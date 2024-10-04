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Новые возможности Яндекс 360 для бизнеса: обновления и функции продукта

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябрьском обновлении Яндекс 360 для бизнеса пользователи и администраторы организаций получили ряд новых функций. В Мессенджере теперь доступна проверка орфографии на русском и английском языках. В Почте администраторы могут добавлять внешние контакты, что помогает уменьшить риск ошибок при отправке конфиденциальной информации, а в Телемосте лимит участников видеозвонков увеличен до 1000 пользователей.

Проверка обновлений и расширенные статусы в Мессенджере

  • Проверка орфографии. В десктоп-версии Мессенджера сервис найдёт ошибки в сообщениях на русском и английском языках и предложит варианты замены по словарю.
  • Индивидуальный статус вместо стандартных вариантов "В сети", "Нет на месте", "Занят" и "Не беспокоить". Такие статусы состоят из иконки-эмодзи и текста. Можно создать до пяти вариантов.

Обновление Почты для администраторов

  • Добавление внешних контактов. Администратор организации может добавить "Внешние" контакты в Яндекс 360 для бизнеса, чтобы сотрудники быстрее находили нужных людей. Это нужно для снижения риска ошибок, когда сотрудник делится информацией со сторонним человеком.
  • Создание общих ящиков через API. Работать с такими ящиками можно по протоколу IMAP. Функционал общих ящиков зависит от уровня доступа для пользователей. Подробнее об уровнях доступа по ссылке.
  • Уведомления о причинах неработающей доменной почты. В случае некорректной настройки, администратор организации получит уведомление о причинах.

Новые функции в Телемосте

  • 1 000 участников на видеовстрече. Функция расширенного лимита участников доступна клиентам Яндекс 360 для бизнеса по запросу. Так любой сотрудник компании сможет общаться с коллегами сразу из нескольких отделов и подразделений.
  • Комнаты ожидания. Теперь пользователь, подключаясь к встрече, может попасть в модерируемое пространство. Организаторы увидят такого пользователя в отдельной вкладке и смогут решить, добавлять ли его в общую конференцию.

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