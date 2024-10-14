Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО

В понедельник, 14 октября, из Самары отправлена очередная партия груза в зону проведения специальной военной операции. Это самая большая партия военной помощи за последнее время.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию военной помощи для дальнейшей ее доставки в зону СВО. Техника, имущество и оборудование закуплены регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий.
Восемь автомобилей УАЗ, 14 мотоциклов, шесть квадроциклов, квадрокоптеры, тепловизоры, станции РЭБ и многое другое - в общей сложности отправляется груз на сумму 160 млн рублей.
"Мы передаем самую большую за последнее время партию. Это и современная техника, которая позволяет нарастить беспилотную составляющую, и автомобили. Все, что необходимо для выполнения боевой задачи. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области, которые помогают и обеспечивают эту помощь вместе с нами. Сегодня также работает фонд "Доброе сердце" из Отрадного, который передает большую помощь. Но главное - передавать нашим бойцам добрые пожелания, чтобы они возвращались с победой. Я прошу всех командиров, всех, кто представляет сегодня подразделения, передать нашим ребятам от всех жителей Самарской области, что мы ими гордимся и ждем их с победой. Победа будет очень скоро! Победа будет за нами! Сегодня очередной груз уходит, он далеко не последний, будем наращивать эту помощь. Важно помогать и содействовать целям специальной военной операции", - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.
Свой гуманитарный груз собрали и волонтеры из Отрадного, он в общем конвое военной помощи также отправится на передовую. Благотворительная группа "Доброе сердце", организованная Татьяной Хритоновой, с первых дней СВО помогает нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети и оказывают адресную помощь военнослужащим. Всего было передано от них более 1100 маскировочных сетей. Вместе с "Добрым сердцем" посылки солдатам с вещами первой необходимости собрали и неравнодушные жители города. 80 коробок с теплыми вещами, предметами гигиены и продуктами питания отправили сегодня отрадненцы.
Военную помощь получат военнослужащие общевойсковой армии и соединения спецназа Центрального военного округа. Мотоциклы и квадроциклы из региона на передовую отправили впервые. Как рассказал заместитель командира соединения специального назначения по военно-политической работе подполковник Андрей Новик, эта техника сейчас особенно нужна: "В зоне СВО есть ряд длинных открытых участков, по которым необходимо очень быстро передвигаться. На крупной технике это сделать невозможно, так как противник ее сразу замечает и посылает туда дроны. Поэтому разведчики вынуждены передвигаться по таким участкам своим ходом. Теперь в помощь им будут мотоциклы. Их можно спрятать под деревьями и быстро преодолеть на них открытые участки. Это нужно для доставки грузов, медикаментов, для эвакуации раненых". Для мотоциклов и квадроциклов предусмотрена тонировочная пленка, которая позволит замаскировать технику.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...