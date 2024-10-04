Новые возможности Яндекс 360 для бизнеса: обновления и функции продукта

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В сентябрьском обновлении Яндекс 360 для бизнеса пользователи и администраторы организаций получили ряд новых функций. В Мессенджере теперь доступна проверка орфографии на русском и английском языках. В Почте администраторы могут добавлять внешние контакты, что помогает уменьшить риск ошибок при отправке конфиденциальной информации, а в Телемосте лимит участников видеозвонков увеличен до 1000 пользователей.