в село Ташла.

Сергей Неретин сообщил: областным министерством транспорта и автомобильных дорог принято решение о включении автобусного маршрута "г. Самара (Барбошина поляна) — с. Ташла" в реестр межмуниципальных маршрутов Самарской области.

"С целью охвата большего количества потенциальных пассажиров автобусы по данному маршруту будут проходить через такие населенные пункты, как п. Волжский, Жилгородок (п. Волжский), п. Береза, с. Молгачи, д. Сергеевка, п. Новый Буян, п. Дубовая Роща, с. Михайловка, п. Новая Бинарадка, п. Мусорка", — прокомментировал руководитель профильного ведомства.

Завершилось оперативное совещание вручением награды — Вячеслав Федорищев наградил медалью Дмитрия Устинова Юрия Рожина, который завершил деятельность на посту вица-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции и продолжит трудиться на одном из предприятий области. Глава региона поблагодарил Юрия Александровича за значительный вклад в развитие Самарской области, честный и добросовестный труд в интересах страны.