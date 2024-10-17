"Ингосстрах" выплатил более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования за две недели октября

За период с 30 сентября по 13 октября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,4 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 709 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,7 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за две недели составили 10,7 миллиона рублей — навстречу автомобилю резко выехала машина со встречной полосы, в результате чего пострадавший автомобиль врезался в отбойник; 9,4 миллиона рублей — водитель не соблюдал скоростной режим и врезался в ограждение; 9,2 миллиона рублей — автомобиль попал в трещину на дороге, из-за чего съехал в кювет и несколько раз перевернулся.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 52 миллионов рублей, Челябинской области — более 45 миллионов, Приморском крае — более 39 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 33 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 302 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 88 миллионов рублей, Краснодарском крае — более 28 миллионов, Республике Татарстан — более 24 миллионов и в Саратовской области — более 18 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.