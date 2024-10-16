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Государство и Бизнес Экономическая политика

Программа переселения граждан из аварийного фонда в Самаре оказалась под угрозой срыва

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары разорвал контракты с ООО Специализированный застройщик "ГородА" (входит в ГК "Амонд") по переселению граждан из аварийного фонда. Причиной тому послужил не тот класс энергоэффективности. Застройщик считает запись об этом показателе технической ошибкой и сейчас разбирается со всеми сторонами в суде.

Фото: https://наш.дом.рф/

В конце 2022 г. с ООО Специализированный застройщик "ГородА" было заключено четыре контракта на приобретение в муниципальную собственность квартир путем участия в долевом строительстве в целях исполнения госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" до 2024 года". Сумма договоров составила 154 млн рублей.

Подрядчик обязан предоставить жилье до конца 2024 г., однако летом департамент управления имуществом (ДУИ) расторг контракты. Причиной тому стал "товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок". На подрядчика наложен штраф.

СЗ "ГородА" построил 25-этажный дом в микрорайоне Волгарь на ул. Петра Алабина, 4. Квартиры в нем предназначались переселенцам из аварийного фонда. Разрешение на ввод в эксплуатацию высотки застройщик получил в апреле этого года. В документе министерство строительства Самарской области указало класс энергетической эффективности B+. Это и стало основанием для разрыва муниципальных контрактов. 

По словам представителя СЗ "ГородА", класс энергоэффективности B+ не соответствует нормативно-правовой документации и является технической ошибкой, однако минстрой не признал это и отказался вносить соответствующие изменения в акт о вводе дома в эксплуатацию.

В связи с этим компания инициировала ряд судебных разбирательств с минстроем и Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области, потребовав указать в разрешительных документах класс энергоэффективности "А+". Параллельно СЗ "ГородА" оспаривает в арбитраже отказ ДУИ от контрактов. В связи с социальной значимостью конфликта к делу привлечена прокуратура Самарской области.

Застройщик пытался в рамках обеспечительных мер приостановить действие по отказу от контракта, опасаясь попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Однако суд отказал в просьбе.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО Специализированный застройщик "ГородА" зарегистрировано в Самаре в 2021 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности организации - строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором и учредителем компании выступает Ольга Хугаева. Финансовые показатели пока не раскрываются.

Гид потребителя

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