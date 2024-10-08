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ИТ Транспорт и связь

Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Иннотех, ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, представляет рынку новый программный продукт "Энва.Командировки" для автоматизации управления рабочими поездками. Разработка пополнит линейку решений компании, предназначенных для повышения эффективности бэк-офисных бизнес-процессов.

Продукт аккумулирует данные о деловой поездке в единой системе и позволяет прозрачно контролировать весь процесс ее оформления — от создания заявки и бронирования тревел-услуг до подготовки итогового отчета. Благодаря этому сотрудники могут эффективно обрабатывать заявки на командировки, а руководители — согласовывать их в кратчайшие сроки и грамотно управлять сопутствующими расходами.

Автоматизированная система учитывает важные регламентирующие акты, включая трудовое законодательство РФ и внутренние нормативные документы, относящиеся к организации бизнес-поездок. Дополнительно функциональность продукта позволяет подключить к процессу аккредитованную тревел-компанию для бронирования транспортных билетов и гостиниц. Пользователи "Энва.Командировки" могут работать с системой в удобном интерфейсе на разных устройствах, в том числе в мобильном приложении.

"Сотрудники — от бухгалтера до руководителей — ежедневно сталкиваются с организацией рабочих поездок, поэтому важно сделать этот процесс простым и удобным для всех его участников. Долгое согласование и потребность в контроле исполнения тревел-политик — лишь некоторые сложности, с которыми встречаются компании при управлении этим бизнес-процессом. Современные автоматизированные системы, такие как "Энва.Командировки", не только решают эти задачи, но и берут на себя рутинные действия: они формируют заявку, проконтролируют выполнение организационных и финансовых вопросов и готовят отчет по итогам командировки. Персоналу остается только согласовать все этапы в едином окне", — Станислав Обухов, директор дивизиона технологических и внутренних процессов Т1 Иннотех.

Продукт "Энва.Командировки" выполнен на современном технологическом стеке и поддерживает работу с Java, PostgreSQL, Inbox, React, Kotlin. В решении реализована архитектура on-premise для развертывания на серверах заказчиков, что обеспечивает безопасность данных и независимость от стороннего оборудования и внешних специалистов.

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