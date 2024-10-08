В Самаре и Тольятти планируют построить новые корпуса больниц

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время личного приема граждан обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района. Решение застарелых проблем напрямую влияет на качество жизни людей.
К руководителю региона обратились жительница с. Кашпир Татьяна Шавина и руководитель фермерского хозяйства Сергей Фурсин. По их словам, дорога межмуниципального значения "Приволжье — Обшаровка — Бестужевка" общей протяжённостью почти 20 километров нуждается в ремонте. Она пришла в негодность из-за большого количества большегрузов, которые доставляют необходимые материалы и оборудование для реконструкции магистрального нефтепровода.
"По этой дороге мы едем и в райцентр, и в Новоспасский, и в Обшаровку на железнодорожную станцию. По ней ходит рейсовый автобус, машины пожарных служб, скорой медицинской помощи. Но текущей весной из-за большегрузов дорога стала разбитой. Сейчас по ней нельзя передвигаться свыше 20 километров в час", — добавила Татьяна Шавина.
Этой дорогой жители пользуются, чтобы добраться до паромной переправы "Сызрань — Нижнесызранские хутора". Кроме того, по ней же проходит школьный маршрут.
"У меня небольшое фермерское хозяйство. Своей столовой нет. Поэтому постоянно езжу в Приволжье за обедами для своих сотрудников. И перемещение по этой дороге — мучение, машину убиваешь", — рассказал Сергей Фурсин.
Вячеслав Федорищев отметил, что решение по ремонту дороги по всей её протяжённости уже принято — она будет отремонтирована в следующем году. "Летом следующего года мы должны выполнить ремонт, он точно будет. К работе приступим с началом строительного сезона — в марте–апреле", — подчеркнул губернатор. В настоящий момент идёт проектирование, после чего будут проведены торги и определён подрядчик. С наступлением весны он уже сможет приступить к выполнению работ.
Глава региона обратился к инициативным жителям Приволжского района с просьбой контролировать ремонт дороги и сообщать о том, какими темпами идут работы.
Отдельное внимание во время личного приёма граждан было уделено развитию системы здравоохранения в регионе, в частности — в Самаре. Речь шла о нехватке и создании дополнительных площадей для проведения операций, интенсивной терапии и восстановительных процедур в Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой. С этим вопросом обратились представитель родительского сообщества Наталья Щежина и председатель Самарской областной общественной организации помощи детям с онкогематологическими заболеваниями Татьяна Зитева.
"Просим вас рассмотреть возможность строительства центра детской онкогематологии, хирургического корпуса. Нам хотелось бы улучшить условия лечения и пребывания детей, — обратилась к Вячеславу Федорищеву во время беседы Татьяна Зитева. — Четвёртый этаж учреждения отдан под детскую онкогематологию. И в одном крыле у нас палаты на две койки, а в другом — в палате лежит по 4 и 5 детей. Вместе с ними постоянно находятся родители. И получается, что в одном помещении одномоментно находится 8-10 человек. Игровой комнаты нет, учителя с детьми занимаются в коридорах. Мы возлагаем большие надежды на строительство нового корпуса".
Действительно, больница в настоящее время испытывает острый дефицит в помещениях. Так, отделение реанимации вместе с операционным блоком расположены на площади 350 квадратных метров. Операционные не соответствуют современным требованиям, не разделены "чистые" и "грязные" потоки. А в последние годы увеличилось количество проводимых оперативных вмешательств, что приводит к увеличению очерёдности на проведение плановых операций.
Существующее отделение реанимации и интенсивной терапии занимает 185 квадратных метров, развернуто 6 коек для лечения детей от 0 до 18 лет. При этом оказывается помощь по 16 профилям и нередко отмечается пересечение потоков неинфекционных и инфекционных больных. Помимо прочего, практически отсутствуют помещения для хранения и обработки оборудования, расходных материалов.
Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил, что в настоящее время возводится модульное здание, в котором разместится операционно-реанимационное отделение учреждения на пр. Карла Маркса, д. 165 "А" в Самаре. В нём будет две операционные, соответствующие всем необходимым требованиям. В реанимации — отдельные палаты для онкологических больных. Новое здание будет оснащено всем необходимым современным оборудованием. Ожидается, что первых пациентов в новых помещениях примут летом следующего года.
"Это очень поможет больнице, но саму проблему в корне не решит, нужен новый современный детский центр", — уверены представители родительской общественности. Они предложили включить строительство нового здания больницы в национальный проект "Здравоохранение".
Вячеслав Федорищев отметил, что ситуация с детской онкологией в регионе — тревожная. Поэтому вопрос создания необходимых условий для лечения — в числе первостепенных. "Помимо того корпуса, который сейчас строится, я обратился к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, доложив о необходимости строительства нового хирургического корпуса на 200 коек здесь, в Самаре, а также в Тольятти, — подчеркнул губернатор во время встречи. — Сейчас ведём работу с правительством страны по включению объектов в нацпроект, по выделению финансирования на строительство, оборудование. Поэтому эти объекты точно появятся. Рассчитываем, что уже в следующем году начнём их проектирование. Вопрос — на контроле, работаем".
Президент благотворительного фонда "Источник Веры" Вера Кобаладзе обратилась с вопросом оказания содействия в реализации проекта для людей с ограниченными возможностями по аналогии с действующим проектом Марии Львовой-Беловой в г. Пензе. "Мы хотим создать большой комплекс, где могли бы жить семьи с детьми, у которых есть ограничения по здоровью, или же оставить ребёнка на попечение специалистов, — отметила женщина. — Нам нужна помощь с выделением земельного участка".
Напомним, фонд осуществляет свою деятельность с 2018 года, помогает семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с диагнозом ДЦП. В настоящее время на попечении организации находится более 100 семей, в том числе многодетных и воспитывающих детей с различными видами инвалидности. Фондом реализовано более 10 социальных проектов при поддержке президентских и региональных грантов.
Вячеслав Федорищев отметил, что земельный участок будет подобран. Но самый главный вопрос заключается в поиске инвесторов, заинтересованных в реализации проекта. Глава региона предложил руководителю фонда вместе с министром социально-демографической и семейной политики области Региной Воробьевой отработать модель работы учреждения, в том числе на примере других государственных организаций.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...