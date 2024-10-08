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В Самаре и Тольятти планируют построить новые корпуса больниц

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время личного приема граждан обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района. Решение застарелых проблем напрямую влияет на качество жизни людей.

Фото: Светлана Осьмачкина, пресс-служба Правительства Самарской области

К руководителю региона обратились жительница с. Кашпир Татьяна Шавина и руководитель фермерского хозяйства Сергей Фурсин. По их словам, дорога межмуниципального значения "Приволжье — Обшаровка — Бестужевка" общей протяжённостью почти 20 километров нуждается в ремонте. Она пришла в негодность из-за большого количества большегрузов, которые доставляют необходимые материалы и оборудование для реконструкции магистрального нефтепровода.

"По этой дороге мы едем и в райцентр, и в Новоспасский, и в Обшаровку на железнодорожную станцию. По ней ходит рейсовый автобус, машины пожарных служб, скорой медицинской помощи. Но текущей весной из-за большегрузов дорога стала разбитой. Сейчас по ней нельзя передвигаться свыше 20 километров в час", — добавила Татьяна Шавина.

Этой дорогой жители пользуются, чтобы добраться до паромной переправы "Сызрань — Нижнесызранские хутора". Кроме того, по ней же проходит школьный маршрут.

"У меня небольшое фермерское хозяйство. Своей столовой нет. Поэтому постоянно езжу в Приволжье за обедами для своих сотрудников. И перемещение по этой дороге — мучение, машину убиваешь", — рассказал Сергей Фурсин.

Вячеслав Федорищев отметил, что решение по ремонту дороги по всей её протяжённости уже принято — она будет отремонтирована в следующем году. "Летом следующего года мы должны выполнить ремонт, он точно будет. К работе приступим с началом строительного сезона — в марте–апреле", — подчеркнул губернатор. В настоящий момент идёт проектирование, после чего будут проведены торги и определён подрядчик. С наступлением весны он уже сможет приступить к выполнению работ.

Глава региона обратился к инициативным жителям Приволжского района с просьбой контролировать ремонт дороги и сообщать о том, какими темпами идут работы.

Отдельное внимание во время личного приёма граждан было уделено развитию системы здравоохранения в регионе, в частности — в Самаре. Речь шла о нехватке и создании дополнительных площадей для проведения операций, интенсивной терапии и восстановительных процедур в Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой. С этим вопросом обратились представитель родительского сообщества Наталья Щежина и председатель Самарской областной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями Татьяна Зитева.

"Просим вас рассмотреть возможность строительства центра детской онкогематологии, хирургического корпуса. Нам хотелось бы улучшить условия лечения и пребывания детей, — обратилась к Вячеславу Федорищеву во время беседы Татьяна Зитева. — Четвёртый этаж учреждения отдан под детскую онкогематологию. И в одном крыле у нас палаты на две койки, а в другом — в палате лежит по 4 и 5 детей. Вместе с ними постоянно находятся родители. И получается, что в одном помещении одномоментно находится 8-10 человек. Игровой комнаты нет, учителя с детьми занимаются в коридорах. Мы возлагаем большие надежды на строительство нового корпуса".

Действительно, больница в настоящее время испытывает острый дефицит в помещениях. Так, отделение реанимации вместе с операционным блоком расположены на площади 350 квадратных метров. Операционные не соответствуют современным требованиям, не разделены "чистые" и "грязные" потоки. А в последние годы увеличилось количество проводимых оперативных вмешательств, что приводит к увеличению очерёдности на проведение плановых операций.

Существующее отделение реанимации и интенсивной терапии занимает 185 квадратных метров, развернуто 6 коек для лечения детей от 0 до 18 лет. При этом оказывается помощь по 16 профилям и нередко отмечается пересечение потоков неинфекционных и инфекционных больных. Помимо прочего, практически отсутствуют помещения для хранения и обработки оборудования, расходных материалов.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил, что в настоящее время возводится модульное здание, в котором разместится операционно-реанимационное отделение учреждения на пр. Карла Маркса, д. 165 "А" в Самаре. В нём будет две операционные, соответствующие всем необходимым требованиям. В реанимации — отдельные палаты для онкологических больных. Новое здание будет оснащено всем необходимым современным оборудованием. Ожидается, что первых пациентов в новых помещениях примут летом следующего года.

"Это очень поможет больнице, но саму проблему в корне не решит, нужен новый современный детский центр", — уверены представители родительской общественности. Они предложили включить строительство нового здания больницы в национальный проект "Здравоохранение".

Вячеслав Федорищев отметил, что ситуация с детской онкологией в регионе — тревожная. Поэтому вопрос создания необходимых условий для лечения — в числе первостепенных. "Помимо того корпуса, который сейчас строится, я обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, доложив о необходимости строительства нового хирургического корпуса на 200 коек здесь, в Самаре, а также в Тольятти, — подчеркнул губернатор во время встречи. — Сейчас ведём работу с правительством страны по включению объектов в нацпроект, по выделению финансирования на строительство, оборудование. Поэтому эти объекты точно появятся. Рассчитываем, что уже в следующем году начнём их проектирование. Вопрос — на контроле, работаем".

Президент благотворительного фонда "Источник Веры" Вера Кобаладзе обратилась с вопросом оказания содействия в реализации проекта для людей с ограниченными возможностями по аналогии с действующим проектом Марии Львовой-Беловой в г. Пензе. "Мы хотим создать большой комплекс, где могли бы жить семьи с детьми, у которых есть ограничения по здоровью, или же оставить ребёнка на попечение специалистов, — отметила женщина. — Нам нужна помощь с выделением земельного участка".

Напомним, фонд осуществляет свою деятельность с 2018 года, помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с диагнозом ДЦП. В настоящее время на попечении организации находится более 100 семей, в том числе многодетных и воспитывающих детей с различными видами инвалидности. Фондом реализовано более 10 социальных проектов при поддержке президентских и региональных грантов.

Вячеслав Федорищев отметил, что земельный участок будет подобран. Но самый главный вопрос заключается в поиске инвесторов, заинтересованных в реализации проекта. Глава региона предложил руководителю фонда вместе с министром социально-демографической и семейной политики области Региной Воробьевой отработать модель работы учреждения, в том числе на примере других государственных организаций.

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