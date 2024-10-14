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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, из Самары отправлена очередная партия груза в зону проведения специальной военной операции. Это самая большая партия военной помощи за последнее время.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал командирам и бойцам партию военной помощи для дальнейшей ее доставки в зону СВО. Техника, имущество и оборудование закуплены регионом для военнослужащих с учетом их конкретных пожеланий.

Восемь автомобилей УАЗ, 14 мотоциклов, шесть квадроциклов, квадрокоптеры, тепловизоры, станции РЭБ и многое другое - в общей сложности отправляется груз на сумму 160 млн рублей. 

"Мы передаем самую большую за последнее время партию. Это и современная техника, которая позволяет нарастить беспилотную составляющую, и автомобили. Все, что необходимо для выполнения боевой задачи. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области, которые помогают и обеспечивают эту помощь вместе с нами. Сегодня также работает фонд "Доброе сердце" из Отрадного, который передает большую помощь. Но главное - передавать нашим бойцам добрые пожелания, чтобы они возвращались с победой. Я прошу всех командиров, всех, кто представляет сегодня подразделения, передать нашим ребятам от всех жителей Самарской области, что мы ими гордимся и ждем их с победой. Победа будет очень скоро! Победа будет за нами! Сегодня очередной груз уходит, он далеко не последний, будем наращивать эту помощь. Важно помогать и содействовать целям специальной военной операции", - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Свой гуманитарный груз собрали и волонтеры из Отрадного, он в общем конвое военной помощи также отправится на передовую. Благотворительная группа "Доброе сердце", организованная Татьяной Хритоновой, с первых дней СВО помогает нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети и оказывают адресную помощь военнослужащим. Всего было передано от них более 1100 маскировочных сетей. Вместе с "Добрым сердцем" посылки солдатам с вещами первой необходимости собрали и неравнодушные жители города. 80 коробок с теплыми вещами, предметами гигиены и продуктами питания отправили сегодня отрадненцы.

Военную помощь получат военнослужащие общевойсковой армии и соединения спецназа Центрального военного округа. Мотоциклы и квадроциклы из региона на передовую отправили впервые. Как рассказал заместитель командира соединения специального назначения по военно-политической работе подполковник Андрей Новик, эта техника сейчас особенно нужна: "В зоне СВО есть ряд длинных открытых участков, по которым необходимо очень быстро передвигаться. На крупной технике это сделать невозможно, так как противник ее сразу замечает и посылает туда дроны. Поэтому разведчики вынуждены передвигаться по таким участкам своим ходом. Теперь в помощь им будут мотоциклы. Их можно спрятать под деревьями и быстро преодолеть на них открытые участки. Это нужно для доставки грузов, медикаментов, для эвакуации раненых". Для мотоциклов и квадроциклов предусмотрена тонировочная пленка, которая позволит замаскировать технику.

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