Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками

Т1 Иннотех, ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, представляет рынку новый программный продукт "Энва.Командировки" для автоматизации управления рабочими поездками. Разработка пополнит линейку решений компании, предназначенных для повышения эффективности бэк-офисных бизнес-процессов.

Продукт аккумулирует данные о деловой поездке в единой системе и позволяет прозрачно контролировать весь процесс ее оформления — от создания заявки и бронирования тревел-услуг до подготовки итогового отчета. Благодаря этому сотрудники могут эффективно обрабатывать заявки на командировки, а руководители — согласовывать их в кратчайшие сроки и грамотно управлять сопутствующими расходами.

Автоматизированная система учитывает важные регламентирующие акты, включая трудовое законодательство РФ и внутренние нормативные документы, относящиеся к организации бизнес-поездок. Дополнительно функциональность продукта позволяет подключить к процессу аккредитованную тревел-компанию для бронирования транспортных билетов и гостиниц. Пользователи "Энва.Командировки" могут работать с системой в удобном интерфейсе на разных устройствах, в том числе в мобильном приложении.

"Сотрудники — от бухгалтера до руководителей — ежедневно сталкиваются с организацией рабочих поездок, поэтому важно сделать этот процесс простым и удобным для всех его участников. Долгое согласование и потребность в контроле исполнения тревел-политик — лишь некоторые сложности, с которыми встречаются компании при управлении этим бизнес-процессом. Современные автоматизированные системы, такие как "Энва.Командировки", не только решают эти задачи, но и берут на себя рутинные действия: они формируют заявку, проконтролируют выполнение организационных и финансовых вопросов и готовят отчет по итогам командировки. Персоналу остается только согласовать все этапы в едином окне", — Станислав Обухов, директор дивизиона технологических и внутренних процессов Т1 Иннотех.

Продукт "Энва.Командировки" выполнен на современном технологическом стеке и поддерживает работу с Java, PostgreSQL, Inbox, React, Kotlin. В решении реализована архитектура on-premise для развертывания на серверах заказчиков, что обеспечивает безопасность данных и независимость от стороннего оборудования и внешних специалистов.