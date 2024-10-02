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Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда "Сколково"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с представителями Фонда "Сколково" в составе Управляющего директора по научно-технологическому развитию Александра Фертмана и руководителя направления департамента регионального развития Анастасии Бестужевой. На ней обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций.

Фото: Иван Макеев

Руководитель области отметил большой потенциал развития отрасли и подчеркнул, что в регионе сформирована комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций, которая будет усилена.

"Для нас важно, что вы работаете с нами постоянно. Профильное министерство регулярно докладывает о взаимодействии с вами, оно очень плотное и позволяет нашим инноваторам получать федеральные меры поддержки. Приоритеты вы наши знаете — это поддержка инновационного сектора. Причем все инструменты, которые сейчас есть мы перезапускаем и выводим в один периметр управления ИНОЦ. Строительство межвузовского кампуса, грантовые меры поддержки и многое другое — все войдет в периметр инновационного научно-образовательного центра.  Мы активно взаимодействуем с Фондом и технопарком "Сколково". В том числе и на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", — сказал Вячеслав Федорищев.

Для региональных компаний предоставлен широкий спектр услуг и сервисов Фонда, которые помогают им развиваться и расти. Компаниям оказывают консультационную помощь, информируют об услугах и сервисах Фонда, помогают подготовить заявку на получение статуса его участника и предоставляют персонального консультанта для сопровождения проекта на всех стадиях.

"Фонд "Сколково" уже связывает многолетнее сотрудничество с Самарской областью. С 2018 года региональным оператором Фонда Сколково в Самарской области является Технопарк "Жигулевская долина" совместно с СамГМУ. На текущий момент 45 самарских компаний получают налоговые льготы, гранты и другие преференции как участники проекта "Сколково". Идет глубокое сотрудничество в области развития университетского технологического предпринимательства с вузами региона. Но мы видим и новые направления для расширения партнерства с регионом. И в рамках обновленных подходов к стратегии развития Фонда "Сколково" есть большой интерес к более плотной кооперации с центрами компетенций и технологическими компаниями Самарской области в приоритетных направлениях — роботизация, малотоннажная химия, персональная медицина и некоторых других, — отметил Управляющий директор по научно-технологическому развитию Александр Фертман.

18 апреля этого года в Самарской области на площадке регионального оператора прошли мероприятия ежегодного роуд-шоу Фонда "Сколково" "Стартап-тур". Он собрал множество перспективных стартапов, стремящихся развивать свои проекты в сфере беспилотной авиации.

Одним из главных приоритетов Правительства Самарской области является развитие предпринимательства в сфере технологий. В проекте программы социально-экономического развития на 2024–2029 годы большое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры для поддержки технологического предпринимательства. В планах расширить и интегрировать существующие и новые сервисы, предоставляемые технопарком "Жигулевская долина", региональными центрами инжиниринга и другими объектами, чтобы создать единую экосистему поддержки технологического бизнеса.

"Наша цель — привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций, отвечающих потребностям крупных индустриальных партнеров. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций, создавать новые возможности для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан", — подчеркнул глава региона.

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