Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

В среду, 9 октября, под председательством помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина и губернатора Самарской области, председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслава Федорищева состоялось ее первое заседание в обновленном составе.

B нем приняли участие председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, главы ряда регионов, представители институтов развития, промышленных предприятий и другие эксперты.

Вячеслав Федорищев, открывая заседание, подчеркнул, что комиссия продолжает работать в соответствии со стратегическими задачами и поручениями президента РФ Владимира Путина, а также задачами, которые были сформированы ранее в рамках комиссии под руководством Алексея Дюмина.

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин в своем вступительном слове отметил, что за предыдущий период удалось сформировать и представить президенту ряд предложений по развитию промышленности, многие из них были поддержаны и реализованы.

"Вы с самого начала были погружены в эту работу, знаете все тонкости", — обратился он к губернатору Самарской области, который указом президента летом текущего года был назначен на должность председателя комиссии по направлению "Промышленность".

По словам Алексея Дюмина, перед экономикой и промышленностью России сегодня стоит множество вызовов и угроз, которые будут только усиливаться. Поэтому комиссии Госсовета, включая "Промышленность", должны выработать с регионами наиболее эффективные инструменты развития, совместно с правительством включить их в нацпроекты и реализовать в субъектах.

"Президент существенно повысил статус комиссий Госсовета, включив их председателей в проектные комитеты по разработке нацпроектов. Это серьезный ресурс и большое доверие, которое мы должны оправдать", — подчеркнул он.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов считает комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" эффективной площадкой для выработки конкретных предложений. Он сообщил, что одним из важных инструментов, проработанных на комиссии, стала поддержка проектов через механизм промышленного ГЧП. Она позволит поддержать долгосрочные, низкорентабельные, но стратегически важные для государства проекты.

Также он отметил, что определены необходимые объемы финансирования нацпроектов, и предложил уже сейчас вместе с комиссией "Технологическое лидерство" начать прорабатывать механизмы поддержки предприятий, которые не отражаются на расходах бюджета и не приводят к снижению уже существующей доходной базы.

Вячеслав Федорищев в своем выступлении обозначил основные направления деятельности комиссии, включая совершенствование законодательства в сфере промышленности. Он также акцентировал внимание на ответственности комиссии за разработку и дальнейшую реализацию новых национальных проектов технологического лидерства.

Вячеслав Федорищев сообщил, что сформирован президиум комиссии, в его состав входят 11 высших должностных лиц субъектов РФ — ключевых субъектов с точки зрения промышленного потенциала (Республики Башкортостан и Мордовия, Красноярский край, Калининградская, Воронежская, Свердловская, Тульская, Новгородская, Нижегородская, Ульяновская и Архангельская области), также в состав президиума вошли заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко. Как подчеркнул председатель комиссии, совещание президиума планируется провести через две недели.

Ряд направлений работы обозначил Владимир Гутенев, являющийся заместителем председателя комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". В приоритете — поддержка отечественных производителей, защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, прогнозирование потребности в кадрах в рамках реализации госпрограмм и нацпроектов технологического суверенитета. В частности, одна из инициатив в части кадров для оборонно-промышленного комплекса уже проработана и находится на рассмотрении в правительстве РФ. Кроме того, Владимир Гутенев обратил особое внимание на вопрос о проведении контрольных мероприятий безопасности по программно-аппаратному комплексу, а также объектам критической инфраструктуры.

Участники комиссии рассмотрели нацпроекты, касающиеся технологического лидерства, в том числе — "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В ходе заседания выступил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, который обратил внимание на важность соблюдения в автомобильной отрасли базового принципа — увязки объема мер государственной поддержки автопроизводителей с уровнем фактической локализации продукции. Кроме того, он отметил необходимость создания таких условий, при которых инвестиции в локальное производство автомобилей и компонентов в России станут выгоднее, чем импорт готовых транспортных средств в нашу страну.

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